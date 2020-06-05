Наследство Кокшенова: кому может достаться квартира в 300 «квадратов» и загородный дом

Сегодня не стало знаменитого советского и российского актера, народного артиста России Михаила Кокшенова. Безусловно, он оставил после себя богатое культурное наследие – яркие комедийные роли, по праву вошедшие в сокровищницу отечественного кинематографа. И блистательного короля эпизодов долго будут вспоминать зрители, полюбившие его героев из фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-Мырли», «Спортлото-82» и многих других картин.

Но в первую очередь артиста будут вспоминать родные – нынешняя жена Наталья Лепехина и бывшая супруга Елена. И, наверняка, дочь Алевтина, с которой, по слухам, у Михаила Кокшенова последние годы сложились натянутые отношения.

Первой женой Кокшенова стала художница Алла Георгиевна, в 1988 году родившая ему дочь. Второй раз Михаил Кокшенов женился на Елене Сергеевне, которая работала ассистенткой на картинах с его участием. Известно, что этот брак продлился двадцать лет. С последней своей супругой – успешной предпринимательницей Натальей Лепехиной – артист познакомился в 2007 году в самолете. С ней он обрел настоящее семейное счастье.

Известно, что в последние годы супруги жили в просторной квартире возле «Мосфильма», состоящей из столовой, прихожей, гостиной и спальни площадью около 300 кв.м. Изюминкой этих апартаментов являлись большие панорамные окна и яркий дизайн, в котором акцент делался на естественное освещение. Удобные кожаные кресла, большой домашний кинотеатр, мягкие диваны с широкими подлокотниками, винный шкаф-холодильник, бильярдная – все эти материальные блага радовали глаз Михаила Кокшенова последние годы.

В общем, живи и радуйся, но артиста подвело здоровье. В 2017 году Михаил Кокшенов пережил два инсульта. И в период реабилитации основную часть забот о нем взяла на себя сиделка по имени Феруза. Его жена же Наталья Лепехина жила в этот период во Владимире, поскольку там находился ее бизнес. Она оплачивала все расходы на лечение супруга и руководила процессом дистанционно. Также за Михаилом Кокшеновым ухаживала его вторая жена Елена, которая приезжала к артисту два-три раза в неделю.

В своих интервью дочь Алевтина также рассказывала, что помогала отцу, но сиделка Феруза опровергала ее слова.

Как бы то ни было, впоследствии родным людям Михаила Кокшенова придется решать вопрос с наследством. По данным портала ЦИАН, стоимость подобной квартиры, в которой жил Михаил Михайлович вместе с супругой Натальей, может достигать свыше 70 миллионов рублей. Также он владел большим загородным домом с солидным участком, который оценивается примерно в 50 миллионов.

О том, кто может рассчитывать на наследство выдающегося актера, мы поговорили с известным адвокатом Сергеем Жориным.

— Ходили слухи, что в последнее время артист практически не общался с дочерью. Может ли в таком случае она претендовать на долю его имущества?

— Первые наследники – это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может. Даже если такое завещание, где не упоминается дочь, есть, но она, например, нетрудоспособна, то она тоже может рассчитывать на долю наследства.

— Дочь Михаила Кокшенова Алевтина здорова…

— Существует понятие «Обязательная доля». Поэтому повторюсь, что при отсутствии завещания она может претендовать на наследство.

— Но теоретически, даже не на примере актера, завещание, в котором не упоминается дочь, можно оспорить?

— Если человек болел, и его заболевание могло вызвать нарушение умственной деятельности, если он находился на транквилизаторах, то вполне себе реально оспорить.

— У Натальи от другого брака есть две взрослые дочери. А они могут на что-то претендовать?

— Если не было удочерения, то они официально не могут считаться наследниками. Здесь важно признание законом, а не то, кто как кого называл. Дочь – это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством.

— Последние годы Михаил Кокшенов жил в квартире, в которую переехал совместно с супругой Натальей. То есть, получается, это и ее имущество тоже. И даже в этом случае наследники могут на что-то рассчитывать?

— Да. Если не было брачного контракта с женой, то в соответствии с Семейным кодексом половина имущества супруги является супружеской долей Кокшенова. Существует такое требование: можно заявить в суде о выделении супружеской доли, то есть, из ее имущества выделяется его супружеская доля. И уже эта супружеская доля вступается в наследство.

Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и друзьям Михаила Кокшенова. А зрители будут помнить его не только как талантливого актера, но и доброго, светлого человека.