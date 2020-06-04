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Именины Анджелины: как Джоли работала над своей внешностью

4 июня знаменитая актриса празднует 45-й день рождения

Именины Анджелины: как Джоли работала над своей внешностью
Актриса Анджелина Джоли. Фото: Globallookpress

Ее лицо и фигура за последние 25 лет менялись не один раз, однако актриса остается секс-символом. Об одних своих операциях звезда молчит, про другие рассказывает.

Перемены во внешности экс-супруги Брэда Питта комментирует профессор, основатель клиники пластической хирургии Frau klinik Сергей Блохин.

Анджелина Джоли ( 1997 год). Фото
Анджелина Джоли ( 1997 год). Фото: Getty Images

— Однозначно могу сказать: ринопластика проведена крайне удачно, — считает профессор Блохин. — На ранних фотографиях актрисы мы видим курносый нос совершенно иной формы, чем сейчас.

Свой нос у актрисы имел непрямую спинку, более широкую перегородку, а кончик был закруглен. Теперь нос Анджелины имеет правильную, близкую к идеальной форму: прямые контуры, фронтальная часть узкая, а кончик заострен.

Важный параметр идеального носика: угол между его нижней частью и губами. Для женщин норма — 95 — 110 градусов. У Джоли он составляет 95 градусов.

Анджелина Джоли (2010 год). Фото
Анджелина Джоли (2010 год). Фото: Globallookpress

— После того как актриса закончила кормить грудью дочку Шайло, она похудела, а ее бюст стал упругим и пышным, — говорит специалист. — Скорее всего, она сделала эндопротезирование молочных желез.

Увеличена и скуловая область лица, видимо, за счет установки импланта. Эту операцию делают в случаях нехватки объема в области скул. Овал лица формируют две основные зоны: малярная (скуловая кость) и мягкая щечная (область Биша).

Главной задачей хирурга является подбор оптимального соотношения этих зон. При установке скулового импланта разрезы делают на внутренней стороне щеки. Операция достаточная простая, проводится за 30 минут.

 

Анджелина Джоли (2014год). Фото
Анджелина Джоли (2014год). Фото: Globallookpress

— Анджелине делали подтяжку лица, — утверждает Сергей Блохин. — Такой вывод можно сделать по измененной форме мочки уха актрисы. Подтяжка восстанавливает идеальные контуры лица и шеи, уменьшает дряблость кожи в области шеи, разглаживает складки и морщины.

Пластические хирурги исправили актрисе форму подбородка, установив имплант. Эндопротез ставится под надкостницу. Ментопластика позволила сделать подбородок Анджелины более выраженным, а нижнюю часть лица более рельефной.

Несмотря на то, что звезда прибегает к услугам пластических хирургов, у нее хорошие природные данные. Пухлые, полные губы у Джоли от природы.

Анджелина Джоли (2020год). Фото
Анджелина Джоли (2020год). Фото: Globallookpress

Артистка удалила грудь по рекомендации врачей из-за генетической предрасположенности к развитию рака груди. Сейчас за рубежом женщины часто удаляют молочные железы и ставят импланты, чтобы исключить развитие онкологии.

Мастэктомия прошла успешно. После этого актрисе удалили яичники и фаллопиевы трубы, так как и здесь у нее был риск развития онкологии. «Невозможно устранить весь риск, и факт в том, что у меня остается предрасположенность к раку, — призналась Джоли. — Я буду искать естественные способы усилить мою иммунную систему».

Сейчас она подчеркивает, что чувствует себя женственной, а об операциях ей постоянно напоминают шрамы: «Я принимаю гормоны и регулярно прохожу медицинское обследование. Я вижу и чувствую изменения в своем теле, но принимаю их. Я жива и пока контролирую различные проблемы, которые унаследовала».

Несмотря на изменения веса, кожа у звезды сейчас в отличном состоянии: нет складок и морщин.

Такой эффект достигается с помощью косметологической процедуры «плазмолифтинг» — речь о введении плазмы крови пациента, обогащенной его же тромбоцитами, в проблемные места кожи. Благодаря этому методу омоложения увеличивается выработка гиалуроновой кислоты (естественного компонента кожи человека), которая стимулирует образование коллагена и эластина.

Справка:

Сергей Николаевич Блохин – признанный специалист в области пластической хирургии, доктор медицины, профессор и автор множества научных работ. Эксперт Первого Канала «На 10 лет моложе», первый пластический хирург, установивший имплантаты в СССР.

Портал Teleprogramma.pro предупреждает: любые медицинские действия должны быть согласованы с профессиональными медиками.

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