Новое шоу Собчак, усы Урганта и признания Деревянко: кто покорил YouTube на этой неделе

Видеохостинг YouTube уже давно стал для миллионов российских пользователей не просто развлечением. Сюда идут, чтобы узнать последние новости, изучить тот или иной вопрос и тему, посмотреть свежий выпуск «ВДудя» или интервью «Осторожно, Собчак!».
Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кто собрал больше всех «лайков» на этой неделе.
Десятки миллионов для Little Big
Загипнотизировали всех и не только в Рунете музыканты из Little Big. Ребята на прошедшей неделе представили миру свой новый трек и клип к нему Hypnodancer.
С момента публикации на 21 мая его уже посмотрели 37 миллионов раз! Музыканты сообщили, что новинка оказалась на пятом месте в еженедельном международном чарте International YouTube Weekly Chart. То ли еще будет, ведь на днях Ильич и его команда побили собственный рекорд: ролик на трек «AK-47» группы Little Big превысил отметку в 50 миллионов с момента своего опубликования на видеохостинге – осенью 2018 года.
Вечная тема «Тарасов и Бузова»
Спустя шесть лет с момента расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, наконец, была озвучена причина их развода. Впервые о ней честно рассказал сам футболист.
Он стал гостем программы «Алена, блин!». Об этом и не только спортсмен откровенно пообщался с Аленой Жигаловой, и интервью уже посмотрели 3 миллиона пользователей.
Ивлеева VS Ургант
Настюшка «Опасность» Ивлеева в четвертый раз посетила вечернее шоу Ивана Урганта на Первом канале. Видеоинтервью со звездой Интернета посмотрели почти 5 миллионов раз!
Бесшабашная блондинка с порога заявила, что новые усы Урганта – «отстой», объяснила популярность своих «Прямых карантинов» в Instagram и напомнила, что происходило на стриме с Тимати.
Рудковская, к барьеру
Ксения Собчак опробовала новый формат своего успешного YouTube-шоу — «Осторожно, к барьеру Собчак!», устроив баттл между светской львицей и продюсером Яной Рудковской и журналисткой Ариной Холиной – двух женщин с полярной позицией.
В течение программы оппоненты вскрыли такие темы, как жизнь напоказ, воспитание детей, хейтерство и зависть, а также брендомания и дурновкусие.
На онлайн-дуэли выступили и «секунданты», которыми стали известные медийные личности Иосиф Пригожин, Алена Жигалова, Сергей Филин и другие. Выпуск вышел в среду, 20 мая, и его посмотрели уже полмиллиона раз.
Дудь и Дерявянко
В очередном выпуске на YouTube-канале «ВДудь» героем интервью стал прославленный актер театра и кино Павел Деревянко. За кружечкой пенного звезды откровенно поговорили и о творчестве, и о личной жизни, и о физической форме.
Деревянко признался, что колол ботокс, чтобы избавиться от морщин. Актер назвал это перфекционизмом, но налицо у звезды еще и страх старости, уверены многие комментаторы YouTube.