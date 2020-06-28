45,37 млн руб. в год! Сколько зарабатывают Надежда Бабкина и Евгений Гор на самом деле

Сколько зарабатывают худрук театра «Русская песня» и ее возлюбленный.

Надежда Бабкина за последний месяц стала одной из самых востребованных звезд шоу-бизнеса. Волну интереса спровоцировало тяжелое течение вирусной пневмонии — Надежда Георгиевна провела месяц в больнице, в том числе две недели в реанимации. За выздоровлением артистки следила вся страна.

На интерес к Бабкиной уже отреагировали рекламодатели, так что доходы звезды еще вырастут. А пока рассказываем, сколько зарабатывают Надежда Георгиевна и ее гражданский муж*.

Надежда Бабкина. Общий доход: 33,37 млн руб. в год

Надежда Георгиевна руководит государственным театром и поэтому отчитывается о доходах. В последней декларации, поданной год назад, худрук и директор Московского академического театра «Русская песня» указала годовой доход в размере 33 млн 370 тысяч рублей. Но это не значит, что вся эта сумма — оклад за «Русскую песню».

Народная артистка не только руководит театром, но еще получает зарплату на телевидении, гонорары за спектакли и гастроли. Этой весной Бабкина в интервью сообщила, что ее подушка безопасности на черный день — это 5 млн рублей, других сбережений нет.

Скорее всего, все эти деньги артистка потратила на лечение, которое она проходила в частных медицинских клиниках.

Рекламные контракты: от 2 млн руб.

Доходы за 2020 год у Надежды Георгиевны из-за пандемии не упадут, потому что нашлась альтернатива отмененным концертам и спектаклям.

После того как Бабкина вылечилась от коронавируса и вернулась к активной трудовой деятельности, она уже успела сняться в рекламной кампании. Предложения на Надежду посыпались в том числе и от крупных фирм.

Команда Бабкиной начала развивать социальные сети, у нее есть даже аккаунт в Тик-Токе, которым пользуются подростки и молодежь, — многие рекламодатели заинтересованы именно в этой аудитории. Певица выбирает особо ценные предложения.

Средняя цена рекламного контракта сроком на 3 месяца для артиста такого уровня составляет 2 млн руб. На год — от 15 млн руб. Поддержка в соцсетях стоит еще 200 — 300 тыс. руб.

Недвижимость: квартиры и дом, около 100 млн руб.

В декларации Бабкиной указано две квартиры в Москве — площадью 124 и 112 кв. м. Плюс дом в Подмосковье — 310 кв. м, есть на участке баня, гараж. Рыночная стоимость этих объектов недвижимости — от 100 млн руб.

Кроме того, имеются две квартиры в Болгарии — 79 и 96 кв. м. Заграничная недвижимость оценивается в 10 млн руб.

Евгений Гор. Общий доход: 12 млн руб. в год

У гражданского супруга народной артистки Евгения Гора было хобби — изготовление свечей. Музыкант превратил любимое дело в успешный бизнес.

У Гора есть фабрика по изготовлению свечей, которую Бабкина в шутку называет свечным заводиком. Евгений развернулся широко — продукция его фабрики продается в крупных ТЦ Москвы и других городов.

Бренд Ucandles производит аромапродукцию — свечи, диффузоры, духи, парфюм. Свечки есть по 690 или по 1300 руб., бомбочки для ванн — по 300 руб., диффузоры — по 2100 руб.

По оценкам экспертов, выручка может составлять около 1 млн руб. в месяц. Есть и интернет-магазин.

Недвижимость: квартира и дом, около 30 млн руб.

Бабкина и Гор не скрывают, что у них гостевой брак. У Евгения есть и своя квартира, и дом в Подмосковье. Конечно, масштабы его загородного поместья поменьше, чем у Надежды Георгиевны, но обустроено все с большим вкусом.