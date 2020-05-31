Зачали ребенка на первом свидании: как познакомились Королева и Тарзан

Ее мужу Сергею Глушко – стриптизеру Тарзану – уже 50, но возраст для него отнюдь не является помехой в деле соблазнения женщин.

Сергей Глушко стал мужем Наташи Королевой 21 августа 2003 года. К тому времени они уже больше двух лет жили вместе, у них подрастал сын Архип.

Их периодически «разводят»

Союз вечно юной «Русалки», которую когда-то открыл для зрителей и слушателей Игорь Николаев, и мускулистого накачанного исполнителя стриптиза, не обсуждал только ленивый. И продолжают обсуждать до сих пор.

Периодически в СМИ появляются слухи об их расставании. Поклонники, обеспокоенные отсутствием свежих совместных фото, задают вопросы в аккаунте Наташи. На что певица неизменно отвечает: «Не дождетесь!». Мол, в их семье все прекрасно и гармонично, они по-прежнему любят друг друга и скучают в разлуке. А разлуки бывают частыми – оба ездят на гастроли.

больше по теме Наташа Королева вслед за Кристиной Асмус пожаловалась на лишний вес Звезда набрала килограммы во время самоизоляции.

Первое свидание переросло в интим

Королева никогда не скрывала – впервые согласившись на свидание с красавцем-стриптизером, она не устояла перед его чарами. В результате первый же их совместный вечер плавно перетек в ночь любви. Именно тогда певица и забеременела.

С тех пор прошло много лет, но Наташа и Сергей до сих пор ежегодно отмечают свой личный праздник – День абрикосового варенья, 1 мая. Варенье тогда оказалось единственным их лакомством, слишком уж неожиданным получилось свидание…

больше по теме Наташа Королева рассказала, почему решила назвать единственного сына Архипом Ребенка звезда родила в феврале 2002 года от Тарзана.

Как Тарзан подарил откровенный танец зрительнице

Трудно ли жить со стриптизером? Этот вопрос, надо думать, невольно возникает у каждой женщины, особенно у тех, кто попадает на шоу Сергея Глушко.

А эти шоу частенько бывают весьма откровенными. Например, два года назад в сеть попало видео с выступления Тарзана в Волгодонске. Танцуя на сцене ночного клуба, он в какой-то момент оказался полностью обнаженным, прикрываясь лишь небольшой простыней.

Женщины в зале вопили от восторга, и Тарзан решил подарить одной из поклонниц особенно откровенный танец. Он вытащил на сцену брюнетку с пышными формами. Сначала это и правда был танец, хотя и весьма соблазнительный.

А потом движения Тарзана превратились в имитацию полового акта. Зал взревел от восторга. Его партнерша, похоже, нисколько не смутилась, наоборот – была счастлива и, как могла, подыгрывала увлекшемуся танцору.

…И на глазах у жены

Похожая история повторилась и в этом году, когда Тарзан праздновал свой полувековой юбилей на сцене «Крокус Сити Холла». Шоу называлось «50 оттенков Серого», и приватный танец на сцене, который голый Тарзан подарил одной из зрительниц, вызвал бурные эмоции в зале.

«Изюминка» заключалась в том, что в зале присутствовала и жена Тарзана, Наташа Королева. Потом она исполнила трогательный номер на сцене вместе с мужем.

Часто предлагают деньги за интимные услуги

Как рассказывал журналистам сам Тарзан, ему не раз предлагали вступить в интимные отношения за плату. Однако Сергей неизменно отказывается, а чтобы раз и навсегда прекратить разговоры на эту тему, он озвучил запредельную сумму – миллион долларов.

Как-то стриптизер поведал о том, что однажды, на заре своей танцевальной карьеры, он решил заработать таким образом. Ему позвонили девушки и пригласили приехать по определенному адресу, пообещали заплатить. Он согласился. Но, к великому удивлению и огорчению Сергея, из этой затеи ничего не вышло. Вероятно, ему помешало это чувство – что его «купили».

«Обмануть Королеву невозможно!»

По словам Тарзана, все годы совместной жизни с Наташей Королевой он хранит ей верность. Сергей говорит о том, что его жена — очень проницательный человек, и обмануть ее практически невозможно: она очень тонко чувствует «все оттенки Серого».

К этому Сергей добавляет, что не может назвать себя хорошим актером – все эмоции у него легко прочитать по лицу, он не может ничего скрывать.

Что ж, поверим супругам на слово. В конце концов, доверять друг другу или нет – это внутреннее дело каждой семьи.