Испания, Италия, Киев и Сочи: о каких местах мечтают звезды, сидя в самоизоляции

Вот уже не первый месяц действует режим самоизоляции. О путешествиях пришлось на время забыть.

Но ведь когда-нибудь это все закончится! Мы решили спросить у звезд – куда они отправятся в первую очередь после того, как появится такая возможность.

Никас Сафронов, художник: «Италия, Испания и Португалия – там пройдут мои выставки»

— В первую очередь поеду в Париж! Там у меня сын, Стефан. Он изучает искусство и хочет посоветоваться со мной на творческие темы.

В Испании и в Португалии у меня должны были быть выставки. Надо было встретиться с послами и обсудить детали. В Португалии я никогда не был…

В Италии тоже хотели сделать мою выставку, заодно бы заехал к бывшим теще и тестю. Может быть, с сыном из Парижа поедем туда, к бабушке и дедушке.

«Африка, Япония и Белоруссия»

Один мой приятель хочет, чтобы я поехал в Африку, на океан. Мы собирались в марте выехать и к апрелю, к моему дню рождения, вернуться. Еще я хотел поехать в Бахрейн, отвезти картины, которые мне заказали для королевского двора, — они готовы.

И в Белоруссии, в Гродно, тоже ждут мои картины.

В Японию нужно поехать, чтобы договориться о выставке.

Раньше мы путешествовали с Анатолием Алексеевичем Трушкиным и его женой Наташей, иногда к нам присоединялся Николай Николаевич Дроздов, мы вместе отдыхали на Тенерифе, в Барселоне.

В позапрошлом году были в Париже, гуляли по Елисейским полям, катались на «чертовом колесе» на Марсовом поле, осматривали Лувр… С нами были еще мой брат и моя девушка, мы каждый день гуляли, проходили по 20 километров! С ними интересно – и с Дроздовым, и с Трушкиным, они живые, веселые.

«Погулял бы по Крещатику»

— По какому месту вы больше всего скучаете на карантине?

— Я очень люблю Украину, люблю Киев. На Полтаве у меня есть хата, я почетный гражданин Полтавы. Там я приобрел два гектара земли, и хотелось бы восстановить этот дом, завести хозяйство, и иногда приезжать туда и писать картины, этюды… Там места фантастические, есть дуб, который когда-то посадил Гоголь.

Погулял бы с удовольствием по Киеву, по Крещатику. Очень красивый город, зеленый.

«В Лондоне очень доброжелательные люди»

Потом съездил бы в Лондон. Очень люблю этот город, там приятно просто погулять, люди все доброжелательные. Туда из Шотландии сейчас переехал мой второй сын.

Я бы хотел взять обоих сыновей – так получилось, что они росли в разных местах и мало знакомы, одному сейчас 20 лет, другому 26, — и просто гулять вместе, общаться… Заодно подучить английский язык, который я плохо знаю.

В Лондоне никто вам слова не скажет, если вы в книжном магазине, например, возьмете в руки книгу и будете ее читать, как в читальном зале.

На блошиных рынках и в магазинах можно свободно примерять одежду, хоть тысячу раз! И никто не будет приставать – «купи, купи».

Мне нравится блошиный рынок в Порто-Белло, там очень интересно и весело, продают какие-то экзотические безделушки… Невозможно удержаться и не купить, когда тебе предлагают изысканную вещицу, красиво упакованную, в уютном магазинчике.

Еще люблю Вену. Иногда приезжаю туда послушать оперу. А еще там живет мой товарищ, он меня возит по каким-то кабачкам, где можно выпить вкусного пива. Венцы вообще очень доброжелательно относятся к русским. Очень красивый город, в Вене стоят памятники русским солдатам. А еще там вкусная еда и хорошее пиво.

В Испании выпускается вино с моими картинами, там изображена коррида. Очень дорогое вино. Я его привожу оттуда и дарю своим друзьям.

«Приглашают Орнелла Мути и Софи Лорен»

В Италию меня приглашала Орнелла Мути. А еще меня туда зовут, чтобы я нарисовал виноградники в одном графстве и портрет аристократа, владельца этих виноградников. А Софи Лорен, для которой я написал около 20 портретов, приглашала в Женеву – чтобы выбрать помещение для моей выставки.

Словом, планов очень много. В последнее время я зарабатывал, главным образом, на Западе. Осталось дождаться открытия границ.

И в Китае у меня есть заказы. Там сейчас готовится моя книга. И на Тайване я собирался заказать печать моих книг – по портрету, по символизму, по технике живописи Dream Vision, которую я придумал, там очень хорошего качества книги печатаются.

Очень хочется везде поехать и выполнить задуманное, сделать что-то полезное и для себя, и для страны, чтобы прославлять наше русское искусство.

Алена Кравец, актриса, модель, певица: «Испания, Дубаи и Сейшелы – в первую очередь!»

— Поеду в мою любимую Испанию, у меня там дом в Марбелье. Раньше я говорила, как мне Испания надоела, но теперь, после ограничений… Я очень люблю Испанию! Очень соскучилась.

И второе – Дубаи. Тоже очень люблю. Туда я поеду не только на отдых, но и по делам, — там у меня парфюмерный бизнес.

Третий пункт – мои любимые острова, Сейшелы.

Скучаю больше всего по Испании. Я там жила одно время, беременность там переносила, хотела даже там рожать. Испания – мой второй дом, очень нежно отношусь к этой стране.

Виктор Дробыш, композитор, музыкальный продюсер: «Любимая страна – Италия»

— На море хочу. Тепла хочется. Я Италию люблю, людей, там живущих, еду итальянскую люблю… Правда, это еще не значит, что я туда отправлюсь – неизвестно, когда это будет возможно.

Прохор Шаляпин, певец: «Скучаю по филиппинским массажам»

— На Барбадос, с подружкой! У меня канадская подруга, она меня в Канаде ждет в гости, в Оттаве, и зовет полететь на какой-нибудь остров.

Вообще я круизы люблю, но это пока невозможно, так что планируем просто на какой-нибудь остров. И я очень хочу именно на Барбадос, мне очень нравится. Если б можно было – я бы всю жизнь прожил на каких-то островах, в круизах.

А еще я Лос-Анджелес очень люблю, Филиппины. По филиппинским массажам скучаю… И еще – Киев! Скучаю по Киеву, по мороженому на Крещатике.

Слава, певица: «Я домосед»

— Мы собираемся в Сочи, у меня там апартаменты, я их приобрела 4 года назад, и мы там всегда базируемся.

— По какому месту на Земле особенно скучаете?

— У меня вообще такого нет. Я настолько устала, мне так хорошо дома с семьей, я вообще домосед. Тем более – мы успели буквально в последний момент перед карантином слетать на Мальдивы. Так что никуда особо и не хочется.

А о каком месте на Земле сейчас мечтаете вы?