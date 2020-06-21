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Светлана Крючкова: «Надо было выбирать между красотой и ребенком»

Через что пришлось пройти народной артистке России, которая 22 июня отмечает 70-летие.

Светлана Крючкова: «Надо было выбирать между красотой и ребенком»
К одному из предыдущих юбилеев актрисы был выпущен альбом с ее лучшими фото. Что подарят Крючковой на этот раз? Фото: КП/Ханов Тимур

22 июня 1950 года еще в советском Кишиневе в семье военного появилась на свет девочка Света.

И, перед тем как состоялся дебют молодой Крючковой в образе Нелли Ледневой в «Большой перемене», она успела потрудиться и оператором вычислительного центра при ЦСУ Молдавской ССР, и слесарем-сборщиком на заводе имени Лихачева, и препаратором в Кишиневском сельскохозяйственном институте.

По сути, всем нам очень повезло, ведь случайным, почти сказочным образом, после трех лет обиваний порогов театральных вузов Крючкова прорвалась в большое кино. А вот в жизни актрисы все происходило не так сказочно.

Прима второго плана

Кадр из фильма "Женитьба"
Кадр из фильма «Женитьба»

Несчастная Нина из «Родни» (1981), властная Екатерина Великая из «Царской охоты» (1990), колоритная тетя Песя из «Ликвидации» (2007) — кажется, что Крючкова была в русском кино всегда.

Но почему-то без главной, магистральной, определяющей роли. Не считать же таковой роль чудовища во плоти, бабушки Нины Антоновны, в экранизации биографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» (2009)!

Однако в этом, возможно, и есть уникальный дар Светланы Николаевны — играя вторым, а то и третьим номером, выплывая ненадолго из-за уголка, она всегда умела вытягивать на себя внимание аудитории. Актриса никогда не лишала людей эмоций, права на сострадание и сочувствие — даже когда воплощала на экране образы авторитарных мамаш или жестоких императриц.

Если в актерской карьере Крючковой везло на лучших режиссеров страны — Никиту Михалкова, Карена Шахназарова, Эльдара Рязанова, Ролана Быкова, — то в личной жизни Светланы Николаевны все складывалось не столь удачно.

В начале 70-х Крючкова разошлась с первым мужем — актером Михаилом Стародубом, с которым познакомилась в Школе-студии МХАТ. Брак был спонтанным и продлился меньше года.

В конце 70-х в новой семье актрисы тоже было не все гладко. Второму мужу, известному советскому кинооператору Юрию Векслеру, она родила сына Дмитрия. Однако всю беременность и первые месяцы жизни малыша Крючковой пришлось проходить гормональную терапию: «Был выбор — красота или ребенок. Я выбрала ребенка».

Она поправилась на 40 килограммов. Потом Векслера разбил инфаркт, Светлана Николаевна выхаживала его в одиночку, работу супругу не предлагали три года. В 1988 году оператора не стало.

С третьим мужем, декоратором Александром Молодцовым, что был ровно на 12 лет моложе актрисы, они познакомились в ресторане, в который Крючкова пришла с подругой Ларисой Гузеевой.

В 1990 году она родила ему сына Сашу. Когда ребенок подрастал, Светлана с мужем попали в тяжелейшее ДТП. И опять словно дежавю — несколько лет актрисе пришлось выхаживать супруга.

Стабильного дохода у него не было. Жили на деньги актрисы. Маленького Сашу отдали свекрови, иначе Крючкова бы просто не справилась. В итоге и с Молодцовым Светлана Николаевна рассталась спустя 25 лет совместной жизни.

Младший сын, Александр, живет с Крючковой в Петербурге. А старший, Митя, женился на француженке и уехал в Париж.

«Главное — имя, а не звание»

Кадр из сериала "Юнкера"
Кадр из сериала «Юнкера»

В 2006 году актриса пережила клиническую смерть — анестезиолог не рассчитал наркоз во время очередной операции и Крючкова перестала дышать.

Откачали. Вернули.

В 2015 году ей диагностировали рак. Актриса уверена, что болезнь спровоцировали пары ртути, испаряющиеся из помещения снизу. В заколоченной подсобке жэка этажом ниже на полу нашли 400 граммов ядовитого металла — в квартире Крючковой допустимая концентрация ртути была превышена в 36 раз!

Семью актрисы переселили в мансардное помещение на Мойке, практически на чердак, где пришлось своими руками все перестраивать. Параллельно она вела битву за здоровье. «Уже была четвертая стадия, — вспоминает Крючкова. — Я к этому спокойно отнеслась. Собрала родных, и мы поехали есть стейки. Потом я составила завещание».

Позже актрисе сделали операцию по удалению опухоли в Германии. Успешно.

В последнее время Светлана Николаевна редко снимается (исключение после шестилетнего перерыва составил эпизод в «Одесском пароходе» Сергея Урсуляка), играет в двух спектаклях в БДТ, активно ведет соцсети.

И в своей идеалистической принципиальности частенько достигает пиковых высот. Можете себе представить актрису, требующую снять звание народной артистки со своей афиши? Она перед вами. «Имя главное, а не звание, — настаивает Крючкова. — Ахматова не была народной…»

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