Новое шоу Собчак, усы Урганта и признания Деревянко: кто покорил YouTube на этой неделе

Портал Teleprogramma.pro выяснил, какие шоу и клипы стали популярными за прошедшую неделю на YouTube.

Видеохостинг YouTube уже давно стал для миллионов российских пользователей не просто развлечением. Сюда идут, чтобы узнать последние новости, изучить тот или иной вопрос и тему, посмотреть свежий выпуск «ВДудя» или интервью «Осторожно, Собчак!».

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кто собрал больше всех «лайков» на этой неделе.

Десятки миллионов для Little Big

Загипнотизировали всех и не только в Рунете музыканты из Little Big. Ребята на прошедшей неделе представили миру свой новый трек и клип к нему Hypnodancer.

С момента публикации на 21 мая его уже посмотрели 37 миллионов раз! Музыканты сообщили, что новинка оказалась на пятом месте в еженедельном международном чарте International YouTube Weekly Chart. То ли еще будет, ведь на днях Ильич и его команда побили собственный рекорд: ролик на трек «AK-47» группы Little Big превысил отметку в 50 миллионов с момента своего опубликования на видеохостинге – осенью 2018 года.

больше по теме Знай наших: клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео YouTube за неделю Ролик Hypnodancer сравнился по популярности с видео зарубежных звезд.

Вечная тема «Тарасов и Бузова»

Спустя шесть лет с момента расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, наконец, была озвучена причина их развода. Впервые о ней честно рассказал сам футболист.

Он стал гостем программы «Алена, блин!». Об этом и не только спортсмен откровенно пообщался с Аленой Жигаловой, и интервью уже посмотрели 3 миллиона пользователей.

Ивлеева VS Ургант

Настюшка «Опасность» Ивлеева в четвертый раз посетила вечернее шоу Ивана Урганта на Первом канале. Видеоинтервью со звездой Интернета посмотрели почти 5 миллионов раз!

Бесшабашная блондинка с порога заявила, что новые усы Урганта – «отстой», объяснила популярность своих «Прямых карантинов» в Instagram и напомнила, что происходило на стриме с Тимати.

Рудковская, к барьеру

Ксения Собчак опробовала новый формат своего успешного YouTube-шоу — «Осторожно, к барьеру Собчак!», устроив баттл между светской львицей и продюсером Яной Рудковской и журналисткой Ариной Холиной – двух женщин с полярной позицией.

В течение программы оппоненты вскрыли такие темы, как жизнь напоказ, воспитание детей, хейтерство и зависть, а также брендомания и дурновкусие.

На онлайн-дуэли выступили и «секунданты», которыми стали известные медийные личности Иосиф Пригожин, Алена Жигалова, Сергей Филин и другие. Выпуск вышел в среду, 20 мая, и его посмотрели уже полмиллиона раз.

Дудь и Дерявянко

В очередном выпуске на YouTube-канале «ВДудь» героем интервью стал прославленный актер театра и кино Павел Деревянко. За кружечкой пенного звезды откровенно поговорили и о творчестве, и о личной жизни, и о физической форме.

Деревянко признался, что колол ботокс, чтобы избавиться от морщин. Актер назвал это перфекционизмом, но налицо у звезды еще и страх старости, уверены многие комментаторы YouTube.