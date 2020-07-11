Лето на родине: пока Бузова и Бородина парятся, Кудрявцева оздоравливается

Звезды в кои-то веки отпуск проводят на родине — границы закрыты, поэтому заграничные пляжи им недоступны. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, кто и как отдыхает в июле.

Лера Кудрявцева улетела в Сочи с дочкой. В санатории телеведущая не только играет с Машей на пляже, но и оздоравливается. Здесь Леру навестили подружки с детьми — Анфиса Чехова и Эвелина Бледанс.

По слухам, отдыхают по бартеру — за рекламу в Инстаграме. К Кудрявцевой на отдыхе присоединились сын, невестка и внук.

Алена Бабенко после коронавируса оздоравливается в Геленджике: дышит, плавает, отдыхает.

Алене Свиридовой повезло — у нее дача в Крыму, под Керчью, где она проведет июль и август. Певица сообщила распорядок дня: подъем в 5, отбой в 10, в меню — жареная барабулька, фрукты и овощи.

Эмин Агаларов наконец-то выбрался к детям в родной Баку — на этом фото их счастливые головы торчат рядом с папой в море. В Москве Эмин успел переболеть коронавирусом, но уже абсолютно здоров.

Ольге Бузовой комфортно отдыхается и в Москве. Оля посещает пляжи загородных отелей и спа-комплексов. На этом фото она выгуливает новый купальник у бассейна после баньки.

Ксения Бородина с дочками и мужем путешествовала на машине. Сначала покормили животных в зоопарке в Краснодаре, потом доехали до Сочи. На курорте Бородина не только загорала на яхте и платном пляже, но и попарились в открытой баньке на Красной Поляне.