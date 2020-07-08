Как фамилия мешала Константину Райкину и кто она – любовь всей жизни актера

Константин Райкин родился 8 июля 1950 года в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Иоффе, так что в определенной степени был приговорен к работе на сцене.

Он собирался поступить на биофак ЛГУ, но вдруг дернулся в Щуку — на курс Юрия Катина-Ярцева (Джузеппе Сизый Нос из «Буратино»), там и остался.

Фамилия только мешала: вызывала неуместную реакцию. Константину приходилось бороться с ней, нежели гордиться. Он уверяет, что сделал выбор профессии сам, но не без участия невидимой руки и желаний бесконечно любящего отца.

«Родители привозили мне из-за границы одежду на вырост, — вспоминает Райкин. — Как мне было стыдно! Мы ведь все были одинаково плохо одеты. Одежда цвета какашек. Это было нормально, советские тона. Мы отличались друг от друга внутренне, но не одеждой.

И вот родители дают мне какое-то пальто с пуговицами-косточками, брючки сантиметров на сорок длиннее, чем мои несчастные ножки. Брючки складочками лежали на моих ступнях. Родители-то мечтали, что я вырасту гигантом. Бедняги, не дождались».

За более чем 30-летнюю кинокарьеру он сыграл всего два десятка ролей, хотя мог бы запросто добрать до сотни. Во-первых, не расплескивался. Во-вторых, посвятил себя театру. Отработав 10 лет в «Современнике», ушел в «Сатирикон», руководит которым с 1988 года.

За это время как актер и худрук получил кучу премий и наград, сыграв Гамлета, Отелло, короля Лира, Ричарда III, Сирано и других определяющих театральное пространство героев.

А еще отчислил и уволил многих артистов за несерьезное отношение и увлечение сериальной халтурой, среди них — Кристина Асмус («Интерны»), Павел Прилучный («Мажор») и Максим Аверин («Глухарь»).

Роль татарина Каюма в вестерне Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) стала одной из визитных карточек актера. Беззубый, громкий, дерганый, взрывной, доверчивый и слегка первобытный Каюм более чем наглядно показал контраст корневого, хтонического, восточного уклада жизни и философии по отношению к городской и конкистадорской цивилизации.

Не обошлось и без темы классового неравенства: «Каюм жениться хотел! Деньга не был — калым платить! Папка старый у мине. Мамка старый. Юрт совсем худая стал… дождик мимо крыша капает. Халат не был у мене, халат не был, честное слово, у мене халат не был… каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил!»

Жене Константин Аркадьевич верен также истово, как и театру. С актрисой Еленой Бутенко они не расстаются с 1985 года — почти как с «Сатириконом»! Девушка пришла в театр, где уже работал Райкин, и около года отбивалась от ухаживаний коллеги, но потом сдалась.

В 1988 году Елена родила мужу дочь Полину, в тот же год Райкин стал худруком «Сатирикона», в котором сейчас играет и его дочь.

Гиперактивного сына папа сразу же отдал в секцию гимнастики — и Константин сделал спортивный опыт одним из профессиональных козырей. Любой может оценить невероятную пластичность актера Райкина: ужимки, прыжки и акробатические этюды на фоне невероятной энергии — его фирменный стиль.

Искрометная главная роль наглого и обаятельного пройдохи в мюзикле «Труффальдино из Бергамо» (1976) была десятой для Райкина и стала блестящим бенефисом. 26-летний актер на пробах подвинул самого Олега Даля и не случайно — в тандеме с однокурсницей Натальей Гундаревой он пел, плясал, прыгал и создал один из самых ярких персонажей итальянской комедии дель арте на территории СССР.

Юбилеи Райкин не признает. Считает, что возраст — это особая, высшая математика, а не цифры в паспорте. Заглядывать в будущее он не любит. Предпочитает жить на земле. «Я не мечтатель, а делатель, — подчеркивает Константин Аркадьевич. — И если я что-то хочу и люблю, то делаю это.

Надо хотеть делать что-то реальное. Везет тому, кто этого заслуживает. Бог замечает того, кто выпрыгивает ему навстречу. Надо рыпаться, рыть землю. Самое большое опасение моей жизни — быть ненужным».