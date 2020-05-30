Развод Полины Гагариной: «Говорят, что обошлось без измен»

Полина Гагарина только с виду хрупкая блондинка, а на самом деле стойкий оловянный солдатик. Она одна из самых востребованных певиц в стране, поэтому с детьми больше времени всегда проводил ее муж.

Хотя в последнее время фотограф Дмитрий Исхаков часто сопровождал артистку и на концертах, участвовал в подготовке шоу.

И вот, после шести лет брака пара расстается. Может, зря Полина смешала работу с личной жизнью?

Жили богато, зарабатывали по-разному

Познакомились они на фотосессии — Дмитрий сделал шикарные снимки Полины. Через год после начала романа они зарегистрировали отношения в Кутузовском загсе столицы. Сначала певица хотела пышную свадьбу, но жених уговорил ее ограничиться регистрацией брака и ужином с близкими.

В свадебное путешествие на Сейшельские острова Дмитрий и Полина улетели в сопровождении сына певицы от первого брака с актером Петром Кисловым.

Сейчас Андрею 12 лет, он окончил шестой класс на одни пятерки. С новым мужем мамы паренек быстро нашел общий язык. Исхаков гонял с мальчиком мяч, учил его фотографировать.

Главные домашние заботы лежали на плечах мамы Гагариной — Екатерины. Сама Полина подтверждала: «Андрюша, например, боится ее больше всех. Он даже говорит: «Мама — бог, Катя — генералиссимус, а Дима — дружбан!» Вот такое у нас распределение ролей».

А главный член семьи теперь — двухлетняя Мия Исхакова, между прочим, единственная дочь фотографа. В прошлом году семейство начало строительство особняка в закрытом подмосковном поселке. Понятно, на чьи сбережения.

Полина с Дмитрием не стеснялись разницы в доходах. Гагарина еще два месяца назад объясняла:

Это очевидно, понятно, и это нормально. Он с этим живет, он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные, если они актуальны. А фотографы получают вот столько. И, кстати, очень неплохо… Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия.

Большое мероприятие в виде стройки загородного дома Полина теперь будет завершать при поддержке мамы.

С ее подачи она еще до брака с Исхаковым успела купить квартиру на станции метро «Маяковская» площадью 137 кв. м.

Инициатором покупки была моя мама. Она твердила: «Полина, хватит жить на съемной!» А я отмахивалась: подумаю об этом потом. Но мама все-таки накопила деньги, складывая мои гонорары», — рассказывала Полина.

Успела певица приобрести до замужества и загородный дом.

По данным Forbes, Полина Гагарина заработала за прошлый год $5,3 млн (377 млн руб.). У Исхакова заказов и от артистов, и от крупных предприятий хватает, но ежемесячный доход даже очень раскрученного фотографа не превышает 300 тыс. руб.

В последнее время Исхаков был гендиректором зарегистрированного на Полину Гагарину предприятия, которое занималось организацией ее концертной деятельности. С апреля его место занял другой человек.

В апреле же Полина зарегистрировала еще одну свою компанию «Гагара-эвент» — она займется организацией PR-мероприятий, тренингов, семинаров.

Ангельское терпение

Гагарина с Исхаковым пока не подали заявления на расторжение брака. Но, по свидетельствам окружения, они уже не живут вместе.

Дмитрий регулярно общается с дочерью. Причины разлада в звездном семействе неизвестны. «Говорят, что обошлось без измен, но конфликты и противоречия у них были», — рассказывают в окружении певицы.

Может, из-за того что чаще стали взаимодействовать по работе? Очевидно, что дележки машин-квартир не будет — каждый останется при своем имуществе.

Пара была красивой, но нестабильной именно из-за карьерного и финансового мезальянса. Исхаков очень старался ухаживать за женой, потакать капризам творческой личности. А Гагарина была по уши в него влюблена. Но влюбленность имеет свойство заканчиваться.

Наши с Димой отношения во многом основаны на его прекрасном чувстве юмора. Я могу скандалить, бываю раздраженной, а он способен вовремя разрядить, сгладить ситуацию… — бывало, откровенничала Полина.

Гагариной есть с кем обсудить проблемы на личном фронте. Она расстается с мужем после 6 лет замужества, а в прошлом году ее ближайшая подружка Катя Варнава ушла от мужчины, с которым прожила в гражданском браке тоже 6 лет.

У одной звезды муж был фотограф, у другой — хореограф… Что-то подсказывает, что Катя и Полина предпочтут, чтобы следующие отношения у них были с успешными и обеспеченными мужчинами.