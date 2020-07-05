Хабиб против Бузовой, Гагарина против Басты: как звезды бились за места в первой десятке рейтинга Forbes

Хабиб Нурмагомедов

$16,5 млн (1,1 млрд руб.)

У Хабиба рекламные контракты с крупнейшими международными брендами, которые нашим звездам шоу-бизнеса и не снились. Звезда боев без правил, чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов в прошлом году одержал в бою с американцем Дастином Порье 28-ю победу подряд и заработал $10 миллионов и бонусы от продаж платных трансляций.

Ольга Бузова $2,7 млн (187,5 млн руб.)

Доход Ольги еще год назад был $4,4 млн. А теперь почти в два раза меньше. Эксперты среди причин называют перенасыщение рынка Бузовой — что она только не рекламировала. Однако и нынешний ее доход вполне приличный — позволил ей приобрести квартиру в элитном жилом комплексе стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Оля зарабатывает концертами, работой на ТВ, съемками в рекламе, монетизацией популярности в социальных сетях — цена за коммерческую публикацию доходит до 400 тысяч рублей. Если в прошлом году Бузова была лицом банка, то теперь с ней подписывают контракты, скажем так, более народные бренды — к примеру, супермаркеты. Однако суммы контрактов при этом снижаются незначительно.

Егор Крид

$6,9 млн (479 млн руб.)

Музыкант выпустил альбом «58», записал песню со своей бывшей возлюбленной Нюшей. Теперь Крид сам себе продюсер, поэтому все заработки от выступлений идут к нему в карман. Говорят, раньше почти половину доходов забирал продюсерский центр. Поэтому доход Крида за год свободного плавания вырос более чем на $2 миллиона.

Александр Овечкин

$15,1 млн (1 млрд руб.)

Александр зарабатывает по-прежнему прилично, живет в США, играет за «Вашингтон Кэпиталз», входит в сотню величайших хоккеистов НХЛ в истории лиги. Имея солидные цифры в контракте, он постоянно приумножает свое состояние за счет рекламы. За минувший год добавилось еще три контракта: с часовым брендом, с сетью американских супермаркетов и с российским банком.

Ксения Собчак

$4,4 млн (305 млн руб.)

Еще недавно основной доход Ксения обеспечивала себе за счет ведения корпоративов, свадеб и юбилеев. А теперь весомую часть денег приносит реклама в соцсетях и на ее канале в YouTube. К шоу «Осторожно, Собчак!» она добавила выпуски собственных новостей, контент расширяется, так как доходы в этой сфере растут. Собчак поддерживает имидж периодическими острыми высказываниями на актуальные темы. Вот поговорила о темнокожих, и на прошлой неделе крупный автомобильный бренд расторг рекламный контракт с Ксюшей. Но в этом году она еще наверстает упущенное. И не столько за счет зарплаты в передаче Первого канала «Док-ток», сколько за счет рекламы в сети. Плюс она умеет экономить: большую часть расходов на постройку дома (как и на недавнюю свадьбу) отбивает по бартеру — рекламой.

Тимати

$5,1 млн (354 млн руб.)

Большой доход приносят немузыкальные активы: Тимати — совладелец группы Black Star, включающей в себя бренд одежды, тату-салон, барбершоп, автомойку, рестораны. Плюс принадлежащий Тимати лейбл продюсирует кучу музыкантов. А еще рэпер стал активнее сниматься в рекламе.

Дима Билан

$6,8 млн (472 млн руб.)

У Димы в 38 лет одна работа на уме. Шоу, гастроли, заказники. Если Билан и участвует в компаниях и акциях, то не в коммерческих. К примеру, в прошлом году стал амбассадором экологической кампании.

Полина Гагарина

$6,4 млн (444 млн руб.)

У певицы много рекламных контрактов, а еще она самая востребованная на эстраде среди женщин: поет и на крупных концертах, и на частных мероприятиях. Кстати, скоро Полину ждет развод, а, по статистике, разведенки работают активнее замужних.

Артемий Панарин

$13,2 млн (916 млн руб.)

28-летний хоккеист год назад заключил контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на семь лет и на $81,5 миллиона. У спортсмена есть рекламные контракты и свой благотворительный фонд, который он финансирует за счет дивидендов. Панарин инвестировал $1 миллион в ценные бумаги, добавляя в эту копилку по $100 000 с каждой зарплаты.

Баста

$6,6 млн (458 млн руб.)

Чего только нет у этого музыканта — продюсерский центр, гостиницы, бары, арт-бюро, магазин одежды. Еще Баста пишет музыку для кино и снимается в рекламе. Рекламные контракты у него солидные — банк, автомобили, шампунь. Суммы контрактов — около $200 тысяч за каждый.

Каждое лето появляется рейтинг журнала Forbes, эксперты которого высчитывают годовые заработки артистов и спортсменов. Второй год эксперты Forbes берут только звезд до 40 лет включительно, ну а места распределяют с учетом не только заработка. Рейтинг самых успешных звезд формируется на анализе дохода и популярности — количество упоминаний в интернете, в СМИ, запросов в поисковиках, число подписчиков в соцсетях. Лидеры остались неизменными, а вот покинули список певица Монеточка, рэперы Feduk, Oxxxymiron, Face (из-за упавших доходов) и спортсмены Евгения Медведева и Игорь Акинфеев (из-за недобора по уровню популярности).