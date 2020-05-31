10 фактов о Клинте Иствуде, о которых вы даже не догадываетесь

Иногда говорят, что Клинт Иствуд — главный в мире ковбой. Все чуть сложнее. Американский актер, 31 мая празднующий 90-летие, до сих пор один из самых авторитетных в США поборников консервативных ценностей, носитель безупречной харизмы, блестящий режиссер и все еще актер. «Я никогда не считал себя ковбоем», — подчеркивает он. Потому что любит изящно плевать на общественное мнение и конъюнктуру. И вместо того чтобы вспоминать, каким ковбоем он был, «Телепрограмма» представляет 10 фактов про Иствуда, о которых вы могли только догадываться.

✔ При рождении 31 мая 1930 года мальчик получил от акушерок прозвище Самсон, поскольку весил больше пяти килограммов. Рост продолжился и дальше — Иствуд чуть не дотянул до двух метров. Его родители были американской «солью земли» — заводскими рабочими и глубоко верующими протестантами. Отец Клинта вел родословную от первых колонизаторов, прибывших в Америку на легендарном «Мейфлауэре». Выходит так, что актер относится к тринадцатому поколению британских поселенцев.

✔ Характер парня сформировали Великая депрессия и Вторая мировая. Работяги родители мотались по побережью Калифорнии в поисках работы, мальчика переводили из школы в школу — как новичку, к тому же «длинному», Иствуду приходилось постоянно драться за место в классе. Недоучившись в Оклендской технической школе, он увлекся авиастроением. Но ненадолго. Пришлось поступить в Университет Сиэтла, а потом грянула война — Америка вошла в Корею. Правда, Клинт боевого опыта так и не получил. Он занимался спасением утопающих на военной базе Форд-Орд в Калифорнии.

✔ После армии Клинт, которому уже поступало несколько предложений прийти на кастинг в кино, продолжил гнуть линию, к которой приучил его отец — паши везде, где платят: пожарным на тушении лесов, курьером, ассистентом в гольф-клубе, спасателем на пляже, работником насосной станции, чистильщиком бассейнов и рабочим автозаправки. Там, почти как в нашем сериале «Мылодрама», его и настигла актерская судьба. На бензоколонке в Лос-Анджелесе один из продюсеров заметил мегафактурного высоченного парня и позвал на кинопробы. Клинт на тот момент учился в городском колледже искусств, где посещал актерские курсы, и потому согласился попробовать.

✔ Звездой спагетти-вестернов (трилогия «Хороший, плохой, злой», «На несколько долларов больше» и «За пригоршню долларов») Иствуд стал тоже по стечению обстоятельств. Американцы приезжали в Италию и Испанию снимать ковбойское кино, поскольку это было гораздо дешевле, чем в Голливуде. Нанимали съемочные группы и массовку из местных колоритных работяг. Затем, напитавшись опытом, итальянцы решили, что и сами могут снимать такое у себя дома. И продавать в США. Так в жизни Клинта появился режиссер-интеллектуал Серджио Леоне.

Загадочный ковбой-одиночка без акцента и с эталонной внешностью — итальянец сделал из Клинта без преувеличения символ Америки. Упрямого антагониста, эгоцентрика с железной волей и стальными текстикулами. «Да, мы такие», — думал каждый американский зритель, наевшийся сладких киногероев, глядя на прищур Клинта. При этом Леоне толком не считал Иствуда актером. Так, харизматичным статистом, воспроизводящим самого себя в различных обстоятельствах. Академики «Оскара» были солидарны — и актерской премией его ни разу не отметили. Трудоголик и стоик Клинт не расстроился и символично сохранил аллергию на лошадей, которые в общем-то принесли ему мировую славу.

✔ Для американцев именно Клинт еще в 70-е решил дилемму: что важнее — закон или порядок? Главная роль копа-беспредельщика, вершащего правосудие вопреки букве закона, в «Грязном Гарри» заставила США влюбиться в маскулинного неполиткорректного нонконформиста, инспектора Каллахана, который ненавидит мексиканцев и палит из своего магнума, как бог. Надери им задницы, Гарри!

✔ Выйдя на пик формы и став буквально иконой, Иствуд сделал шаг, на который не решился бы ни один актер на его месте. Он отказался от участия во франшизе про агента 007 и экранизации комикса о Супермене. Сниматься в супергеройском кино — не то, ради чего Клинт пришел в профессию. «Я не позволю миллионам поедателей попкорна дергать меня за ниточки», — отрезал он. И донес твердость до 90 лет.

На самом деле еще вопрос, Клинт больше крутой актер или режиссер. Он стал снимать фильмы еще в 70-е. В 90-е стало понятно: вместе с большим актером в нем все это время формировался большой режиссер — человек, умеющий показать жизнь. Его «Малышка на миллион» собрала четыре «Оскара», «Непрощенный» — тоже четыре, «Гран Торино» и без призов остается одной из самых пронзительных работ о трагичности и неотвратимости эха войны. Он снимал фильмы на японском, а французы вручали ему орден Почетного легиона, считая воплощением «лучшего, что есть в Голливуде».

✔ Иствуд — фанат джаза. Как режиссер он снял лиричный сериал «Блюз». Как музыкант обожает играть на фортепиано и даже выступал с программой в Карнеги-холле в 1997 году. Как композитор он написал музыку ко многим своим фильмам. Как отец воспитал Кайла Иствуда — успешного джазового музыканта.

✔ У деда все в порядке с самоиронией. Иствуд сам любит постебаться над «фирменным прищуром». Он обыгрывает его в собственных картинах, пародируя себя, и вообще настаивает: харизмы без самоиронии не бывает.

✔ «Политкорректность заставляет людей постепенно утрачивать чувство юмора, — философствует Иствуд. — Раньше мы свободно шутили про людей разных рас и национальностей, а сегодня, если ты захочешь так пошутить, ты будешь рот рукой прикрывать, чтобы тебя никто не слышал. Наши друзья для нас были «Сэм-еврей», «Хосе-мексикашка», но мы не вкладывали ничего обидного в эти прозвища. А сегодня мы тратим слишком много энергии и времени, пытаясь быть политкорректными». Представьте, каков авторитет деда, что его до сих пор не распяли в США за подобные высказывания? Более того, к нему прислушиваются и не смеют перечить. Он даже успел побыть мэром калифорнийского городка Кармел-бай-те-Си. За него голосовали! Подумаешь, запретил есть мороженое на улице (якобы асфальт очень пачкает), ему прощали даже это.

✔ У Иствуда семеро детей от пяти разных женщин и пять внуков. Миллениалов он называет «pussy-generation» («писькино поколение», извините) — все смеются и поддакивают.

10:0 в пользу железного Клинта. С днем рождения, дед!

5 лучших фильмов Клинта ИСТВУДА: