Петров, Козловский и другие звезды, приютившие на карантине бездомных животных

В новых непростых условиях мы в основном думаем о себе, а проблемы бездомных животных отошли на второй план. Поэтому защитники братьев наших меньших бьют тревогу, проводят марафоны по устройству бездомных питомцев и первыми откликаются на призыв звезды, многие из которых уже обзавелись четвероногими друзьями.

Саманта Петрова

Актер Александр Петров весело проводит время на карантине, играя в настольный футбол с новой подругой. Четвероногой.

«Футбол — это семейное, — объясняет Петров кошке Саманте, которую артист предпочитает называть Сэмой.

На самоизоляции маленькая Сэма теперь постоянно со своим новым хозяином — даже спит на звезде кинематографа. Подписчики в соцсетях шутят по поводу имени кошечки, вспоминая героиню сериала «Секс в большом городе»: «Саманта была блондинкой!» Актер парирует: «Ее так назвали в приюте!» И добавляет: «Кэрри и других еще можно забрать».

Козловский спас бездомную дворняжку

Коллега Петрова Данила Козловский во время путешествия с женой Ольгой Зуевой в Грузию спас бездомную дворняжку. Данила вспоминает: «По дороге в горы, за несколько часов до Нового года, мы остановились, увидев это чудо в поле, возле трассы. Это невероятно чуткая, преданная, нежная и добрая собака. Мораль истории такова: нет лучше животного, чем то, которого спасаешь от нелюбви и никомуненужности».

Сначала собака жила со звездной парой в гостиничном номере, а Данила и Ольга планировали, вернувшись в Москву, отдать щенка маме Козловского.

Но дома артисты не смогли расстаться с Грушей (такое имя она получила, потому что нашлась в Грузии). Надо отметить, что Козловский давно помогает приютам и призывает не платить огромные деньги за породистых собак, а забирать бездомных.

Недавно у Козловского и Зуевой родилась дочь Ода-Валентина. Теперь у Груши еще одна хозяйка: семья сейчас находится на самоизоляции в Америке, где, судя по этой фотографии, любит гулять у океана.

А Пересильд приютила кошку

Юлия Пересильд самоизолировалась с родителями, мужем и дочками Аней и Машей в деревне в Калужской области. На днях они спасли кошечку, которую назвали Лиля. «Нашли недалеко от дома, всю в крови, мокрую и кричащую, — рассказывает актриса. — Принесли домой, вымыли, утром отвезли к ветеринару, сдали все анализы, прочистили от глистов, сделали рентген, стерилизовали.

Вот теперь Лиля дома — кошка здоровая, сильная, но была давняя травма позвоночника. Сказали, операция уже не поможет». Сейчас Пересильд заказывает для Лили ортопедическую конструкцию с колесиками, чтобы кошка могла нормально бегать.

Бикович забрал из приюта котенка и щенка

Милош Бикович самоизолировался в монастыре Йованья близ Валево в Сербии, где служит его брат Михайло.

Неподалеку от этого места он купил землю и домик: сейчас занят обустройством. Привез в горы и маму. А скрасить обстановку помогают новые члены семьи — котенок и щенок, взятые из приюта, за помощь которым звезда «Холопа» давно и усердно агитирует.

Орлова и ее собаки

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова регулярно помогает животным в приютах: покупает корм, собирает деньги на лечение. Недавно она приютила и выходила бездомную собаку. Она стала уже четвертой в доме Орловой.

Одна из представительниц этого собачьего квартета любит запрыгивать по утрам к Ольге в постель, другая предпочитает грызть дорогую мебель в доме, третья, наоборот, спокойная и ласковая. Новенькая пока слаба и в полной мере свой характер еще не проявила, но уже сейчас всячески демонстрирует хозяйке свою любовь и благодарность.