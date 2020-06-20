Купальники от Летучей, номера люкс от Петрова и другие товары и услуги, которые предлагают знаменитости

Знаменитости за миллионные гонорары с удовольствием рекламируют то, к чему не имеют никакого отношения.

И далеко не все из них решаются запустить свой бизнес — ведь это требует вложений, которые могут не окупиться. Зато поклонники этих артистов имеют шанс «попробовать на вкус» товары и услуги, предлагаемые их любимцами. Давайте посмотрим, что именно предлагают звезды и сколько это стоит.

Неделя отпуска в гостинице — 31 тыс. руб.

Этим летом мы, похоже, будем проводить отпуск на родине. А почему бы и нет? Можно съездить, например, в симпатичный город Переславль-Залесский, что в Ярославской области.

В городке, входящем в Золотое кольцо, родился актер Александр Петров, не так давно открывший здесь гостиницу на берегу Плещеева озера. В гостевом доме Petrov Avenue неделя проживания в июле на двоих с завтраком в стандартном номере будет стоить 31 тысячу рублей. Сутки в люксе — 7 тысяч.

На территории гостиницы есть сауна, кинотеатр, ресторан с летней верандой, смотровая площадка с видом на озеро и Горицкий монастырь. Фишка отеля — каждый номер расписан под какой-то кинофильм: есть «Шерлок Холмс», «Гарри Поттер», «Афоня», «Маска» (на фото внизу), «Титаник»… Самого Петрова здесь тоже можно встретить, но нечасто — делами управляет его сестра. Пока свободные номера есть и на июль, и на август.

Другие знаменитости тоже пробуют себя в гостиничном бизнесе. Сутки в стандартном номере гостиницы Басты в Суздале стоят 3300 рублей, а в отеле Андрея Разина в Сочи — 3499 рублей.

Онлайн-курс — 2,2 тыс. руб.

На самоизоляции звезды резко увеличили число онлайн-марафонов и мастер-классов. Самой активной оказалась экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня — тысячи женщин купили ее мастер-классы по обучению гимнастике для лица и шеи.

У Вики целое агентство, где она торгует онлайн-семинарами, помогающими женщине стать то красивой, то счастливой, то богатой. Ближайший онлайн-курс называется «Пробуждение» и обещает «сбалансировать духовную и материальную жизнь». Цена — 2,2 тысячи рублей за три дня.

Самая крупная бизнес-империя по онлайн-марафонам у Ляйсан Утяшевой. В ближайшие недели стартуют интереснейшие онлайн-курсы от знаменитой гимнастки: сесть на шпагат за 60 дней (3,5 тыс. руб.), стройная фигура — полезный фитнес и никаких диет (7 тыс. руб.). Кроме того, Ляйсан учит, как правильно питаться, как выйти замуж или быть счастливой в браке — вариантов множество, программы разработаны с участием профильных специалистов.

Не отстают и близкие звезд. Муж певицы Нюши стал давать советы по воспитанию детей — послушать их можно было за 499 руб. Дочь Любови Толкалиной набирала онлайн-курс по похудению, но желающих платить нашлось немного, и девушка начала давать бесплатные консультации.

Торт с ягодами — 5 тыс. руб.

На самоизоляции продолжали зарабатывать хозяева собственных предприятий общественного питания, доставлявшие продукты на дом. «Шеф-набор Тимати» стоит 999 рублей, а приготовить из него можно два бургера с котлетой и ветчиной из индейки, овощами, сыром, соусами. Просто фирменный бургер от рэпера — 295 рублей.

В коллаборации со скандальным коллегой Джиганом Тимати предлагает набор «Офигенный хавчик» за 599 рублей — бургер, два куриных крыла, сырные шарики и картошка. Кондитерское производство Сергея Жукова и его супруги обеспечивало сладостями дни рождения заказчиков: полкило медовика — 2,8 тысячи, шоколадно-сливочный торт со свежими ягодами — 5 тысяч, шесть пирожных «трухлявый пень» или «шоколадный брауни» — 1,4 тысячи.

Модный костюм — 11 тыс. руб.

Многие звезды, чтобы потешить свое самолюбие, учредили собственные бренды одежды. На самоизоляции пошли дела в гору у Анны Седоковой, которая и модели сама придумывает, и цвета с тканями выбирает, и пошив с маркетингом и сбытом контролирует. «Раньше меня поздравляли с выходом песни, а теперь — с выходом нового костюма и абсолютным рекордом продаж, — смеется Анна. — Мой бизнес работает, и я сохранила всю свою команду, и мы даже ищем швей, фабрики, новых поставщиков…»

Продажи за три последних месяца прошли так активно, что Анна погасила десятую часть ипотеки досрочно и вложилась еще в одну новостройку в Москве. Если хотите помочь Седоковой поскорее разобраться с ипотекой, купите, например, ее кружевной костюм для дома за 12 тысяч рублей, или спортивный костюм за 11 тысяч, или курточку за 5 тысяч (со скидкой!).

Что касается других артистов-модельеров, то хорошо идут футболки от Little Big за 2 тысячи рублей, купальники от Лены Летучей за 6,5 тысячи, майки с провокационными надписями от Гарика Харламова (2,2 тыс. руб.).