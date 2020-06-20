На каких личных островах Леонардо ДиКаприо, Мел Гибсон и другие звезды Голливуда прячутся от коронавируса

Расслабиться после тяжелого съемочного периода под шум прибоя — такое могут позволить себе и наши звезды, а вот провести релаксацию на собственном острове — это уже совсем другой уровень. Многие заокеанские артисты зарабатывают так хорошо, что могут купить свой «маленький Таити», на котором, кстати, и от пандемии можно надежно укрыться.

Эдди Мерфи

Звезда американских комедий и стендапер Эдди Мерфи в середине нулевых годов смог спокойно позаботиться о плавающих сотках — 13 лет назад актер приобрел островок Рустер Кэй на Багамах площадью 15 акров (6 гектаров). Кстати, это не первый райский уголок Эдди. До этого он уже покупал частный кусочек суши, но потом перепродал его. Такой вот Мерфи островной риэлтор.

Цена: $15 миллионов (1 миллиард рублей).

Мэл Гибсон

Гибсон приобрел вулканический остров Манго на архипелаге Фиджи в 2005 году. Этот кусок суши является одним из крупнейших в южной части Тихого океана, его площадь — более 2000 гектаров! Остров окаймлен защитными рифами, порошковыми белыми пляжами и бирюзовыми лагунами.

Покупая этот остров у японской гостиничной сети Tokyu Corporation, актер обещал, что сохранит его в первозданном виде для скромного эксклюзивного отдыха. Так и вышло — Манго сохранил девственную чистоту, там есть несколько домиков для прислуги и гостей, каменный пирс для кораблей, а еще проживают порядка полусотни аборигенов, которых Гибсон взял на работу.

Цена: $15 миллионов (1 миллиард рублей).

Леонардо ДиКаприо

Фото папарацци с личного острова Лео стали привычным элементом западных журналов. В окружении красоток звезда «Пляжа» резвится на роскошном острове Blackadore Caye в Карибском море (42 гектара), который он приобрел в 2005 году за сущие копейки. «Так выглядит рай», — говорит актер о своей собственности. Ярый защитник окружающей среды и любитель зверушек, он, как и Памела Андерсон, хочет выстроить экоотель класса люкс, не разрушающий природу.

Цена: $2 миллиона (137 миллионов рублей).

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Брэд Питт

Семь лет назад иностранная пресса протрубила: «Анджелина Джоли подарила Брэду Питту остров за 20 миллионов долларов». Кусок земли в 50 милях от Нью-Йорка по форме похож на сердце. Площадь подарка составила 11 акров (0,4 гектара). Между прочим, это не первый клочок земли в активах теперь уже экс-супругов. До этого они приобрели островок Гея (ничего смешного!) в Ионическом море. Землю оформляло то же лондонское агентство недвижимости, что и остров Джека Воробья. Сколько стоил участок, не сообщается.

Цена: $20 миллионов (1,3 миллиарда рублей).

Джонни Депп

Ну какой капитан без своего судна и острова? Создатель образа Джека Воробья Джонни Депп приобрел остров Little Halls Pond Cay, который расположен в двух часах от Нассау — столицы Багамских островов. Именно здесь он отдыхал в перерывах между съемками франшизы «Пираты Карибского моря», именно здесь в 2015 году прошла его свадьба с Эмбер Херд, после скандального развода с которой актера выгнали из пиратской франшизы.

Кстати, пять лет назад Джонни купил второй кусок суши — греческий остров Строггило («Круглый») в Эгейском море площадью 22 гектара.

Цена: Остров на Багамах — $3,6 миллиона (246 миллионов рублей), остров в Греции — 4,2 миллиона евро (326 миллионов рублей).

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Памела Андерсон

Что вам, девушки, дарили кавалеры? Цветочки, духи, айфоны? А вот ударник группы Mоtley Crue Томми Ли поступил как настоящий рокер. Взял и купил своей возлюбленной Памеле Андерсон остров «Греция» в искусственном островном комплексе «Мир» (в нем 300 островов) в Дубае. И правда, разве можно придумать более подходящий презент для спасательницы Малибу? Притом что брак с Томми продержался всего три года (1995 — 1998), музыкант в 2008-м захотел порадовать бывшую — видимо, в знак благодарности за сыновей Дилана и Брэндона. Помешанная на охране природы и здоровья Андерсон планировала обустроить остров под гигантскую экоферму, но идея до сих пор так и не реализована.

Цена: 18,5 миллиона евро (1,4 миллиарда рублей).