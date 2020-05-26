«Он не в больнице, нет»: в окружении Лисовца не опровергли на 100% слухи о возможном коронавирусе у стилиста

Вслед за Александром Гордоном и отцом Хабиба Нурмагомедова, «корону» подозревают у модного эксперта.

Новости о том, что стилист Влад Лисовец заразился короновирусом появились 26 мая. Информацию опубликовал Telegram-канал Mash.

В сообщении указывалось, что стилист почувствовал себя плохо и обратился в одну из столичных клиник. Якобы, все симптомы указывали на проблемы с легкими. Компьютерная томография подтвердила двустороннюю пневмонию, а тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

Помимо этого, по данным канала, у стилиста проблемы с печенью. Сейчас он находится под наблюдением врачей, написал Mash.

В окружении Лисовца новости видели, но стараются не отвечать на вопросы о его состоянии. Директор стилиста заверила, что Влад не в больнице, но уточнять подробности не стала.

«На данный момент никакой информации дать точно не могу. Заверяю, что Влад не в больнице. Мы сами ожидаем отмашки от доктора. Возможно, через пару часов появится какая-то информация о его здоровье… Он не в больнице, нет», — сказала порталу Teleprogramma.pro директор стилиста.

Отрицать проблемы со здоровьем у знаменитости, представитель не стала, но на вопрос о выявленном коронавирусе предпочла не отвечать.

«Ничего не буду комментировать про это (коронавирус – ред.), сейчас не могу, — сказала собеседница.

Стоит отметить, что накануне вечером на странице в Instagram стилиста появилась новая публикация. Звездный стилист поделился с подписчиками, что открыл сезон прогулок на мопеде.

«Сколько для меня в этом юности, удобства и свободы», — написал о своих впечатлениях Лисовец.

Отправляясь на прогулку он не стал пренебрегать защитными средствами и закрыл лицо маской.

CoViD-19 не делает различий и не дает поблажек. Многие знаменитости уже переболели вирусом, кто-то только столкнулся.

Накануне сообщалось, что «корону» диагностировали у ведущего Александра Гордона. А ранее в больницу в тяжелом состоянии попал отец бойца Хабиба Нурмагомедова. Врачи борются за его жизнь.