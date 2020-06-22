«За Векслера? Выходи»: как Светлана Крючкова вышла замуж с одобрения Олега Ефремова

22 июня народная артистка РСФСР Светлана Крючкова отмечает юбилей. 31 октября в концертном зале «Зарядье» состоится творческий вечер актрисы «Неугасимое созвездие».

А в июне 2021 года на сцене МХАТ им. Горького пройдут гастроли питерского Большого драматического театра им. Товстоногова.

Театр представит два спектакля с участием Крючковой: «Игрок» и «Вся жизнь впереди». Организатором гастролей является президент благотворительного фонда им. Олега Ефремова Анастасия Ефремова.

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Вообще-то эти мероприятия должны были состояться гораздо раньше, но пандемия внесла свои коррективы. Однако Светлана Крючкова во всем видит плюсы. Светлану Николаевну радует то, что зрители не сдали билеты на запланированные постановки, а значит, встреча с ними будет особенно ожидаемой и волнующей.

По словам режиссера спектаклей «Игрок» и «Вся жизнь впереди»Романа Мархолии, эти две постановки идут в БДТ им. Товстоногова уже несколько лет и особенно любимы аудиторией.

«Спектакли хотелось бы привезти в Москву, потому что московские зрители – очень быстрые зрители. Их реакция реактивная. Питер же более не поверхностный, глубокий и требует от актеров и замысла, и глубины. А вот Москва более экспрессивна, это праздник, который мы ждем», — пояснил Роман Мархолиа.

По словам Романа, праздником можно назвать и знакомство со Светланой Крючковой. Ее появление всегда волнительно для всех – от артистов до представителей различных технических служб. В этой актрисе есть какая-то тайна, не разгаданная до сих пор, считает режиссер.

Накануне своего юбилея артистка поговорила с журналистами.

«Я очень люблю московского зрителя. И свою творческую программу вожу сначала не по провинциям, как это делают мои коллеги, чтобы откорректировать постановку, а сразу везу ее в Москву. Я ее интуитивно леплю, и люди реагируют настолько открыто, что я понимаю: тут добавить, а здесь убрать», — призналась Светлана Крючкова.

Как Олег Ефремов одобрил выбор мужа Светланы Крючковой

— Светлана Николаевна, вы очень тепло отзывались о своих наставниках. И называли имя Олега Ефремова. Что вы можете рассказать о нем?

— Олег Николаевич Ефремов был тем человеком, который взял меня в театр. Мы даже свои дипломные спектакли играли в «Современнике» (Олег Ефремов основал этот театр — Ред.)

Когда Ефремов впервые пришел во МХАТ им. Горького, как худрук этого театра, мы побежали на это посмотреть. Тогда я была студенткой. Помню, как кто-то подарил ему букет красных роз. А он взял цветы и сказал: «Они колются».

Все, что Ефремов делал во МХАТе, было очень важно. Ведь Олег Ефремов работал с молодежью.

Например, свой первый спектакль «Муж и жена снимут комнату» Роман Виктюк ставил на сцене МХАТа вместе с нами, по пьесе модного тогда драматурга Рощина. А молодой режиссер Анатолий Васильев в тот период ставил спектакль «Медная бабушка», где Ефремов играл Пушкина, а я – роль Мэри.

Олег Николаевич всегда привлекал свежие силы. Благодаря ему в театре появлялась новая жизнь, новое дыхание. Я очень люблю и уважаю Олега Николаевича, как человека. Он хорошо знал и моего мужа – оператора Юрия Векслера, который снимал фильм «Здравствуй и прощай» с участием Ефремова.

Когда я уезжала в Ленинград, я позвонила ему домой, и сказала: «Олег Николаевич, я ухожу из театра». На что он ответил : «Ты что, с ума сошла? Мы же в июле собирались сдавать спектакль «Дачники». А я же сказала: «Олег Николаевич, я выхожу замуж».

Ефремов, зная о моей влюбчивости, так обаятельно усмехнулся, как он умеет, (я прямо увидела его через трубку) и спросил: «Ну и за кого?» Я ответила, что за Векслера. На некоторое время повисла пауза. «За Векслера? Выходи», — одобрил Ефремов.

Однажды Юра привез Олега Николаевича на обед. Помню, как тогда у него очень мерзли ноги. И моя мама сварила борщ и привезла Ефремову сапожок.

А потом, когда мужа уже не стало, Олег Ефремов был единственным человеком, который подошел ко мне и сказал: «Я так любил Юру. Если я могу что-то сделать, только скажи, и я помогу».

Эти трогательные моменты сохранились у меня в памяти на всю жизнь. Я действительно очень любила Олега Николаевича.

Редакция Teleprogramma.pro поздравляет артистку с юбилеем и желает ей крепкого здоровья, семейного благополучия и новых ярких ролей!