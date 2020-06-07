«Я спрошу у Наташи»: режиссер Марюс Вайсберг о «расставании» с Бардо

На днях в некоторых СМИ появилась новость о том, что режиссер Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо расстались. Поводом для подобных слухов послужило якобы то, что на восторженный комментарий «Какая вы замечательная пара» одного из подписчиков в Сториз Наталья ответила: «Да мы уже и не пара».

Марюс Вайсберг тут же опроверг это заявление, дав нашему порталу такой комментарий: «Когда Наташа могла такое написать? Сейчас мы вместе. Видимо, люди что-то неправильно поняли. Фраза, очевидно, вырвана из контекста. У нас все отлично».

— Значит, поводов для беспокойства у зрителей нет?

— Наоборот, у нас сейчас все гораздо лучше, чем когда-либо. Я сейчас, конечно, спрошу у Наташи. Но очевидно, опять кто-то все по-своему интерпретировал.

Такой странный комментарий Наталья дала под совместным снимком, где она запечатлена вместе с Марюсом и их маленьким сыном Эриком. Очевидно, актриса имела в виду, что они с Марюсом Вайсбергом уже не пара, а самая настоящая семья. Ведь у них есть любимый сын. Пожелаем этому прекрасному творческому союзу сохранить свои отношения на всю жизнь.