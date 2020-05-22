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С генетикой не поспоришь: 10 звезд кино из семей известных музыкантов

Эти девушки опровергли расхожее утверждение, что на детях гениев природа отдыхает. Не отсиживаясь в тени своих родителей – именитых музыкантов, они выбрали для себя карьеру в кино. И преуспели в этом.

С генетикой не поспоришь: 10 звезд кино из семей известных музыкантов
Лили Коллинз, кадр из фильма «Темное наследие»

Лили Коллинз, дочь Фила Коллинза

Лили Коллинз, кадр из фильма «Темное наследие»
Лили Коллинз, кадр из фильма «Темное наследие»

Карьеру актрисы ныне 31-летняя дочь известного британского музыканта, бывшего ударника и вокалиста группы Genesis Фила Коллинза, начала в глубоком детстве: в возрасте двух лет она снялась в одном из эпизодов сериала BBC «Проблемы роста».

Когда девочке было 5 лет, ее родители развелись. И Лили вместе с мамой Джилл Тэвелман перебралась в США, в главную кинематографическую Мекку –Лос-Анджелес. Здесь Коллинз начала посещать Академию драматического мастерства, а затем изучала телевизионную и радиожурналистику в Университете Южной Калифорнии.

По настоящему первой ее актерской работой стала роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» (2008). А вслед за нею последовала роль в фильме «Невидимая сторона», принесшем премию «Оскар» Сандре Буллок. Затем был фантастический триллер «Пастырь» (2011) с Полом Беттани. И в тот же год – лента «Погоня», в которой Лили играла вместе со звездой «Сумерек» Тэйлором Лотнером.

Картина не стала успешной, для Лили она оказалась знаковой потому, что на съемках у нее с Лотнером завязались отношения, продлившиеся около года. Поговаривают, что после расставания с Лотнером у актрисы случился роман с Заком Эфроном, с которым через 7 лет она тоже поработает вместе – в картине «Красивый, плохой, злой».

В 2012 году Лили сыграла в дуэте с Джулией Робертс в сказке «Белоснежка: месть гномов». В том же году Коллинз снялась в фильме «Орудия смерти: Город костей» и вновь угодила в служебный роман – на этот раз с партнером по съемочной площадке Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

В настоящее время актриса встречается с режиссером Чарли Макдауэлом – сыном знаменитого актера Малкольма Макдауэла. И уже приступает к съемкам в его картине «Позолоченная ярость», где партнерам Коллинз станут Кристоф Вальц и Билл Скарсгард.

На актерском счету Лили Коллинз также роли в таких фильмах, как «С любовью, Рози» (2014) и «Окча» (2017), сериалах «Последний магнат» и «Отверженные». За роль в фильме Уоррена Битти «Вне правил» актриса была номинирована на престижную кинопремию «Золотой глобус».

А 19 мая в российских онлайн-кинотеатрах выходит новый фильм«Темное наследие», в котором она сыграла главную роль. В ленте героине Коллинз приходится столкнуться лицом к лицу со страшной тайной, всплывшей на свет после смерти ее отца.

Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица

Зои Кравиц, кадр из фильма«Дивергент»
Зои Кравиц, кадр из фильма«Дивергент»

31-летняя Зои появилась на свет в семье Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне («Враг государства», «Сердце ангела»). Их семейный союз продержалась 5 лет, далее каждый пошел свои чередом – так, Лизу Боне сейчас связывают отношения со звездой «Игры Престолов» и «Аквамена» Джейсоном Момоа.

Дебютом Зои в большом кино стала картина «Вкус жизни» (2007), ее партнерами на съемочной площадке Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт. В том же 2007 году актриса сыграла с Джоди Фостер в фильме «Отважная».

В следующем году Кравиц снималась в картине «Птицы Америки» в компании Мэттью Перри, Хилари Суонк и Бена Фостера. С последним у Зои начался роман, продлившийся до конца 2008 года. Работа в фильме «Помни о Гонзо» (2010) тоже привела к отношениям с партнером по съемочной площадке Эзрой Миллером. А на съемках картины «Люди Икс: Первый класс» (2011) закрутила роман с Майклом Фассбендером.

Сейчас Зои замужем за актером Карлом Глусманом («Под покровом ночи») и вполне успешно строит карьеру в кино. На ее счету роли в каких фильмах, как «Дивергент» и «Тронутые» (оба – 2014), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Фантастические твари и где они обитают» (2016), сериалах «Большая маленькая ложь» и «Меломанка». А совсем скоро зритель увидит Кравиц в новой версии истории Бэтмена, где актрисе досталась роль Женщины-Кошки.

Лив Тайлер, – дочь лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера

Лив Тайлер, кадр из фильма «Армагеддон» (1998)
Лив Тайлер, кадр из фильма «Армагеддон» (1998)

Матерью 42-летней актрисы является известная в 1970-е модель Биби Бьюэлл. А вот имени своего настоящего отца Лив не знала до 8 лет, полагая, что ее отец — музыкант Тодд Рандгрен.

Встречу с настоящим отцом Лив вспоминала так: «Мне было где-то восемь-девять лет. Я еще не знала, кто такие Aerosmith. Мы были в каком-то заведении, где играл Тодд. Мама сказала: «Иди сюда, я хочу представить тебя кое-кому…» и показала на какого-то человека, который стоял у бара».

Именно Стивен Тайлер вывел свою дочь сначала на телеэкран, сняв ее в ставших знаменитыми клипах на песни Amazimg и Crazy (вместе c Алисией Сильверстоун). Дебют Лив в качестве драматической актрисы состоялся в фильме «Безмолвная схватка» в 1994 году. А уже через два года она сыграла у классика мирового кино Бернардо Бертолуччи в картине «Ускользающая красота».

В числе других ее известных работ – эльфийка Арвен во франшизе «Властелин колец», дочь Брюса Уиллиса в «Армагеддоне» (1998) и подруга Халка в ленте «Невероятный Халк» (2008).

Сейчас Лив Тайлер играет главную женскую роль в полицейском телесериале «911: Одинокая звезда». И растит детей: 15-летнего Майло Уильяма (от первого брака с басистом рок-группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном), а также 5-летнего Сейлора Джина Гарднера и 3-летнюю Лулу Роуз – вместе с мужем, спортивным агентом Дейвом Гарднером.

Минка Келли, дочь гитариста группы Aerosmith Рика Дьюфея

Минка Келли, кадр из сериала «Ангелы Чарли»
Минка Келли, кадр из сериала «Ангелы Чарли»

39-летняя Минка – единственная дочь Рика Дьюфея и танцовщицы Морин Келли. Дьюфей не стал для Минки хорошим отцом.

В итоге Морин с дочерью переезжали из города в город, пока не осели в городе Альбукерке юго-западе США. К тому времени Минка уже училась в старшей школе. Минки признавалась, что ее детство было «довольно жестким».

Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, в том числе фильмы «Королевство» (2007), «500 дней лета» (2009), «Притворись моей женой» (2011), «Дворецкий» (2013), а также сериалы «Огни ночной пятницы», «Почти человек», «Титаны», «Красавцы», «Ангелы Чарли» и «Родители».

И, похоже, сердце красотки, которую некогда связывали отношения с бейсболистом Эриком Джитером, актерами Крисом Эвансом, Джесси Уильямсом, Джейком Джилленхолом и Шоном Пеном, свободно.

Элиот Самнер, дочь Стинга

Элиот Самнер, кадр из фильма «Джентельмены»
Элиот Самнер, кадр из фильма «Джентельмены»

29-летняя Элиот – одна из четырех детей известного музыканта и актрисы Труди Стайлер. Справедливости ради отметим, что она больше музыкант, чем актриса. Элиот пишет музыку с 15 лет, выступала в составе группы I Blame Coco под именем Коко.

Но и среди ее киноработ есть то, чем можно похвастаться. В фильме «Звездная пыль» она снималась в компании Роберта де Ниро, Клер Дейнс и Мишель Пфайффер, в ленте «С тобой и без тебя» (2001) – с Мишель Уильямс и Кайлом МакЛокленом, в «Джентльменах» Гая Ричи – с Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Колином Фарреллом и Мишель Докери. Кроме того, есть у Элиот роль в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Ив Хьюсон, дочь фронтмена U2 Боно

Ив Хьюсон, кадр из сериала «Больница Никербокер»
Ив Хьюсон, кадр из сериала «Больница Никербокер»

28-летняя Ив, а если быть более точным, то Мемфис Ив Санни Дэй Хьюсон, – младшая дочь лидера группы U2 и ирландской активистки Эли Хьюсон.

Карьеру Ив Хьюсон пытается строить сама: в 18 лет из родной Ирландии она переехала в США, где окончила Школу искусств Тиш и Нью-Йоркскую академию киноискусств.

Актерскую карьеру она начала в 2008 году, снявшись в картине «Клуб 27». За нею последовали работы в таких лентах, как «Где бы ты ни был» (2011), «Кровные узы» и «Довольно слов» (оба – 2013), «Шпионский мост» (2015), «Мотылек» (2017) и «Робин Гуд: Начало» (2018). А еще она хорошо знакома поклонникам сериала «Больница Никербокер», в котором актриса сыграла Люси Элкинс.

В настоящее время актриса встречается со своим коллегой по цеху Максом Мингеллой («Социальная сеть», «Мартовские иды»).

Райли Кио, дочь музыканта Дэнни Кио, внучка Элвиса Пресли

Райли Кио. кадр из фильма«Девушка по вызову»
Райли Кио. кадр из фильма«Девушка по вызову»

30-летня актриса – дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа, музыканта Дэнни Кио. И, соответственно, внучка легендарного Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли.

На счету актрисы более трех десятков работ в кино. Она снималась у Стивена Содерберга в «Супер Майке» (2012) и «Удаче Логана» (2017), у Ларса фон Триера в «Доме, который построил Джек» (2018). За роль в сериале Девушка по вызову Райли была номинирована на престижную кинопремию «Золотой Глобус».

4 февраля 2015 года Кио вышла замуж за каскадера Бена Смита-Петерсена, с которым она познакомилась на съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» в 2012 году.

А что же наши?

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой:

Кристина Орбакайте, кадр из фильма «Любовь-Морковь»
  • «Чучело»
  • «Виват, гардемарины»
  • «Лимита»
  • «Любовь-Морковь» и др.

Алиса Гребенщикова, дочь лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова:

Алиса Гребенщикова, кадр из сериала «Бедные люди»
Алиса Гребенщикова, кадр из сериала «Бедные люди»
  • «Американка»
  • «Водитель для Веры»
  • «Любовь-Морковь»
  • «Команда»
  • «Бедные люди»
  • «Шерлок Холмс» и др.

Вера Панфилова, дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева:

Вера Панфилова, кадр из фильма «Гуляй, Вася!»
Вера Панфилова, кадр из фильма «Гуляй, Вася!»
  • «Жизнь и судьба»
  • «Пётр Лещенко. Всё, что было…»
  • «Ёлки 1914»
  • «Метод»
  • «Гуляй, Вася!»
  • «Лучше, чем люди» и др.

 

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