«VIP-статус» для мест не столь отдаленных: что может ждать Михаила Ефремова в колонии

Известный юрист в интервью Teleprogramma.pro назвал те места, куда могут поместить артиста после суда.

Никаких «элитных» условий заслуженному артисту России Михаилу Ефремову предоставлено не будет. Он будет отбывать наказание на общих основаниях: либо в колонии общего режима, либо в колонии-поселении. Такое заявление в беседе с продюсером портала Teleprogramma.pro Анастасией Морылевой сделал адвокат Тимур Маршани.

По его словам, теоретически суд может пойти на снисхождение при определенных обстоятельствах, но все усложняет тот факт, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вот в какие колонии могут отправить Михаила Ефремова после приговора суда? Какие условия там могут быть созданы для него? Ответы на эти вопросы вы найдете в видео Teleprogramma.pro.