Именины Анджелины: как Джоли работала над своей внешностью

Ее лицо и фигура за последние 25 лет менялись не один раз, однако актриса остается секс-символом. Об одних своих операциях звезда молчит, про другие рассказывает.

Перемены во внешности экс-супруги Брэда Питта комментирует профессор, основатель клиники пластической хирургии Frau klinik Сергей Блохин.

— Однозначно могу сказать: ринопластика проведена крайне удачно, — считает профессор Блохин. — На ранних фотографиях актрисы мы видим курносый нос совершенно иной формы, чем сейчас.

Свой нос у актрисы имел непрямую спинку, более широкую перегородку, а кончик был закруглен. Теперь нос Анджелины имеет правильную, близкую к идеальной форму: прямые контуры, фронтальная часть узкая, а кончик заострен.

Важный параметр идеального носика: угол между его нижней частью и губами. Для женщин норма — 95 — 110 градусов. У Джоли он составляет 95 градусов.

— После того как актриса закончила кормить грудью дочку Шайло, она похудела, а ее бюст стал упругим и пышным, — говорит специалист. — Скорее всего, она сделала эндопротезирование молочных желез.

Увеличена и скуловая область лица, видимо, за счет установки импланта. Эту операцию делают в случаях нехватки объема в области скул. Овал лица формируют две основные зоны: малярная (скуловая кость) и мягкая щечная (область Биша).

Главной задачей хирурга является подбор оптимального соотношения этих зон. При установке скулового импланта разрезы делают на внутренней стороне щеки. Операция достаточная простая, проводится за 30 минут.

— Анджелине делали подтяжку лица, — утверждает Сергей Блохин. — Такой вывод можно сделать по измененной форме мочки уха актрисы. Подтяжка восстанавливает идеальные контуры лица и шеи, уменьшает дряблость кожи в области шеи, разглаживает складки и морщины.

Пластические хирурги исправили актрисе форму подбородка, установив имплант. Эндопротез ставится под надкостницу. Ментопластика позволила сделать подбородок Анджелины более выраженным, а нижнюю часть лица более рельефной.

Несмотря на то, что звезда прибегает к услугам пластических хирургов, у нее хорошие природные данные. Пухлые, полные губы у Джоли от природы.

Артистка удалила грудь по рекомендации врачей из-за генетической предрасположенности к развитию рака груди. Сейчас за рубежом женщины часто удаляют молочные железы и ставят импланты, чтобы исключить развитие онкологии.

Мастэктомия прошла успешно. После этого актрисе удалили яичники и фаллопиевы трубы, так как и здесь у нее был риск развития онкологии. «Невозможно устранить весь риск, и факт в том, что у меня остается предрасположенность к раку, — призналась Джоли. — Я буду искать естественные способы усилить мою иммунную систему».

Сейчас она подчеркивает, что чувствует себя женственной, а об операциях ей постоянно напоминают шрамы: «Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинское обследование. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но принимаю их. Я жива и пока контролирую различные проблемы, которые унаследовала».

Несмотря на изменения веса, кожа у звезды сейчас в отличном состоянии: нет складок и морщин.

Такой эффект достигается с помощью косметологической процедуры «плазмолифтинг» — речь о введении плазмы крови пациента, обогащенной его же тромбоцитами, в проблемные места кожи. Благодаря этому методу омоложения увеличивается выработка гиалуроновой кислоты (естественного компонента кожи человека), которая стимулирует образование коллагена и эластина.

Справка:

Сергей Николаевич Блохин – признанный специалист в области пластической хирургии, доктор медицины, профессор и автор множества научных работ. Эксперт Первого Канала «На 10 лет моложе», первый пластический хирург, установивший имплантаты в СССР.

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