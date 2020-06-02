«Игорю переводили чаевые — 200 рублей»: жена «Отпетого мошенника» рассказала о его работе в такси

В прессе появилась новость, что экс-солист группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов, больше известный как Гарик, подался в таксисты. Артист решил временно сменить профессию из-за экономического кризиса, вызванного пандемией.

Сам музыкант не стал рассказывать нашему порталу подробности своей жизни, ограничившись словами: «Я сейчас не могу разговаривать. У меня маленький ребенок. И я его кормлю. Пообщайтесь, пожалуйста, с моим директором».

И супруга артиста, а по совместительству его директор, Виктория Богомазова в беседе с журналистами Teleprogramma.pro официально подтвердила эту информацию.

«Да, Игорь трудился на этой работе, а почему бы и нет?» — отметила Виктория.

Кроме того, в СМИ просочились сведения, что сестра музыканта приватизировала квартиру их родителей в Санкт-Петербурге и, якобы, тайно выписала брата. Виктория не стала отрицать и эту информацию.

«Гарик был в Питере по делам, потому что заболела его мама, и в это время и подрабатывал таксистом. Сестра мужа действительно сейчас подала в суд на его выселение из этой квартиры. Эта целая неприятная история. Поскольку я заболела, ему пришлось вернуться в Москву, но скоро мы все вместе поедем в Санкт-Петербург. И возможно, Игорь опять вернется на работу в такси, потому что неизвестно, когда государство снова разрешит проведение культурных мероприятий», — пояснила Виктория Богомазова. больше по теме Гарик Богомазов полностью расплатился с долгами по алиментам Экс-солист «Отпетых мошенников» попросил дочь от первого брака уважительно относиться к его нынешней супруге.

— Виктория, мы, напротив, восхищаемся вашим мужем, потому что он кормит семью вместо того, чтобы ныть…

— У нас была какая-то подушка безопасности, но она уже закончилась. У нас свое объединение, где я – гендиректор, а Игорь работает артистом-вокалистом.

Я подала заявление на получение финансовой компенсации. Нам прислали 12. 130 рублей. То есть, за месяц мы компенсацию получили. Но это, конечно, копейки.

Я долго не могла оформить пособие на первого ребенка, о котором говорил Владимир Путин. Потому что на сайте госуслуг функции по оформлению этого пособия, к сожалению, нет.

А родители с грудными детьми – это чаще всего наиболее незащищенная социальная группа. Ну а что делать? Если так продолжится и дальше, то Игорь так и будет таксовать.

— А вашего супруга узнают люди?

— По правилам карантина, на Игоре маска и очки, поэтому пассажирам его не узнать, если только не посмотреть в профиль.

В Яндекс-такси он оформлен, как Игорь Богомазов. Но зрителито больше знают его, как Гарика! Игорь прикалывался, что пару раз ему на карту переводили чаевые в размере 200 рублей.

Возможно, кто-то его и узнавал, но тактично об этом молчал. А вот возгласов на тему: «Ничего себе, как это «Отпетый мошенник» работает в такси», не было.

— И сколько можно сейчас заработать в условиях кризиса?

— В Питере практически не было пропускного режима и многих других тонкостей, которые есть в Москве.

Но с учетом аренды автомобиля, помывки машины и расходов на бензин, можно заработать до полутора тысяч в день. Но это если работать по 12 часов и больше.

В нашей ситуации можно заработать на «памперсы» и на смеси. Я тоже получаю «декретные», но они совсем небольшие – в районе 11 000 рублей.

Сейчас оформила еще пособие в размере 5 000 рублей, инициированное Владимиром Путиным, и получила его. Но на эти деньги, конечно, жить нереально.

Мы решили узнать, что думает об этой истории экс-коллега коллега Игоря Богомазова по группе «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов (Суровенко):

«Нет, к сожалению, я не общаюсь с Гариком. И ничего не могу сказать вам по этому поводу. После его ухода мы не общались, поэтому не знаю, чем он занимается, как я могу что-то комментировать?», — пояснил музыкант.

— Может, вы бы хотели помочь Гарику?

— Я не знаю всех обстоятельств этого дела. Возможно, это какая-то пиар-акция. Многие сейчас занимаются пиаром, у людей появилось много свободного времени. Я не знаю, что у них происходит на самом деле.

Эта статья написана специально для всех жалобщиков. Пока артисты первого эшелона сетуют на нехватку средств, Гарик Богомазов зарабатывает деньги честным трудом и при этом относится к ситуации с юмором.

Мы верим, что «звездный» час коронавируса закончится. Музыкант снова вернется на сцену и будет вспоминать историю с частным извозом как забавный эпизод из своей жизни, показавший его как сильного и ответственного Человека.