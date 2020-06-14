Самые богатые, влиятельные и холостые наследники мира

Принц Гарри, два года назад выбывший из списка VIP-холостяков, счастлив в браке с Меган Маркл — пара отказалась от королевских полномочий и переехала в США. Но не торопитесь расстраиваться, девушки. В мире еще остался десяток завидных одиночек. Вот список тех, на кого можно обратить внимание (у них и соцсети есть!). Ведь даже если вам немного за 30…

Принц датский Николай (20 лет)

Седьмой в очереди на датский престол (еще вся жизнь впереди!), его высочество Николай, граф Монпеза, первенец принцессы Александры и принца Йоахима и первый внук королевы Дании Маргреты II — очень простой парень. Переехал из королевской резиденции в обычную квартиру, увлекается модой и живописью, слушает рэп. Часто появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в показах модных брендов. «Сейчас я живу обычной, очень приятной жизнью, — объясняет молодой человек, перебравшийся из дворца Амалиенборг в собственное жилье в Копенгагене. — Единственное — меня всегда и везде узнают. Я — расслабленный парень, как и большинство людей моего возраста. Открытый, приземленный, люблю повеселиться. У меня нет обязательных ежедневных занятий, кроме молитвы перед сном».

Принц Артур Чатто (21 год)

Троюродный брат Уильяма и Гарри еще совсем недавно стоял в сторонке на официальных мероприятиях королевской семьи или носил шлейф Кейт Миддлтон на свадьбе, а теперь обратился в спортивного юношу с целеустремленным взглядом. Да, внучатый племянник Елизаветы II всего лишь 23-й претендент на престол, но зато он молод, полон сил и на полном гособеспечении. Артур учится в Эдинбургском университете на факультете искусств, занимается греблей и дайвингом, собирает деньги для организации Just One Ocean, помогающей очистке и защите загрязненных океанов.

Принц Брунея Абдул Матин (28 лет)

Сын султана Хасанала Болкиаха и принц Брунея Абдул Матин считается самым завидным холостяком Азии. Во-первых, он всего лишь четвертый в очереди на трон. Во-вторых, состояние его отца оценивается в $20 млрд (1,3 трлн рублей). В-третьих, он скачет на лошадях, играет в поло, летает на частных самолетах и бесконечно путешествует. При этом Абдул — весьма серьезный парень, он лейтенант армии Брунея, получивший степень магистра искусств Лондонского университета SOAS (Современная школа восточных и африканских исследований). Он даже играл за футбольную сборную страны! А еще увлекается легкой атлетикой и тайским боксом, дайвингом и греблей, катается на лыжах, управляет вертолетом и боевым самолетом. Словом, идеальный кандидат.

Принц Лоренцо Боргезе (47 лет)

Итальянский принц из Милана ведет бизнес, катается на крутых тачках, живет в Майами и много путешествует. Его род очень знатный, чего стоит хотя бы Паулина Бонапарте Боргезе — сестра того самого Наполеона.

— Меня называют принцем, потому что в 1605 году Камило Боргезе стал Папой Римским и у него появилась такая же власть, как и у короля, и титулы, — объясняет он. — Моя семья п лучила пять титулов, один из них — быть принцем. Моей будущей девушке необязательно иметь собаку, но собак она должна любить. И любить меня так же сильно, как я обожаю собак.

Он уже сыт по горло одиночеством и даже пробовал найти невесту через американское шоу «Холостяк». Не вышло. Зато как истинный ценитель красоты Лоренцо преклоняется перед красотой русских женщин. «Я встречался с двумя русскими девушками, — вспоминает он. — На одной чуть не женился, ее звали Ольга, она прекрасная девушка, мы жили с ней около трех лет вместе. У нее была милая собачка. Да, конечно, я готов жениться на русской женщине! Так что, если я найду хорошую кандидатуру, женюсь».