Абитуриенты-2020: Дочь Климовой мечтает о журфаке, а сын Добровольской расхотел быть актером

Отзвенели виртуальные последние звонки, сейчас одиннадцатиклассники России готовятся к очному ЕГЭ и окончательно решают, куда потом будут поступать. Есть среди них и наследники звезд. Некоторые, кстати, уже стали студентами зарубежных вузов.

Будущие бизнесмены

Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой на отлично окончила лицей при Высшей школе экономики. У Дины Немцовой впереди ЕГЭ по литературе, русскому и английскому. Наследница убитого в 2015 году политика мечтает стать преподавателем, а потом создать собственную сеть лицеев — как у Высшей школы экономики. Внучка президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера и дочь известного бизнесмена Саша поет в группе Cosmos Girls, которую продюсирует Григорий Лепс. Образование девочка будет получать экономическое. Александра Гинер окончила школу интенсивного обучения «Первый экстернат» и после сдачи ЕГЭ будет штурмовать Высшую школу бизнеса МГУ.

Сын актрисы Евгении Добровольской Ян еще пару лет назад думал пойти по стопа знаменитой матери, начал сниматься. Но в итоге решил все-таки заняться экономикой.

Журналист, врач

Старшая наследница актрисы Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова решила поступать на журфак. Частную гимназию девушка окончила год назад — тогда Лиза собиралась стать дипломатом, мечтая поступить в МГУ или МГИМО. Эти планы реализовать не удалось. За год девушка определилась — вузы остались неизменны, а профессию Елизавета поменяла: будет поступать на журналиста.

Арина Меладзе в детстве мечтала пойти по стопам своих творческих родственников: училась балету, ходила в художественную школу. А потом ее любимыми предметами стали химия и биология. Три последние года Арина готовилась поступать в мединститут, а теперь после окончания школы «Олимп-плюс» девочка будет биться за мечту.

«Планирую поступать на педиатрию Первого меда», — рассказывала она «Телепрограмме» осенью на балу «Татлер». После окончания вуза Арина планирует набраться опыта в частной московской медклинике, а в перспективе не прочь открыть собственную.

Для подстраховки она подаст документы и в Медуниверситет им. Пирогова на лечебный факультет.

больше по теме Валерий Меладзе платит по 60 тысяч рублей в месяц за обучение дочери в частной школе Как отметила Арина, в ее классе всего шесть человек.

Творческие натуры

Этой весной на канале «Россия 1» прошел сериал «Разбитое зеркало». Дочь главной героини сыграла Мирослава Михайлова — младшая наследница народного артиста Александра Михайлова. 17-летняя Мирослава окончила школу еще год назад экстерном, но учебу в вузе отложила из-за работы. Михайлова играет в «Театре у Никитских ворот» — к примеру, главную героиню в спектакле «Капитанская дочка». А теперь она созрела для поступления. Александр Яковлевич не собирается составлять протекций дочке, да и сама Мирослава козырять родственными связями не намерена — ее актерский талант уже признан режиссерами. Так что она точно не появится во ВГИКе, где ее папа руководит актерской мастерской.

Артисткой, но только музыкального профиля намерена стать дочь короля романса Александра Малинина 19-летняя Устинья. Вместе с братом Фролом она окончила 12-й класс школы в Баварии. А теперь впервые дорожки двойняшек расходятся. Устинья поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне, куда слетаются одаренные дети со всего мира. Большинство из них платит за учебу по €16 тыс. в год. А талант Устиньи оценили так, что ей даже будут платить стипендию. У Фрола тоже все хорошо: он стал студентом Мюнхенского университета кинематографии. Парень увлечен кино и фотосъемкой.

Сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко 16-летний Иван учился в Лондоне, а два года назад вернулся на родину, чтобы окончить школу здесь. Его цель — сдать ЕГЭ и получить возможность выбрать вуз не только в Англии, но и в России. Иван — парень творческий, увлечен съемкой, монтажом видеороликов.