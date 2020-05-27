Исламовед о блогерше-мусульманке с бананом во рту: «Есть такое понятие — убийство чести»

Дина Саева — одна из самых известных блоггерш TikTok, которая собрала на популярной платформе более 7 миллионов подписчиков.

Двадцатилетняя уроженка Душанбе давно обратила на себя внимание общественности и звезд шоу-бизнеса. Так, девушка приняла участие в съемках клипа Егора Крида, подружилась с Клавой Кокой и Давидом Манукяном.

Немногие знают, что Саева выросла в строгой религиозной семье. Но желание всегда выделяться подтолкнули ее к блогерству.

Смешные ролики, советы, яркие провокационные фото часто мелькают в ленте Instagram Дины. И все бы ничего, но в день окончания Рамадана Саева опубликовала двусмысленные фотографии. На одной из них девушка лежит на кровати с ярким макияжем и глубоким декольте, а на другой смотрит в камеру с бананом во рту.

В нашей редакции возник вопрос: «А не накажут ли Саеву братья-мусульмане за подобные снимки, опубликованные в священный для общины праздник?».

Чтобы точно это выяснить журналисты портала Teleprogramma.pro связались с исламоведом Романом Силантьевым.

Должна скромно себя вести

— С точки зрения ислама — фото, которые опубликовала Саева считаются чем-то непристойным?

— Конечно, если женщина считает себя мусульманкой, то она должна скромно себя вести. Ни бананы, ни декольте и даже фотографии без головного убора не приветствуются. Внешний вид должен соответствовать исламу.

Но люди таким образам хайпуют. Забывая, что у хайпа есть обратный эффект. Могут раскритиковать и даже пообещать сильно наказать.

Это нормальная ситуация и в христианстве, мы регулярно это наблюдаем. Те, кто делают что-то из ряда вон выходящее, потом удивляются, что их в суд тащат или усовестить хотят. Если молодые люди желают прославиться таким образом, то им надо помнить, что есть и побочный эффект. Все предсказуемо и логично.

Бывают последствия

— Какие меры могут к ней быть приняты мусульманской общиной?

— Она же узбечка?! Если бы была чеченка, то приняли бы меры, а так все намного сложнее. Могут просто с родителями пообщаться и спросить, что их ребенок творит.

— Но это все на уровне разговоров, серьезных мер к ней принято не будет?

— Есть такое понятие, как убийство чести. Всем людям мусульманам, которые хотят в таком виде предстать, желательно ознакомиться с тем, что это означает. Надо знать и понимать, какие от этого бывают последствия.

Индустрия инстаграмщиц

— С точки зрения поиска мужа, такое поведение осложняет процесс?

— Смотря кого она ищет. Если ищет олигарха или какого-нибудь любителя таких девушек, то у нас есть целая индустрия инстаграмщиц. Понятно, для чего они это делают. Все коммерческие предложения таким образом оформляются.

Но если есть цель до гробовой доски мужа найти, то это не лучший вариант, а если богатого спонсора на какое-то время, то это может и сработать.

Личное дело:

Роман Силантьев — исламовед, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, профессор Московского государственного лингвистического университета.