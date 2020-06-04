Скринлайф-клип и «Камчатка» Дудя: обзор YouTube-трендов за неделю

Портал Teleprogramma.pro выяснил, какие шоу и клипы стали популярными за прошедшую неделю на YouTube.

Камчатка

Журналист, YouTube-блогер Юрий Дудь представил свой новый документальный фильм. Со съемочной группой он в этот раз отправился на край российской земли – на Камчатку.

Там он покатался по нетронутому снегу на сноуборде, заглянул в жерло вулкана и вдохнул запах сероводорода, которым наполнены камчатские заснеженные склоны – все потому, что там постоянно бурлит сера.

«Камчатка – полуостров, про который забыли» — так называется новое творение Дудя, которое за сутки посмотрели более трех миллионов раз.

«Караоке-рулетка» от GQ Россия

Популярные юмористы и блогеры, создатели шоу «Что было дальше?» на YouTube, приняли участие в проекте «Караоке-рулетка» от журнала GQ Россия.

Им необходимо было вспомнить и напеть песню, содержащую предложенное автором слово. «Кот», «дождь», «Сережа», «диван», «общество», «счастливый», «стекло» — эти и многие другие, порой, неожиданные слова попадались юмористам, которые смогли вспомнить и даже спеть песни с ними.

В исполнении блогеров прозвучали хиты Шуфутинского, Лепса, Меладзе, группы «Звери», Леонтьева и других звезд эстрады. Причем, сделали это звезды Рунета с огоньком и юмором. Видео набрало более полумиллиона просмотров.

Noize MC — Давай сбежим (feat. Damilola Karpow)

Популярный рэпер Noize MC представил на своем YouTube-канале новую песню «Давай сбежим» и клип на нее, снятый в формате скринлайф, 2 июня. Его уже посмотрели четверть миллиона пользователей.

Музыкант сообщил, что получил за композицию крупный аванс, который он принял решение направить в Фонд помощи медикам «Вблагодарность».

«Для поддержки больниц Дагестана — наиболее сильно пострадавшего от коронавируса региона нашей многонациональной страны. В больницы направлена помощь в виде средств индивидуальной защиты: респираторов, защитных костюмов, перчаток, защитных экранов и очков» — написал рэпер.

«Плохие песни» №10

Айдар Гараев и Антон Шастун. Кадр из шоу «Плохие песни» Комедийный артист Антон Шастун уже был в гостях у «Плохих песен» вместе с Айдаром Гараевым – в самом первом выпуске. Десятый юбилейный автор канала решил закольцевать и вновь пригласил юмориста, чтобы взять реванш.

«Плохие песни» — это очень смешное YouTube-шоу звездной команды КВН «Студия Союз», в котором свое мастерство шуток оттачивают приглашенные гости. Причем, суть проекта заключается в том, чтобы рассмешить оппонента неожиданной концовкой популярной песни.

В так называемый музыкальный биатлон уже поиграли Лолита, Клава Кока, Стас Ярушин и многие другие знаменитости.

Roast Battle

Кадр из шоу Roast BattleТелеведущий и экс-кавээнщик Азамат Мусагалиев стал специальным гостем баттла Roast Battle у Алексея Щербакова.

Это формат, в котором молодые комики бьются за денежный приз, «прожаривая» друг друга достаточно жесткими шутками.

Решает, кто выглядел более убедительным, зрительный зал, от которого в период пандемии блогеры решили не отказываться: методом аплодисментов гости определяют победителя среди участников шоу. За неделю с момента публикации видео посмотрели почти три миллиона пользователей.