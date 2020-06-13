«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Абитуриенты-2020: Дочь Климовой мечтает о журфаке, а сын Добровольской расхотел быть актером

Куда пойдут учиться дети российских знаменитостей, окончившие школу.

Абитуриенты-2020: Дочь Климовой мечтает о журфаке, а сын Добровольской расхотел быть актером
Актриса Екатерина Климова. Фото: КП/Фролов Михаил

Отзвенели виртуальные последние звонки, сейчас одиннадцатиклассники России готовятся к очному ЕГЭ и окончательно решают, куда потом будут поступать. Есть среди них и наследники звезд. Некоторые, кстати, уже стали студентами зарубежных вузов.

Будущие бизнесмены

Дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой на отлично окончила лицей при Высшей школе экономики. У Дины Немцовой впереди ЕГЭ по литературе, русскому и английскому. Наследница убитого в 2015 году политика мечтает стать преподавателем, а потом создать собственную сеть лицеев — как у Высшей школы экономики. Внучка президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера и дочь известного бизнесмена Саша поет в группе Cosmos Girls, которую продюсирует Григорий Лепс. Образование девочка будет получать экономическое. Александра Гинер окончила школу интенсивного обучения «Первый экстернат» и после сдачи ЕГЭ будет штурмовать Высшую школу бизнеса МГУ.

Сын Евгении Добровольской выбрал более земную профессию, чем мама. Фото
Сын Евгении Добровольской выбрал более земную профессию, чем мама. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Сын актрисы Евгении Добровольской Ян еще пару лет назад думал пойти по стопа знаменитой матери, начал сниматься. Но в итоге решил все-таки заняться экономикой.

Журналист, врач

Старшая наследница актрисы Екатерины Климовой — Елизавета Хорошилова решила поступать на журфак. Частную гимназию девушка окончила год назад — тогда Лиза собиралась стать дипломатом, мечтая поступить в МГУ или МГИМО. Эти планы реализовать не удалось. За год девушка определилась — вузы остались неизменны, а профессию Елизавета поменяла: будет поступать на журналиста.

Елизавета, дочь Екатерины Климовой, попробует поступить в вуз уже во второй раз. Фото
Елизавета, дочь Екатерины Климовой, попробует поступить в вуз уже во второй раз. Фото: Инстаграм

Арина Меладзе в детстве мечтала пойти по стопам своих творческих родственников: училась балету, ходила в художественную школу. А потом ее любимыми предметами стали химия и биология. Три последние года Арина готовилась поступать в мединститут, а теперь после окончания школы «Олимп-плюс» девочка будет биться за мечту.

«Планирую поступать на педиатрию Первого меда», — рассказывала она «Телепрограмме» осенью на балу «Татлер». После окончания вуза Арина планирует набраться опыта в частной московской медклинике, а в перспективе не прочь открыть собственную.

Для подстраховки она подаст документы и в Медуниверситет им. Пирогова на лечебный факультет.

Творческие натуры

Актер Александр Михайлов с супругой, дочерью Мирославой и ее молодым человеком. Фото
Актер Александр Михайлов с супругой, дочерью Мирославой и ее молодым человеком. Фото: Инстаграм

Этой весной на канале «Россия 1» прошел сериал «Разбитое зеркало». Дочь главной героини сыграла Мирослава Михайлова — младшая наследница народного артиста Александра Михайлова. 17-летняя Мирослава окончила школу еще год назад экстерном, но учебу в вузе отложила из-за работы. Михайлова играет в «Театре у Никитских ворот» — к примеру, главную героиню в спектакле «Капитанская дочка». А теперь она созрела для поступления. Александр Яковлевич не собирается составлять протекций дочке, да и сама Мирослава козырять родственными связями не намерена — ее актерский талант уже признан режиссерами. Так что она точно не появится во ВГИКе, где ее папа руководит актерской мастерской.

Слева направо: Фрол, Устинья и их родители - Александр и Эмма Малинины. Фото
Слева направо: Фрол, Устинья и их родители — Александр и Эмма Малинины. Фото: КП/Гусева Евгения

Артисткой, но только музыкального профиля намерена стать дочь короля романса Александра Малинина 19-летняя Устинья. Вместе с братом Фролом она окончила 12-й класс школы в Баварии. А теперь впервые дорожки двойняшек расходятся. Устинья поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне, куда слетаются одаренные дети со всего мира. Большинство из них платит за учебу по €16 тыс. в год. А талант Устиньи оценили так, что ей даже будут платить стипендию. У Фрола тоже все хорошо: он стал студентом Мюнхенского университета кинематографии. Парень увлечен кино и фотосъемкой.

Сын Марии Голубкиной и Николая Фоменко 16-летний Иван учился в Лондоне, а два года назад вернулся на родину, чтобы окончить школу здесь. Его цель — сдать ЕГЭ и получить возможность выбрать вуз не только в Англии, но и в России. Иван — парень творческий, увлечен съемкой, монтажом видеороликов.

Тэги

Александр МалининБорис НемцовВалерий МеладзеЕкатерина КлимоваНиколай Фоменко
Loading...