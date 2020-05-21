Рудковская, Кравец, Агурбаш и другие Золушки, жизнь которых разбили «принцы»-миллионеры

Правда, вытащить выигрышный лотерейный билет удается далеко не каждой. А уж последствия такого семейного счастья и вовсе непредсказуемы. Порой «Золушка», которую разлюбил «принц», оказывается не просто у разбитого корыта, но еще и с тяжкими побоями.

Яна Рудковская и Виктор Батурин

Продюсер Яна Рудковская прежде чем выйти замуж за фигуриста Евгения Плющенко, была супругой крупного бизнесмена Виктора Батурина. Супруги поржили несколько лет, в браке появились дети.

Но весной 2008 года начался бракоразводный процесс. Яна рассчитывала на половину имущества. Однако Батурин, используя свои деньги и власть, решил воевать с бывшей женой.

В ответ на ее материальные претензии бизнесмен лишил женщину детей, запретив с ними видеться. Впоследствии Яна рассказывала, что прошла более 200 заседаний суда, чтобы добиться справедливости.

Батурин выгнал ее из дома и угрожал психушкой… По словам Яны, «это был ад».

Алена Кравец и Руслан Кравец

Начинающая модель Алена, выйдя замуж за удачливого бизнесмена Руслана, некоторое время считала себя счастливицей. В семье родилась дочь Даниэла. Девочка росла, ей исполнилось 9 лет…

Но однажды Руслан, неожиданно вернувшись домой, застал супругу в компании постороннего мужчины. Руслан довольно сильно избил неверную жену, а потом увез дочь и не позволял Алене видеться с ней несколько месяцев.

Анжелика Агурбаш и Николай Агурбаш

Бизнесмен Николай Агурбаш стал третьим мужем белорусской красавицы – певицы Анжелики. От двух предыдущих мужчин у нее уже было двое детей – дочь Дарья и сын Никита.

Николаю Анжелика подарила сына Анастаса. Но через 10 лет после свадьбы певица подала на развод: по ее словам, Николай оказался настоящим тираном.

Сначала он окружил жену заботой, нанял для нее охранников, водителей, купил машину… А потом за малейшую, с его точки зрения, провинность, за малейшее непослушание лишал ее всего – блокировал банковские карты, запирал дома…

А потом и вовсе начал избивать жену. Последовал развод. Согласно подписанному супругами брачному договору, певица лишалась права на все имущество мужа.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Известный певец Эмин Агаларов женился на модели Алене Гавриловой летом 2018 года. А в мае 2020-го уже объявил о разводе.

Впрочем, Алене не впервой расставаться с обеспеченными мужьями. До Эмина она долгое время встречалась с бизнесменом Рустамом Тарико. Она даже родила любимому сына, но Рустам так и не женился на Алене.

В браке с Эмином на свет появилась дочь Афина. Но это не помешало супругам расстаться.

Ксения Новикова и Андрей Середа

Экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова, став гражданской женой предпринимателя Андрея Середы, поначалу ощущала себя счастливой. В семье родились двое мальчиков, которых назвали Мирон и Богдан.

Но вскоре начались проблемы. Муж запирал Ксюшу дома, избивал, отнимал у нее телефон, лишая возможности позвонить родным. В конце концов они расстались.

А потом Середа выкрал детей и увез их в Англию без согласия бывшей жены. Целый год Ксении пришлось сражаться за детей в судах. К счастью, сегодня это осталось лишь в воспоминаниях.

А как вы думаете – стоит ли с опаской относиться к романам с бизнесменами и олигархами?