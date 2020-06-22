Победительница «Холостяка» Барбара Пино: «Мечтаю выйти замуж на Гавайях в платье-ночнушке!»

Последний сезон шоу «Холостяк» на ТНТ закончился на редкость реальными романтическими отношениями.

Главный герой проекта, стоматолог Антон Криворотов, в финале выбрал эффектную мулатку Барбару Пино. Девушка поразила врача своей красотой и скромностью.

Мы уже делали интервью с Барбарой о том, как она снималась в шоу. Теперь же мы решили поговорить с ней о том, чем она занимается после проекта. И, главное, встречаются ли они с Криворотовым.

— Какие у вас сейчас отношения с Антоном Криворотовым? Вы перестали афишировать свои отношения – это так?

— Да,все верно. Я считаю, что отношения и личную жизни не надо выставлять у всех на показ.

— Как вы относитесь к детям? Хотели бы своих детей сейчас?

— Я хорошо отношусь к детям. Но думаю, что я не совсем готова к этому на данный момент, так как у меня много планов на будущее, а детям нужно уделять огромное количество времени и внимания. Нанимать кого-то чтобы выполняли мои обязанности — я не хочу. Всему свое время.

— Представляли уже свою свадьбу мысленно? Она пройдет в…

— Я мечтала, что моя свадьба будет на Гавайях. На мне — платье песочного света, очень легкое, шелковое. Скорее всего, больше похожее на ночнушку, чем на свадебное.

И все скромно при этом. Соберутся только близкие мне люди.

— Скучаете по Кубе?

— По Кубе я не особо скучаю, так как бываю там часто. Как раз была на родине в феврале этого года. Собираюсь привести маму в Москву. Думаю, ей будет интересно здесь.

А в России мне нравится то, что здесь можно развиваться. И всё для всех доступно.

— Где в Москве можно встретить Барбару Пино?

— В Москве мы с друзьями очень часто гуляем на Патриках, так как выбор ресторанов и кафе там очень большой, а я — любитель вкусно поесть.