Мучения Собчак и «Бумер» Давы: что «выстрелило» на YouTube на этой неделе

Телеведущая Ксения Собчак и певица Zivert стали участницами (читай – жертвами) шоу Владимира Маркони. Они изрядно подпортили себе репутацию за этот неполный час, пока выбирали, какое из заданий выполнить или что из наказаний предпочесть.

Кстати, во время шоу Собчак запостила неоднозначный контент в Instagram – черный квадрат под композицию «Убили негра» и комментарием, отсылающим к протестам в Миннеаполисе.

А Клава Кока и певец Niletto представили совместный клип на песню «Краш». Получилось ярко и динамично. Музыканты поднимались в небо на огромном воздушном шаре, мчали по лесным дорогам на стареньком «Урале» с люлькой, прыгали, бегали, веселились. За их романтичным приключением уже понаблюдали почти 5,5 миллионов пользователей.

Какие видео со звездами еще оказались в лидерах среди зрительских предпочтений – в нашем видеообзоре.