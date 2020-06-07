Кто из звезд имеет недвижимость за рубежом

Полетят ли летом наши знаменитости загорать на свои заграничные дачи? Пока это неизвестно — пандемия внесла коррективы в планы на отпуск. Кроме того, упали цены на зарубежную недвижимость, а платить за ее содержание все равно нужно. Мы решили разобраться во всех финансовых тонкостях (цены указаны на недвижимость элитного сегмента).

Латвия

Апартаменты — от 300 тыс. евро (23,5 млн руб.)

В Юрмале просторный дом у Сергея Светлакова, пара домиков у Михаила Ефремова. Но у большинства артистов здесь апартаменты в элитных домах.

Квартиры на балтийском побережье есть у Клары Новиковой, Валерия Сюткина, Геннадия Хазанова, Леонида Агутина, Ларисы Долиной, Бориса Моисеева. Стоимость недвижимости из-за пандемии практически не менялась. Упала только цена на аренду.

Квартира площадью 80 квадратов в элитном доме стоит 300 тысяч евро. Ежегодный налог на имущество — не более 200 евро. Траты на содержание квартиры в теплое время года — около 50 евро в месяц, зимой с учетом отопления — 200 евро. Аренда такой недвижимости в высокий сезон обходится в 300 тысяч рублей в месяц, но сейчас эту цифру можно смело делить пополам.

США

Апартаменты — от $2,4 млн (170 млн руб.)

У многих наших артистов есть недвижимость в Майами. Валерий Леонтьев самоизолировался во Флориде с женой в особнячке площадью более 350 квадратных метров. Здесь есть сад, бассейн, сауна.

Кстати, у музыканта два дома на Атлантическом побережье — старый, за $2 миллиона (он сдается в аренду), и новый, вдвое дороже.

В Майами есть дом и у Филиппа Киркорова — стоит он около $4,5 миллиона. А у Кристины Орбакайте тут квартира с видом на океан, частным пляжем, теннисным кортом, бассейном. Она стоила около $3 миллионов, а теперь подешевела на $600 тысяч — из-за пандемии цены упали минимум на 20%.

Отметим, что в США собственник жилья платит налог на недвижимость — в каждом штате он разный, но варьируется от 1,5 до 2,6% от стоимости дома или квартиры. В Майами это 2% от цены жилья.

Получается, Орбакайте платит около $60 тысяч в качестве налога плюс ежемесячную «коммуналку» — примерно $2 тысячи. Ежемесячные расходы на содержание виллы, равной по стоимости и размерам особняку Леонтьева, обходятся в 2 раза дороже.

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Болгария

Апартаменты -от 30 тыс. евро (2,3 млн руб.)

В болгарской Равде целая резервация российских звезд. Все они больше 10 лет назад скупили апартаменты в комплексе «Эмеральд» на первой линии у Черного моря. В комплексе — охраняемая территория, бассейны, спа, кафешки.

Здесь недвижимость у Филиппа Киркорова, Бориса Моисеева, Леры Кудрявцевой, Ларисы Гузеевой, Лолиты.

У Надежды Бабкиной в этом комплексе целых 4 квартиры. «Только Винокур успел продать!» — сетует Надежда Георгиевна, понимая, что зря не последовала примеру коллеги.

Переживать есть о чем: цены на недвижимость упали почти в три раза. Судите сами: например, Гузеева приобретала жилье площадью 165 квадратов за 220 тысяч евро. Пару лет назад цены ощутимо упали в первый раз, а теперь пандемия внесла свою лепту — рынок недвижимости вообще встал. И продать просторные апартаменты даже за 90 тысяч евро уже непросто.

У Надежды Бабкиной квартиры площадью от 70 до 50 квадратов. Их цены упали до 30 тысяч евро! Продавать жилье за такие «копейки» артисты не хотят. Кстати, Бабкина давно уже не отдыхает в Болгарии — сюда прилетает ее сын с семьей.

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Испания

Апартаменты — от 80 тыс. евро (6,5 млн руб.)

Наталья Штурм в разгар пандемии выставила на продажу квартиру в Аликанте площадью 90 квадратов за 80 тысяч евро. У Штурм есть апартаменты и в других странах, но именно в Испании случилась неприятная история.

В прошлом году певица оплатила кадастровый налог, но получила повторную платежку, а срок оспаривания составлял всего 20 дней — иначе начислят штрафы. Артистке пришлось перед Новым годом вылетать в Испанию, чтобы успеть уладить вопрос. После этой истории Наталья решила с испанской собственностью расстаться.

В Испании есть жилье у Елены Воробей, Евгения Миронова, Константина Хабенского. Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову принадлежат двухъярусные апартаменты на побережье Коста-Брава, в часе езды от Барселоны.

Квартира с террасой площадью 70 квадратов — 230 тысяч евро. Сейчас цены упали на 10 — 20%. Налог на недвижимость составляет 1% от кадастровой стоимости жилья, которая намного ниже рыночной.

Дороже всего обходится в Испании (как и во всей Европе) электричество: без него «коммуналка» за просторные апартаменты в элитном доме составила бы около 500 евро в месяц, а с ним может дотянуть и до восьмисот.