Сколько тратят на покупку загородных особняков российские звезды

В это непростое лето все завидуют тем, у кого есть хоть какая-то загородная фазенда, а значит, возможность жарить шашлыки, сеять зелень, заниматься спортом прямо на своем участке и гулять в ближайшем лесочке.

Наши знаменитости тоже в спешном порядке переселяются поближе к природе, не жалея, тратят честно заработанные миллионы.

Трувиль: от 102 млн руб. (400 кв. м)

Актеры Владимир Яглыч и Антонина Паперная с двумя детьми справили новоселье в элитном поселке Трувиль в Одинцовском районе. От Москвы до него можно добраться за 20 минут. Здесь всего 87 особняков во французском стиле. На территории поселка каскад озер — тут можно не только загорать, кататься на лодках, но и ловить окуней и раков. Чего тут только нет: фитнес-клуб со спа-зоной и бассейном, детская площадка, гостиница, летняя площадка с открытым бассейном и кафе-баром. Все дорожки вымощены натуральным камнем. Прогуливаясь тут, можно повстречать и других известных людей — к примеру, «ищейку» Анну Банщикову.

Княжье озеро: от 70 млн руб. (617 кв. м)

Кристина Асмус на днях рассказала о новоселье в разгар карантина: вместе с мужем Гариком Харламовым и дочкой Настей они переехали в 4-этажный коттедж. «За многое можно быть благодарной карантину — если бы не он, мы бы не переехали в новый дом!» — счастлива Асмус. В их поселке премиум-класса есть озеро с лебедями, парк, детские площадки, садик, ресторан, зоопарк и даже церквушка. В Княжьем озере дома у Дмитрия Нагиева, Юлии Ковальчук, Марии Мироновой, Михаила Трухина. Поселок находится в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе в Истринском районе.

Барвиха: от 55 млн руб. (350 кв. м)

Пожалуй, главное преимущество этих особняков — удобное расположение по отношению к Москве, ехать до которой всего 7 км по Рублево-Успенскому шоссе. Содержать здесь усадьбу — удовольствие недешевое: помимо «коммуналки», еще и за охрану поселка надо платить, и за вывоз мусора, и за чистку бассейна — может набегать до 80 тыс. руб. в месяц. В числе местных жителей Рублевки значатся Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Борис Моисеев, Игорь Николаев, Ева Польна. А с мая на Рублевку перебралась и Юлия Барановская с тремя детьми. Артему, Арсению и Яне Аршавиным там раздолье — во дворе уже поселились батут и футбольные ворота.

Крекшино: от 63 млн руб. (344 кв. м)

Из Москвы до этого поселка без пробок можно домчаться за 20 минут по Минскому или Киевскому шоссе. От Крекшина до клинического госпиталя «Лапино», где лечится вся элита, 15 км. Дома утопают в зелени, вокруг лес, рядышком крупный развлекательный центр. Соседи дружные: Наташа Королева, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фигуристов здесь тоже много — Алексей Ягудин, Максим Траньков с семьями. Домов в аренду здесь уже нет — разобрали, счастливчики платят 200 тыс. руб. в месяц.