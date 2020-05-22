С генетикой не поспоришь: 10 звезд кино из семей известных музыкантов

Эти девушки опровергли расхожее утверждение, что на детях гениев природа отдыхает. Не отсиживаясь в тени своих родителей – именитых музыкантов, они выбрали для себя карьеру в кино. И преуспели в этом.

Лили Коллинз, дочь Фила Коллинза

Карьеру актрисы ныне 31-летняя дочь известного британского музыканта, бывшего ударника и вокалиста группы Genesis Фила Коллинза, начала в глубоком детстве: в возрасте двух лет она снялась в одном из эпизодов сериала BBC «Проблемы роста».

Когда девочке было 5 лет, ее родители развелись. И Лили вместе с мамой Джилл Тэвелман перебралась в США, в главную кинематографическую Мекку –Лос-Анджелес. Здесь Коллинз начала посещать Академию драматического мастерства, а затем изучала телевизионную и радиожурналистику в Университете Южной Калифорнии.

По настоящему первой ее актерской работой стала роль в сериале «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» (2008). А вслед за нею последовала роль в фильме «Невидимая сторона», принесшем премию «Оскар» Сандре Буллок. Затем был фантастический триллер «Пастырь» (2011) с Полом Беттани. И в тот же год – лента «Погоня», в которой Лили играла вместе со звездой «Сумерек» Тэйлором Лотнером.

Картина не стала успешной, для Лили она оказалась знаковой потому, что на съемках у нее с Лотнером завязались отношения, продлившиеся около года. Поговаривают, что после расставания с Лотнером у актрисы случился роман с Заком Эфроном, с которым через 7 лет она тоже поработает вместе – в картине «Красивый, плохой, злой».

В 2012 году Лили сыграла в дуэте с Джулией Робертс в сказке «Белоснежка: месть гномов». В том же году Коллинз снялась в фильме «Орудия смерти: Город костей» и вновь угодила в служебный роман – на этот раз с партнером по съемочной площадке Джейми Кэмпбеллом Бауэром.

В настоящее время актриса встречается с режиссером Чарли Макдауэлом – сыном знаменитого актера Малкольма Макдауэла. И уже приступает к съемкам в его картине «Позолоченная ярость», где партнерам Коллинз станут Кристоф Вальц и Билл Скарсгард.

На актерском счету Лили Коллинз также роли в таких фильмах, как «С любовью, Рози» (2014) и «Окча» (2017), сериалах «Последний магнат» и «Отверженные». За роль в фильме Уоррена Битти «Вне правил» актриса была номинирована на престижную кинопремию «Золотой глобус».

А 19 мая в российских онлайн-кинотеатрах выходит новый фильм«Темное наследие», в котором она сыграла главную роль. В ленте героине Коллинз приходится столкнуться лицом к лицу со страшной тайной, всплывшей на свет после смерти ее отца.

Зои Кравиц, дочь Ленни Кравица

31-летняя Зои появилась на свет в семье Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне («Враг государства», «Сердце ангела»). Их семейный союз продержалась 5 лет, далее каждый пошел свои чередом – так, Лизу Боне сейчас связывают отношения со звездой «Игры Престолов» и «Аквамена» Джейсоном Момоа.

Дебютом Зои в большом кино стала картина «Вкус жизни» (2007), ее партнерами на съемочной площадке Кэтрин Зета-Джонс и Аарон Экхарт. В том же 2007 году актриса сыграла с Джоди Фостер в фильме «Отважная».

В следующем году Кравиц снималась в картине «Птицы Америки» в компании Мэттью Перри, Хилари Суонк и Бена Фостера. С последним у Зои начался роман, продлившийся до конца 2008 года. Работа в фильме «Помни о Гонзо» (2010) тоже привела к отношениям с партнером по съемочной площадке Эзрой Миллером. А на съемках картины «Люди Икс: Первый класс» (2011) закрутила роман с Майклом Фассбендером.

Сейчас Зои замужем за актером Карлом Глусманом («Под покровом ночи») и вполне успешно строит карьеру в кино. На ее счету роли в каких фильмах, как «Дивергент» и «Тронутые» (оба – 2014), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Фантастические твари и где они обитают» (2016), сериалах «Большая маленькая ложь» и «Меломанка». А совсем скоро зритель увидит Кравиц в новой версии истории Бэтмена, где актрисе досталась роль Женщины-Кошки.

Лив Тайлер, – дочь лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера

Матерью 42-летней актрисы является известная в 1970-е модель Биби Бьюэлл. А вот имени своего настоящего отца Лив не знала до 8 лет, полагая, что ее отец — музыкант Тодд Рандгрен.

Встречу с настоящим отцом Лив вспоминала так: «Мне было где-то восемь-девять лет. Я еще не знала, кто такие Aerosmith. Мы были в каком-то заведении, где играл Тодд. Мама сказала: «Иди сюда, я хочу представить тебя кое-кому…» и показала на какого-то человека, который стоял у бара».

Именно Стивен Тайлер вывел свою дочь сначала на телеэкран, сняв ее в ставших знаменитыми клипах на песни Amazimg и Crazy (вместе c Алисией Сильверстоун). Дебют Лив в качестве драматической актрисы состоялся в фильме «Безмолвная схватка» в 1994 году. А уже через два года она сыграла у классика мирового кино Бернардо Бертолуччи в картине «Ускользающая красота».

В числе других ее известных работ – эльфийка Арвен во франшизе «Властелин колец», дочь Брюса Уиллиса в «Армагеддоне» (1998) и подруга Халка в ленте «Невероятный Халк» (2008).

Сейчас Лив Тайлер играет главную женскую роль в полицейском телесериале «911: Одинокая звезда». И растит детей: 15-летнего Майло Уильяма (от первого брака с басистом рок-группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном), а также 5-летнего Сейлора Джина Гарднера и 3-летнюю Лулу Роуз – вместе с мужем, спортивным агентом Дейвом Гарднером.

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Минка Келли, дочь гитариста группы Aerosmith Рика Дьюфея

39-летняя Минка – единственная дочь Рика Дьюфея и танцовщицы Морин Келли. Дьюфей не стал для Минки хорошим отцом.

В итоге Морин с дочерью переезжали из города в город, пока не осели в городе Альбукерке юго-западе США. К тому времени Минка уже училась в старшей школе. Минки признавалась, что ее детство было «довольно жестким».

Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 30 работ, в том числе фильмы «Королевство» (2007), «500 дней лета» (2009), «Притворись моей женой» (2011), «Дворецкий» (2013), а также сериалы «Огни ночной пятницы», «Почти человек», «Титаны», «Красавцы», «Ангелы Чарли» и «Родители».

И, похоже, сердце красотки, которую некогда связывали отношения с бейсболистом Эриком Джитером, актерами Крисом Эвансом, Джесси Уильямсом, Джейком Джилленхолом и Шоном Пеном, свободно.

Элиот Самнер, дочь Стинга

29-летняя Элиот – одна из четырех детей известного музыканта и актрисы Труди Стайлер. Справедливости ради отметим, что она больше музыкант, чем актриса. Элиот пишет музыку с 15 лет, выступала в составе группы I Blame Coco под именем Коко.

Но и среди ее киноработ есть то, чем можно похвастаться. В фильме «Звездная пыль» она снималась в компании Роберта де Ниро, Клер Дейнс и Мишель Пфайффер, в ленте «С тобой и без тебя» (2001) – с Мишель Уильямс и Кайлом МакЛокленом, в «Джентльменах» Гая Ричи – с Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Колином Фарреллом и Мишель Докери. Кроме того, есть у Элиот роль в новом фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Ив Хьюсон, дочь фронтмена U2 Боно

28-летняя Ив, а если быть более точным, то Мемфис Ив Санни Дэй Хьюсон, – младшая дочь лидера группы U2 и ирландской активистки Эли Хьюсон.

Карьеру Ив Хьюсон пытается строить сама: в 18 лет из родной Ирландии она переехала в США, где окончила Школу искусств Тиш и Нью-Йоркскую академию киноискусств.

Актерскую карьеру она начала в 2008 году, снявшись в картине «Клуб 27». За нею последовали работы в таких лентах, как «Где бы ты ни был» (2011), «Кровные узы» и «Довольно слов» (оба – 2013), «Шпионский мост» (2015), «Мотылек» (2017) и «Робин Гуд: Начало» (2018). А еще она хорошо знакома поклонникам сериала «Больница Никербокер», в котором актриса сыграла Люси Элкинс.

В настоящее время актриса встречается со своим коллегой по цеху Максом Мингеллой («Социальная сеть», «Мартовские иды»).

Райли Кио, дочь музыканта Дэнни Кио, внучка Элвиса Пресли

30-летня актриса – дочь Лизы Марии Пресли и ее первого мужа, музыканта Дэнни Кио. И, соответственно, внучка легендарного Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли.

На счету актрисы более трех десятков работ в кино. Она снималась у Стивена Содерберга в «Супер Майке» (2012) и «Удаче Логана» (2017), у Ларса фон Триера в «Доме, который построил Джек» (2018). За роль в сериале Девушка по вызову Райли была номинирована на престижную кинопремию «Золотой Глобус».

4 февраля 2015 года Кио вышла замуж за каскадера Бена Смита-Петерсена, с которым она познакомилась на съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» в 2012 году.

А что же наши?

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой:

«Чучело»

«Виват, гардемарины»

«Лимита»

«Любовь-Морковь» и др.

Алиса Гребенщикова, дочь лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова:

«Американка»

«Водитель для Веры»

«Любовь-Морковь»

«Команда»

«Бедные люди»

«Шерлок Холмс» и др.

Вера Панфилова, дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева: