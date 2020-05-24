Клоуны, свиньи, бумага и бабочки: кого боятся звезды Голливуда

Внутренний мир каждого человека хрупок и тревожен, особенно если человек этот — звезда Голливуда. Однако иногда райдер (то есть список требований артиста) выдает всех с головой — из специфических требований знаменитостей мы узнаем, чего они до смерти боятся.

«Реальное зло» Джонни Деппа

Звездный актер впадает в ужас при виде клоунов. Такая фобия, кстати, весьма распространена. Не случайно Стивен Кинг выбрал в главные злодеи романа «Оно» именно клоуна.

«За этими разрисованными лицами я вижу тьму и реальное зло», — признавался Джонни. Актер вспоминал, что в детстве один из разукрашенных весельчаков его сильно напугал. Однако, как мы помним, в фильме «Алиса в Стране чудес» герой Деппа был разрисован как раз как клоун. Правда, в зеркало во время работы над той картиной Джонни, видимо, старался все же не смотреть.

Трипофобия Кендалл Дженнер

Американская модель и подруга семейства Кардашьян не попала бы в наш список, если бы не изощренная фобия. Девушка опасается… маленьких отверстий.

Да, и у такого заскока есть название — трипофобия. В чем страх? В неизвестности! «Все мои знакомые в курсе, что я не могу спокойно смотреть на блины, соты, семена лотоса, — объясняла модель. — Кто знает, что может скрываться в маленьких отверстиях?!»

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Страшные привидения Леди Гага

Эксцентричную певицу и актрису несложно представить с шапочкой из фольги на голове. Дело в том, что Леди Гага по-настоящему боится паранормальных явлений (фазмофобия) и привидений.

Каждый номер, в который заселяется экстравагантная девушка, проходит тщательную проверку. Нет, не охотниками за привидениями, а специальным прибором — детектором электромагнитных полей, на который певица не пожалела 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

Безумные свинья Орландо Блума

Звезда «Пиратов Карибского моря» мог бы запросто стать болельщиком ЦСКА или «Динамо», ведь он на дух не переносит свиней (именно так, как известно, на жаргоне именуют всех, кто играет или болеет за «Спартак»).

И ведь травм в детстве хрюкающие ему не наносили, однако вот ненавидит их, не ест свинину и реально поросят боится.

Выяснилось это случайно. 15 лет назад на съемках картины «Царство небесное» из загона вырвался кабанчик и побежал в сторону актера — Орландо чуть в обморок не упал. По словам очевидцев, Блум «бежал как сумасшедший», закрылся в вагончике и еще долго приходил в себя после жуткого стресса.

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Мизофобия Бейонсе

Задолго до коронавируса мегапопулярная певица замучила весь свой персонал дезинфекцией. У Бейонсе мизофобия, навязчивая боязнь микробов и нечистот.

Микрофон, одежду, кресла в самолете и в машине, еду и гаджеты для певицы регулярно обрабатывают антисептиками. Как показало время, не такой уж это и плохой вид паранойи. Ведь весь мир сейчас живет примерно так, как американка.

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Папирофобия Меган Фокс

Если бы весь мир был как звезда «Трансформеров» Меган Фокс, печатная пресса давно бы умерла. Ведь актриса боится сухой бумаги (папирофобия).

Меган признается — глянцевые журналы или сценарий она в руки не берет! Почему? Звук перелистывания бумаги в голове Фокс превращается в скрежет лезвия по стеклу.

И даже если случается страшное — на площадке не оказывается планшета с текстом актрисы и она вынуждена прикоснуться к листу бумаги, для Фокс тут же несут стаканчик с водой, чтобы она могла обмакнуть пальчики после омерзительного соприкосновения. Можно лишь представить, какой стресс красотка каждый раз испытывает в уборной.

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Боязнь бабочек и мотыльков Николь Кидман

Загадочное слово «лепидоптерофобия» для австралийской актрисы Николь Кидман не означает ничего романтичного. Боязнь бабочек и мотыльков у нее развилась с детства. В отличие от Владимира Набокова и большинства людей на земле Николь не считает крылатых насекомых красивыми и прекрасными, и в животе в минуты эйфории она никогда их не чувствует. Их присутствие поблизости вводит Кидман в ступор, поэтому на съемочной площадке не должно быть даже намека на крылатых красавиц.

По словам Кидман, этот страх преследует ее после давней истории, когда она, еще будучи маленькой девочкой, в Австралии однажды упала в заросли и на нее вылетела целая туча бабочек, облепив лицо и едва ли не забившись в нос и рот. Николь честно пыталась побороть это — покупала украшения в виде бабочек, картины с насекомыми, но все было тщетно.