Светлана Крючкова: «Надо было выбирать между красотой и ребенком»

Через что пришлось пройти народной артистке России, которая 22 июня отмечает 70-летие.

22 июня 1950 года еще в советском Кишиневе в семье военного появилась на свет девочка Света.

И, перед тем как состоялся дебют молодой Крючковой в образе Нелли Ледневой в «Большой перемене», она успела потрудиться и оператором вычислительного центра при ЦСУ Молдавской ССР, и слесарем-сборщиком на заводе имени Лихачева, и препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте.

По сути, всем нам очень повезло, ведь случайным, почти сказочным образом, после трех лет обиваний порогов театральных вузов Крючкова прорвалась в большое кино. А вот в жизни актрисы все происходило не так сказочно.

Прима второго плана

Несчастная Нина из «Родни» (1981), властная Екатерина Великая из «Царской охоты» (1990), колоритная тетя Песя из «Ликвидации» (2007) — кажется, что Крючкова была в русском кино всегда.

Но почему-то без главной, магистральной, определяющей роли. Не считать же таковой роль чудовища во плоти, бабушки Нины Антоновны, в экранизации биографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (2009)!

Однако в этом, возможно, и есть уникальный дар Светланы Николаевны — играя вторым, а то и третьим номером, выплывая ненадолго из-за уголка, она всегда умела вытягивать на себя внимание аудитории. Актриса никогда не лишала людей эмоций, права на сострадание и сочувствие — даже когда воплощала на экране образы авторитарных мамаш или жестоких императриц.

Если в актерской карьере Крючковой везло на лучших режиссеров страны — Никиту Михалкова, Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Ролана Быкова, — то в личной жизни Светланы Николаевны все складывалось не столь удачно.

В начале 70-х Крючкова разошлась с первым мужем — актером Михаилом Стародубом, с которым познакомилась в Школе-студии МХАТ. Брак был спонтанным и продлился меньше года.

В конце 70-х в новой семье актрисы тоже было не все гладко. Второму мужу, известному советскому кинооператору Юрию Векслеру, она родила сына Дмитрия. Однако всю беременность и первые месяцы жизни малыша Крючковой пришлось проходить гормональную терапию: «Был выбор — красота или ребенок. Я выбрала ребенка».

Она поправилась на 40 килограммов. Потом Векслера разбил инфаркт, Светлана Николаевна выхаживала его в одиночку, работу супругу не предлагали три года. В 1988 году оператора не стало.

С третьим мужем, декоратором Александром Молодцовым, что был ровно на 12 лет моложе актрисы, они познакомились в ресторане, в который Крючкова пришла с подругой Ларисой Гузеевой.

В 1990 году она родила ему сына Сашу. Когда ребенок подрастал, Светлана с мужем попали в тяжелейшее ДТП. И опять словно дежавю — несколько лет актрисе пришлось выхаживать супруга.

Стабильного дохода у него не было. Жили на деньги актрисы. Маленького Сашу отдали свекрови, иначе Крючкова бы просто не справилась. В итоге и с Молодцовым Светлана Николаевна рассталась спустя 25 лет совместной жизни.

Младший сын, Александр, живет с Крючковой в Петербурге. А старший, Митя, женился на француженке и уехал в Париж.

«Главное — имя, а не звание»

В 2006 году актриса пережила клиническую смерть — анестезиолог не рассчитал наркоз во время очередной операции и Крючкова перестала дышать.

Откачали. Вернули.

В 2015 году ей диагностировали рак. Актриса уверена, что болезнь спровоцировали пары ртути, испаряющиеся из помещения снизу. В заколоченной подсобке жэка этажом ниже на полу нашли 400 граммов ядовитого металла — в квартире Крючковой допустимая концентрация ртути была превышена в 36 раз!

Семью актрисы переселили в мансардное помещение на Мойке, практически на чердак, где пришлось своими руками все перестраивать. Параллельно она вела битву за здоровье. «Уже была четвертая стадия, — вспоминает Крючкова. — Я к этому спокойно отнеслась. Собрала родных, и мы поехали есть стейки. Потом я составила завещание».

Позже актрисе сделали операцию по удалению опухоли в Германии. Успешно.

В последнее время Светлана Николаевна редко снимается (исключение после шестилетнего перерыва составил эпизод в «Одесском пароходе» Сергея Урсуляка), играет в двух спектаклях в БДТ, активно ведет соцсети.

И в своей идеалистической принципиальности частенько достигает пиковых высот. Можете себе представить актрису, требующую снять звание народной артистки со своей афиши? Она перед вами. «Имя главное, а не звание, — настаивает Крючкова. — Ахматова не была народной…»