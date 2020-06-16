«Собчак была бы никем, если бы не ее отец»: Шаляпин возмутился насмешками Ксении над трагедией Костюшкина

Прохор Шаляпин заявил в интервью Teleprogramma.pro о том, что Ксения - «дама не особо большого ума».

Телеведущую и светскую львицу Ксению Собчак нужно было пороть еще в юном возрасте. Так считает известный певец Прохор Шаляпин, который прокомментировал Teleprogramma.pro слова теледивы о детской травме Стаса Костюшкина.

Напомним, что в эфире YouTube-шоу «Алена, блин» артист рассказал о том, как в восьмилетнем возрасте пережил насилие со стороны взрослого мужчины. И это признание многих шокировало.

А недавно в своем блоге Ксения Собчак обронила фразу: «Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина». Подобная неосторожная реплика, конечно, возбудила общественность.

Певец Прохор Шаляпин — не исключение.

«Считаю, что Стас – совершенно открытый и искренний парень. И лично я выступаю сейчас на его стороне, — отметил Прохор Teleprogramma.pro. — Все мы вырастаем, но детство остается с человеком. И смеяться над детством уже взрослого Стаса, как это сделала Ксения Собчак, — это некрасиво. Тогда Стас Костюшкин был маленьким беззащитным ребенком, а не качком и сильным и самодостаточным мужчиной. Получается, она смеется над маленьким мальчиком. Сам я пережил немало в юном возрасте и мне непонятно, когда люди начинаются потешаться над детством. Как будто у Стаса в тот период был какой-то выбор. Ксения Собчак — дама не особо большого ума. Конечно, мы все следим за ней, и иногда Ксения вызывает уважение, но, на мой взгляд, вся заслуга Собчак – это ее отец. Если бы его не было, то не было бы и никакой Собчак. Родилась бы она в Волгограде, как я, или в Одессе, как Стас Костюшкин, или как любой человек из провинции — в небольшом городе, то не факт, что достигла бы высот – хотя бы таких же, как у меня. Поэтому она никогда не будет близка к народу. В любом случае, Ксения Собчак яркая и вызывает разные эмоции. Но она была бы никем, если бы не ее отец».

— А вы не считаете, что в России несправедливо и даже жестоко относятся к жертвам насилия?

— Ну нет. Страна у нас сердобольная. Мы любим жалеть, переживать. И основная масса людей все-таки поддержала Стаса Костюшкина. В том числе и я.

Я понимаю, что для Стаса это травма на всю жизнь. Он очень приятный парень и вызывает только уважение. И я могу сказать ему только слова поддержки.

— Вообще, этот инцидент напоминает ситуацию с Региной Тодоренко, когда после ее неосторожного комментария о насилии, телеведущую подвергли обструкции…

— Я считаю, что Собчак нужно было пороть в детстве, тогда бы она была хорошей девочкой. Ксения просто росла в другой данности и считает, что и остальные должны видеть мир точно также.

Но она в меньшинстве. Таких, как Ксения, очень мало. Я не говорю сейчас о классовой ненависти. Я очень уважаю богатых людей, которые всего достигли сами. Но я не уважаю их детей в том случае, если они ничего из себя не представляют.

А журналисты Teleprogramma.pro будут следить за развитием ситуации. Возможно, к сторонникам Прохора Шаляпина присоединятся и другие знаменитости.