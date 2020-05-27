«Смешной был «Последний звонок» по Zoom»: дочь Меладзе будет врачом, а сын Малинина полетит в Мюнхен

Но, как бы там ни было, сейчас перед выпускниками стоит важнейшая задача – успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз, чтобы получить профессию.
Мы решили узнать – какой путь выбрали для себя дети знаменитостей? Многие ли из них решили идти по стопам родителей и становиться актерами? И как они отнеслись к отмене торжеств по случаю окончания школы?
Александр Михайлов: «Дочь Мирослава будет поступать в театральный»
У актера Александра Михайлова («Мужики», «Любовь и голуби», «Цветок папоротника») – трое детей. Младшая, Мирослава, как раз в этом году готовится к поступлению в вуз.
— Как восприняла ваша дочь Мирослава отсутствие торжеств, связанных с окончанием учебы в школе?
— Она не расстроилась. Мирослава вообще всегда настроена очень оптимистично. Впрочем, она окончила школу на год раньше, чем положено по возрасту, — прошла экстерном сразу два класса.
— Куда Мирослава планирует поступать? – спросили мы Александра Яковлевича.
Актер рассказал нам о том, что Мирослава уже вовсю снимается:
— Весь прошедший год она снималась в кино. Вот недавно вышел фильм «Разбитое зеркало» режиссера – Олега Фомина, там Мирослава играла дочь героини Екатерины Гусевой.
К сожалению, из первоначального количества серий – их было 16 – оставили только 8, жутко обкорнали все роли… Так что у Миры там поначалу была большая роль, а осталась маленькая. Это самая наша большая неприятность за последнее время.
А вообще оптимистичные у меня девчонки – и старшая, и младшая (старшей, Анастасии, 29 лет, — прим. ред.).
Мирослава будет поступать в театральный вуз, но в какой именно – не знаю пока. Она никогда не пойдет ко мне за помощью в этом отношении, все решит сама. Я тоже никогда не принимаю по звонку и родственников (Александр Михайлов – преподаватель актерской мастерской ВГИКа им. С.А. Герасимова, — прим. ред.).
— А учиться будет в России или за рубежом?
— В России, конечно! Она любит Россию.
Евгения Добровольская: «Был смешной «Последний звонок» по Zoom»
— Как отреагировал ваш сын Ян на то, что не было последнего звонка и, возможно, не будет выпускного?
— Ян не испытывает никаких сентиментальных чувств к школе, к расставанию с ней. Видимо, в школе ему было не настолько прекрасно, чтобы сожалеть об этом расставании.
Мне вообще кажется, что большинство детей, твердящих «Ах, школьные годы, как там было замечательно», — несколько лукавят. Такое впечатление, что их кто-то заставляет так говорить. Хотя, может, и не заставляют… Все дети разные.
Мой сын заканчивает школу практически в 18 лет. Это – возраст взрослого человека, а взрослые люди вольны общаться с теми, с кем они хотят. Не всегда класс – это команда, коллектив, с которым хотелось бы что-то отметить.
Так что Ян спокойно к этому отнесся. Был смешной «Последний звонок» по Zoom. Школы поставили галочки – последний звонок прозвенел. Это как-то смешно, мне кажется.
Можно было что-нибудь творческое придумать… Я думаю, все находятся в некотором ужасе от отсрочки ЕГЭ, от предстоящего поступления в институт… На фоне всего этого школьный последний звонок – малая потеря.
— Куда Ян собирается поступать?
— Это пока секрет, не хотелось бы говорить. Все очень сложно сейчас… Но не в театральный точно – артистом он быть не собирается. Финансы, бизнес – в этом направлении.
Дочь Екатерины Климовой хочет учиться на журналиста
Дети актеров и певцов далеко не всегда хотят продолжать родительское дело. Например, дочь актрисы Екатерины Климовой – Елизавета – собирается подавать документы на журфак двух вузов – МГУ и МГИМО.
А дочь Валерия Меладзе планирует учиться на врача
А дочь Валерия Меладзе – Арина – планирует поступать в медицинский, на факультет «Лечебное дело».
Девушка призналась, что ей некомфортно из-за отмены выпускного – хотелось провести этот день торжественно, поблагодарить учителей, встретиться с одноклассниками.
Сын Малинина полетит в Мюнхен
Наследник семьи Александра и Эммы Малининых – Фрол – уже поступил в университет кинематографии в Мюнхене.
Молодой человек мечтает стать режиссером, и для этого у него, похоже, есть все предпосылки: он частенько выкладывает любительские видеоролики в соцсетях.
Пожелаем удачи выпускникам, абитуриентам и студентам, — она им в этом году особенно пригодится!