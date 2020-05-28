«Таня, не трогай папу!»: кто из звезд защищает дочь Успенского, а кто – писателя-«тирана»

Известного детского писателя Эдуарда Успенского, прожившего 80 лет, не стало почти 2 года назад – в августе 2018-го. А недавно дочь писателя заявила, что он был тираном при жизни.

Дочь Эдуарда Николаевича – Татьяна – опубликовала открытое письмо, в котором резко протестует против того, чтобы имя Эдуарда Успенского присваивали литературной премии начинающим детским писателям.

Татьяна Эдуардовна утверждает: ее отец был жестоким тираном, домашним деспотом, ей пришлось выносить от отца настоящее насилие – и физическое, и эмоциональное, и психологическое.

На защиту Успенского встал Борис Грачевский – по его мнению, гении часто обладают тяжелым характером, и близкие должны терпеть, потому что живут с гениями.

Мы решили спросить у знаменитых людей – должны ли члены семьи талантливого человека, гения терпеть его тяжелый характер? Можно ли прощать тиранию, доходящую до побоев, если она исходит от гения? Мнения разделились.

Ксения Молдавская, литературный критик: «Характер Успенского не имеет никакого отношения к его вкладу в культуру»

— Мне очень не нравится эта история. За спиной страдающей Татьяны Эдуардовны отчетливо реет Валентин Постников, который в передаче Малахова практически над гробом Успенского объявил себя сыном покойного.

В архивах Google и Яндекса можно найти записи нескольких эфиров с установлением отцовства и прочим хайпом.

Я думаю, вся эта история — она не про гения, не про злодейство, не про мораль, а про что-то совсем другое. Тем более, что об учреждении премии Успенского известно уже скоро год как.

И еще я считаю, что характер Эдуарда Николаевича не имеет ни малейшего отношения к его вкладу в культуру. Но если имеет, то давайте, вычеркивая память о домашних тиранах, начнем с Достоевского и Толстого, а еще лучше — с гуманиста Руссо.

Алена Кравец: «Я на стороне Татьяны»

— Я категорически против тирании в любом проявлении! Нет никакой разницы – гений это или простой слесарь. Никогда не приму жестокости и насилия в любом виде.

Если Татьяна говорит правду, и Успенский на самом деле был домашним тираном – то я на стороне Татьяны.

Пусть ее папа гений и звезда, — это не обсуждается. Правда, с другой стороны, никто, как говорится, свечку не держал…

Может быть, дочь как-то гипертрофированно все это воспринимала. Смотря что считать тиранией. Может быть, отец воспитывал в строгости и наказывал за дело? А может быть – бил и истязал, это уже другой разговор.

— Можно ли прощать гениям побои и оскорбления?

— Нет. Если речь идет о тирании в прямом смысле – когда избивают детей, жен, — конечно же, прощать нельзя ни в коем случае.

Станислав Садальский: «Таня, не трогай папу!»

— Да пошли они, эти неблагодарные дети… То же самое случилось в семье Людмилы Зыкиной, то же самое происходит в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Успенский своим творчеством доказал – он выдающийся детский писатель. И это чудовищно, что такие ничтожества, как его дочь, позволяют себе такое. Таня, не трогай папу!

— Вы не верите Татьяне?

— Да причем здесь это! Он мог быть каким угодно человеком, но он был гением, и это не обсуждается. Остальное никого не касается.

И он очень правильно поступал с дочерью, на мой взгляд. Она ничтожный человек, который после смерти отца говорит о нем такие вещи. Надо держаться подальше от таких родственников, как Татьяна.

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Рустам Солнцев: «Татьяна пережила страшную детскую травму, она транслирует крик своей души»

— Нет, ничего нельзя прощать! Почему Грачевский защищает Успенского? Мне кажется – потому что у Грачевского характер хороший. Я хорошо знаю Бориса, мы много раз общались, и он производит впечатление вменяемого, хорошего человека, который – и это самое главное! – любит детей.

А дочь Успенского пожаловалась на свою детскую страшную травму, которую ей нанес отец. И не только ей, но и всей их семье.

Я помню, что было с Элеонорой Филиной, как господин Успенский выставлял ее ужасным человеком, а потом оказалось, что все это не так.

Поэтому я, конечно же, на стороне Татьяны. Дочке виднее. Она видела все это изнутри…

Представляете, что там должно было быть между ними, что должна была вытерпеть родная дочь, чтобы сейчас она была так категорически против присвоения имени отца литературной премии!

Татьяна сейчас транслирует крик своей души. Это значит, что ее отец был злодеем, на котором просто негде ставить пробу.

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Эвелина Бледанс: «Никакой гений не имеет права поднимать руку на жену и детей»

— Я не понимаю, как можно после смерти отца говорить о нем что-то плохое. Как о бывших мужьях, так и о покойных – либо хорошо, либо ничего. У меня такой принцип.

Если же говорить вообще, то я считаю – каким бы гениальным человек ни был, он не имеет права поднимать руку на свою жену или на своего ребенка, тем более – на девочку. Есть куча других методов для решения проблем.

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Наталья Сенчукова: «Гений, не гений – это ничего не меняет»

— Я думаю, дочери Успенского виднее, каким был ее отец и достоин ли он, чтобы его именем называть литературную премию. Может быть, и нужно прислушаться к ее мнению.

Наверное, у нее в душе осталась сильная обида. Тем более, что детские впечатления очень глубоко в нас сидят. Возможно, она не может его простить…

— А как, по-вашему, можно ли прощать человека за деспотизм, насилие, тиранию, если он при этом – гений?

— Нет, ну простить можно все, если человек раскаялся. Но можно искренне простить, а можно сказать «прощаю», а в душе носить обиду. Гений, не гений – это ничего не меняет, насилие – всегда плохо. Все люди должны отвечать за свои поступки.

Дочь Успенского сама решает – прощать ей или не прощать отца. Видимо, эта обида в ней осталась и даже усугубляется со временем.

А вообще гениальность – это психическое отклонение. Хотя мы не можем знать, что такое норма…

А как вы считаете – нужно ли учреждать литературную премию имени Эдуарда Успенского, несмотря на заявления дочери писателя?