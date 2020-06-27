Пелагея воюет за алименты, Прилучный остался с ипотекой, а жена Джигана передумала

Пелагея и Телегин: процесс пошел

Полгода назад певица Пелагея сообщила о расставании с мужем Иваном Телегиным. Они не живут вместе почти год, у хоккеиста уже новый роман. При расставании с Пелагеей он обещал, что будет принимать участие в воспитании их дочери — 3-летней Таисии, но договориться в досудебном порядке о размере алиментов Телегин не смог.

Пелагея подала иск «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». 28-летний хоккеист сборной России — человек обеспеченный, по неофициальным данным, четверть его ежемесячного дохода (напомним, таков размер алиментов по закону) может достигать 1,5 млн руб. По слухам, может обсуждаться предложение о фиксированной сумме алиментов: от 500 до 700 тыс. руб. в месяц. Ответчик в этом заинтересован: его доходы могут вырасти, а сумма выплат в этом случае не изменится.

Суд будет учитывать, что у Ивана Телегина есть четырехлетний сын от предыдущих отношений — его матери, своей бывшей гражданской жене, хоккеист оказывает финансовую помощь не по решению суда, а по договоренностям.

В пресс-службе Никулинского районного суда «Телепрограмме» сообщили о начале рассмотрения иска Пелагеи Телегиной: «Дата судебного заседания назначена на 26 июня. Вероятно, заседание пройдет в закрытом режиме».

больше по теме Пелагея будет получать свыше шести миллионов рублей в год алиментов от Ивана Телегина На днях стартует громкий бракоразводный процесс.

Прилучный и Муцениеце: расстались навсегда. Но это не точно.

На прошлой неделе официально расторгли брак актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Все имущество поделили заранее и об алиментах договорились без суда. Агата получила четырехкомнатную квартиру у метро «Речной вокзал» и «Мерседес». Павел остался жить в загородном доме, который располагается в элитном подмосковном поселке.

Прилучный еще не до конца погасил ипотеку за эту недвижимость. Сын и дочь часто гостят у отца, а Павел иронизирует после развода, публикуя в соцсетях шуточки: «Муж без жены, это как дуб без дятла». Оба не исключают, что когда-нибудь они снова будут вместе. И подчеркивают, что развод был общей инициативой.

«Мы год к этому шли, были постоянные проблемы. Он патологический ревнивец, а я за правду и честность», — плакалась Муцениеце и рассказывала, что муж регулярно устраивал дебоши. Тем не менее она не хочет его «уничтожать»: «Я не придумывала оправдания, но я очень люблю этого человека, и я вижу, что человек запутался. Наше расставание даст ему момент осознания себя. И, мне кажется, это хорошо…»

Джиган и Самойлова: пошутили — и хватит

Похоже, развод рэпера Джигана и его жены, бизнесвумен Оксаны Самойловой, оказался хорошо спланированной мистификацией. «Был развод — нас «развели». Расходимся!» — пишут в сети их подписчики. В любовь и разлуку ради пиара кто только не играл: Прохор Шаляпин, Анастасия Волочкова, Дана Борисова, Лидия Федосеева-Шукшина, Юлиан и другие. Они придумывали себе проблемную личную жизнь и продавали свои истории в ток-шоу. А Джиган с Самойловой устроили «первый виртуальный развод» — без привлечения телевидения. И неплохо на этом заработали.

Семья с тремя детьми зимой улетела в США, где Оксана родила четвертого малыша. Там-то Джиган вдруг начал напоказ выставлять свою разгульную жизнь. Каждый свой дурной шаг он демонстрировал онлайн: пил, дурил, сбривал брови, лечился от зависимостей… А его жена в это время выдавала в Инстаграме полные трагизма посты: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир…»

Уже тогда продюсер Яна Рудковская поделилась наблюдениями: «Это же сценарий! Теперь даже те, кому они были «до фонаря», в курсе каждого «злодейства» Джигана». Но публика пропустила наблюдения Рудковской мимо ушей.

Семья вернулась на родину, Оксана даже подала заявление о разводе. На волне интереса к их семье на Самойлову посыпались выгодные контракты на рекламу в соцсетях. Поговаривают, стоимость только одного контракта может достигать 20 млн в месяц.

И разбитая чашка любви вдруг сама собой склеилась. Оксана закончила ремонт в своем салоне красоты, Джиган записал новые треки, сделал коллаборацию с Тимати. Даже на «Вечернем Урганте» побывал. Джиган в моде как никогда! Под шумок Оксана забрала заявление из суда, и теперь парочка вовсю публикует совместных фото и видео из их особняка в Подмосковье. Как будто и не было никакого скандала.