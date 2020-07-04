На каких российских курортах отдыхают звезды в карантин

Еще в начале лета ведущая «Дома-2» Ксения Бородина жаловалась, что не может найти дорогой отель на свой взыскательный вкус на отечественных курортах. А уже в конце июня Ксения хвасталась в соцсетях шикарными видами с курортов Краснодарского края. Пандемия ограничила звездам выезд за рубеж, но помогла узнать, что круто провести отпуск можно и в России. Рассказываем, кто, где и почем отдыхает этим летом.

Сочи

Сутки в санатории на полном пансионе — от 14 тыс. руб.

Лера Кудрявцева с дочкой и Анфиса Чехова с сыном прилетели на отдых в один из сочинских санаториев. Подружки вместе ходят и на пляж, и на ужин. Если на заграничных курортах они летом лишь отдыхали, то в санатории «Южное Взморье» есть еще и множество оздоравливающих процедур для организма. Кудрявцева делится своими впечатлениями: «Я помню, как отдыхала здесь с мамой все свое детство. Тогда еще в СССР родителям выделяли сюда путевки. И вот я опять здесь, но уже со своей дочкой. Невероятно интересно окунуться в свое детство. Здесь уже все по-другому — роскошные номера, новые постройки…»

Цены в санатории приличные: сутки проживания вдвоем в стандартном номере в июле — 14 тысяч рублей, в люксе — 20 тысяч. Питание включено.

Что касается Ксении Бородиной, то она с дочками и мужем приехала в Сочи на машине. Семья сняла просторные апартаменты с видом на море — вечерами гуляет по набережной, дни проводит на пляже. Также здесь с семьей отдыхает Оксана Федорова — ее дочь посещает выездную мастерскую балета Егора Симачева на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». А Екатерина Шпица с женихом и сыном в Сочи уже два месяца — здесь они оставались на самоизоляции.

Геленджик

Сутки в пятизвездочном отеле — от 10 тыс. руб.

Анна Банщикова живет в Геленджике с дочкой, которую она взяла с собой на съемки очередного сезона «Ищейки». Актриса пользуется плюсами служебного положения — то на экскурсию в Абрау рванет, то на пляж. Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин с семьей отсидел на курорте весь карантин — здесь у него живет мама. Скоро в Геленджик могут наведаться и Ольга Бузова, и Алена Водонаева. Сутки в гостинице пять звезд обойдутся в 10 тысяч рублей (в стандартном номере) и в 20 тысяч — в улучшенном.

Алтай

Сутки на спа-курорте — от 18 тыс. руб.

Павел Деревянко с женой Дарьей (на фото) и детьми не случайно зачастил на Алтай. Этим летом Павел и его близкие уже проверяли, как идет строительство дома на участке, который артист здесь приобрел. Семья отдыхала в спа-центре на Горном Алтае. Экологический курорт «Марьин остров», который выбрал Деревянко, — удовольствие недешевое. Тут «все включено»: и проживание, и еда, и оздоровление. Сутки на двоих в сезон — от 18 тысяч рублей.

На Алтае также уже отдохнул Андрей Мерзликин с семьей, планирует сюда приехать Юлия Барановская с детьми.

Крым

Сутки в пятизвездочном отеле — от 20 тыс. руб.

В Крыму с детьми отдыхает сейчас Марина Александрова. Эвелина Бледанс успела побывать в Ялте, а Светлана Дружинина совмещает работу с отдыхом в Севастополе. Вариантов размещения в крутых отелях осталось немного, но можно найти президентский люкс за 115 тысяч рублей в сутки или просто люкс за 20 тысяч в Ялте с завтраком. В общем, выбор есть на любой кошелек, но бюджетных вариантов больше.

Санкт-Петербург

Сутки в пятизвездочном отеле — от 18 тыс. руб.

На днях Елена Летучая с супругом прогулялась по Питеру, а Юлия Меньшова с семьей только отправилась в Петербург на машине — там семья сняла квартиру. Сутки в пятизвездочном отеле, где жила Летучая, стоят 18 тысяч рублей. Но можно и снять апартаменты в центре за 3 тысячи рублей в сутки.