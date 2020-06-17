Барак, уборка, готовка и зарплата 3 тыс. рублей: в какие условия может попасть Ефремов после суда

Эксперт Teleprogramma.pro рассказал, куда может угодить Михаил Ефремов и к чему ему стоит готовиться.

Актеру Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы за ДТП, в котором погиб водитель фургона. Пока артист находится под домашним арестом, но реального срока, скорее всего, ему не избежать.

Одни адвокаты утверждают, что артист после суда попадет в колонию общего режима, а кто-то уверен, что Ефремова отправят в колонию-поселение. Что бы там ни было – условия в тюрьме не сахарные.

Журналисты Teleprogramma.pro узнали у вице-президента российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, к чему готовиться Ефремову, и что его может ждать на зоне.

Ведь в народе есть мнение, что в тюрьме существуют свои понятия и выжить в них совсем не просто…