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Бывший пиар-директор Юлии Началовой: «Какое паломничество во время пандемии? Нет, не приходят»

В СМИ появились сообщения о том, что на могиле Юлии Началовой, трагическая смерть которой потрясла всех в марте прошлого года, появился памятник из черного гранита.

Бывший пиар-директор Юлии Началовой: «Какое паломничество во время пандемии? Нет, не приходят»
Певица Юлия Началова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Певица похоронена на Троекуровском кладбище. До недавнего времени на ее могиле стоял деревянный крест, установленный в марте 2019-го. И вот – новая информация о лаконичном черном памятнике.

Мы позвонили Анне Исаевой, которая была пиар-директором Юлии Началовой, а сегодня продолжает общаться с семьей артистки, и задали ей несколько вопросов относительно памятника.

Анна Исаева: «Памятник еще не закончен»

— Анна, расскажите, большие ли средства были затрачены на создание памятника Юле? Как справились с этими тратами ее родные, помогал ли им кто-то?

— На какие деньги ставился памятник Юле – я такой вопрос даже не задавала никому, он некорректный совершенно. Знаю, что памятник полностью сделан на деньги родни Юли. Ее семьи.

— То есть никаких сторонних средств к установке памятника не привлекалось?

— Нет, не привлекалось.

— А когда был установлен памятник?

— Работы еще ведутся, он не закончен. Точно не могу сказать, когда он откроется. Но в июне он уже будет готов.

— А в какую сумму все-таки обошелся памятник Юле?

— Не могу сказать. Но я точно знаю, что памятник планировался, утверждался, макетировался с участием родных Юли.

И все время стремление родственников было – установить такой памятник, который смогут поставить именно члены семьи Юли. То есть не дороже того, что они могут себе позволить.

Когда мы видели этот макет, собирались, обсуждали его, речь шла о том, что это ровно тот памятник, на который семья способна потратиться сама, без посторонней помощи.

Паломничество к могиле Юли прекратилось

Могила Юлии Началовой. Фото
Могила Юлии Началовой. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года, ей было всего 38 лет. Смерть молодой, красивой, талантливой и любимой многими артистки вызвала огромный резонанс – на могилу Юли началось настоящее паломничество.

Некоторые фанаты уверяли, что земля с могилы Юли обладает чудодейственными свойствами, что крест, установленный на месте захоронения певицы, мироточит, и требовали причислить Юлю к лику святых.

К могиле Началовой потянулись доверчивые люди, несущие сюда различные предметы, — чтобы «зарядить» их на здоровье, удачу, красоту. Вакханалия продолжалась некоторое время, потом, к счастью, утихла.

Мы спросили Анну Исаеву – продолжается ли сегодня паломничество к месту захоронения Юли?

«Какое паломничество во время пандемии? Нет, не приходят», — ответила подруга певицы.

Скульптурного изображения Юли не будет

Анна Исаева уже не раз повторяла в интервью, что и ее, и родных Юли огорчают и оскорбляют происходящие на могиле певицы бесчинства. Она призвала уважать память покойной и не использовать могилу артистки для сомнительных целей.

Известно, что с самого начала родители Юли не планировали устанавливать на ее могиле скульптурное изображение, как, например, на могилах Дмитрия Хворостовского и Людмилы Гурченко.

И дорого, и, по всей видимости, не соответствует характеру Юли – артистка не любила «показухи», предпочитала жить достаточно скромно, без вызова. Монумент из черного гранита получился строгим и красивым. Его украсили фотографией улыбающейся певицы.

Надо думать, еще много лет вазоны, дополняющие обелиск на могиле Юлии, будут регулярно наполняться цветами. Ведь девушку действительно любили очень многие.

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