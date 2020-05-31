Без алкоголя и мяса, зато со «старой молодой женой»: медовые месяцы Владимира Кузьмина

Кузьмин в прекрасной форме — некоторое время назад он завязал с выпивкой, отчего сразу помолодел. А бурную личную жизнь он никогда и не прекращал. Мы узнали, кто сейчас рядом с исполнителем хитов нашей молодости.

Герой-любовник

В молодости у Владимира Кузьмина были романы с Верой Сотниковой, Аллой Пугачевой и другими красавицами.

В зрелом возрасте у музыканта появились новые дамы сердца — не такие известные, но зато молодые и тоже симпатичные.

Пару лет назад Кузьмин резко посвежел — поклонники решили, что мэтру помогли пластические хирурги и косметологи, но он все отрицал. Опровергал Кузьмин и болячки, что ему приписывали: то инсульт, то рассеянный склероз. «Здоров! Езжу! Работаю!» — заявил музыкант.

Юбилейный концерт из-за пандемии перенес с мая на осень. Гастрольный график у него был очень плотный, на свадьбах и заказниках Кузьмин тоже был востребован — зовут поностальгировать под хиты.

Так что и в 65 Владимир Кузьмин — жених обеспеченный. Кроме того, Кузьмин получает пусть небольшие, но стабильные авторские отчисления — он автор, например, таких хитов, как «Птица певчая» и «Надо же» из репертуара Пугачевой.

Поэтому, расставаясь с молодой женой, Кузьмин смог сделать ей шикарный подарок — переписал на нее квартиру в элитном ЖК столицы «Алые паруса». Стоимость просторной недвижимости оценивается в $1 млн.

Владимир Кузьмин был женат на Екатерине Трофимовой 17 лет, но два года назад развелся и сбежал к любовнице. А в конце прошлого года… вернулся к Кате.

Теперь Кузьмин живет со «старой молодой женой» в своем шикарном загородном доме, периодически наведываясь в ту самую подаренную им квартиру в «Алые паруса».

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Кате — 38, поэтому многих удивило, что молодая красивая женщина приняла неверного супруга назад. «Как можно не простить гения? — держит марку на публике Екатерина, подчеркивая, как скучала все время в разлуке. — Мы все это время поддерживали очень дружеские, близкие отношения, с теплом друг к другу относились. Поэтому даже в этот период мы встречались, общались, он приходил на мои дни рождения, я приходила на его концерты. И просто в какой-то момент мы поняли, что не можем друг без друга. Решили быть вместе опять».

С кем же загулял от молодой жены донжуан Кузьмин? С яхтсменкой Светланой Карпухиной, которая моложе Екатерины на 10 лет. Владимир подарил Свете яхту под названием «Красотка», и вместе они бороздили по морям любви. А потом вернулся в привычную гавань.

Кузьмин уже успел написать Екатерине новую песню. Он любит напоминать друзьям, что у них венчанный брак, но в загс второй раз любимую не ведет. Кузьмин свою боевую подругу ценит: «Катя моталась со мной по концертам и испытала все трудности гастрольной жизни». А она, в свою очередь, потакает маленьким слабостям мужа. Женщина говорит, что ни разу за 17 лет брака ни разу не кричала на мужа: «Возможно, поэтому у нас накопилось много боли, которую мы не смогли высказать друг другу. В какой-то момент стало очень тяжело — вроде и сказать ничего, потому что привыкли. Но, побыв отдельно, мы этому научились». Так что с прошлой осени у Владимира Кузьмина продолжается медовый месяц.

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Три лапочки-дочки

Старшую дочь Кузьмина Лизу сожитель много лет назад убил в квартире, которую ей подарил отец. Затем единственный сын музыканта Степан, пытаясь спастись от пожара в квартире, сорвался с балкона и погиб. И Лиза, и Степа родились в браке Кузьмина с поэтессой Татьяной Артемьевой. Младшая дочь Владимира и Татьяны Соня — главная гордость родителей, строит музыкальную карьеру.

Признал и финансово поддерживает Кузьмин и двух внебрачных дочек: диджея Марту и маркетолога Николь. Николь прилетает к отцу в Москву на новогодние праздники из Лос-Анджелеса, куда еще в детстве ее отправила на воспитание к бабушке мать.

Софья Кузьмина недавно рассказала об образе жизни отца: «Он встает в 6 утра, отказался от мяса. Папа с женой увлечены учением Кришны. Словосочетание «харе Кришна» папа услышал в 70-х годах в песне гитариста The Beatles и заинтересовался. Но папа не только этим интересуется. Он ездил на Валаам, развивается духовно. Он с утра четыре часа занимается музыкой, это заменяет ему мантры. Это для него главная медитация. Если повезет, вы можете увидеть Владимира Кузьмина в оранжевом одеянии, я его таким видела».

5 главных песен Владимира Кузьмина: