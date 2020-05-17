Те, кто за кадром: как выглядят супруги известных телеведущих

Работа телеведущего – не из легких: отнимает много душевных и физических сил.

Кто вдохновляет этих людей, чьи лица известны каждому телезрителю? Кто встречает их дома после тяжелого рабочего дня? Вторые половинки ведущих зачастую – «невидимки», они остаются за кадром.

Мы расскажем вам о них.

Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков – модница и художник

Вот уже несколько лет известная модная телеведущая встречается с художником Дмитрием Семаковым. Они проводят вместе много времени, и Эвелина полностью погружена в заботы Дмитрия: активно помогает в развитии его карьеры, участвует в организации выставок…

Первый брак ведущей распался в 2011 году, оставив Эвелину с сыном Артемом (сейчас ему уже 24 года). Впрочем, Хромченко не выносит, когда ее спрашивают о личной жизни, поэтому информации на эту тему крайне мало.

Лариса Вербицкая и Александр Дудов – познакомились в цирке

Лариса Вербицкая тоже старается поменьше рассказывать о своей семейной жизни. Что касается первого брака, о нем известно, что муж сильно ревновал Ларису к профессии и всячески вынуждал ее бросить телевидение.

Лариса развелась, от этого брака у нее остался сын Максим. Воспитывать мальчика помогали ей родители, примером настоящего мужчины стал отец Ларисы – военный.

Дочь Инна родилась уже во втором браке. С Александром Дудовым Лариса и маленький Максим познакомились в цирке. Год они писали друг другу письма, а потом поженились. Лариса и Александр вместе вот уже 35 лет, и в их жизни царит полная гармония.

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Андрей Малахов и Наталья Шкулева – поженились в Версале

Один из самых популярных ведущих нашей страны – Андрей Малахов – женился на Наталье Шкулевой в 2011 году. Правда, до свадьбы, которая состоялась в Париже, в Версальском дворце, они несколько лет жили в гражданском браке.

Супруга Андрея – издатель российского варианта журнала Elle. В 2017-м в семье родился сын, которого назвали Александром.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе – любовь со школьной скамьи

Эта история любви, сохраненной с детства, достойна красивого сериала. Иван и Наталья познакомились, когда учились в гимназии. Обоим тогда было по 11 лет.

А на выпускном вечере Иван сделал девушке предложение. Но, видимо, было еще не время, и у молодых людей тогда не сложилось.

Иван дважды пытался найти свое семейное счастье без Натальи, но и первый, и второй брак закончились расставанием. И только женившись, наконец, на своей школьной любви, телеведущий почувствовал: вот она, та единственная!

Счастье любит тишину – Ургант не любит говорить на эту тему. Наталья подарила любимому двух дочерей – Нину и Валерию.

Елена Летучая и Юрий Анашенков – юрист и чистюля

О муже телеведущей Елены Летучей (программы «Ревизорро», «Летучий отряд», «Летучий надзор. Без цензуры») известно лишь, что его зовут Юрий Анашенков и что он – бизнесмен, работающий юристом.

Они поженились в августе 2016-го, после двухлетнего романа. Свадьба получилась пышной и красивой – Елена выбрала для бракосочетания греческий остров Санторини.

У Юрия – двое детей от предыдущего брака. Общих детей у телеведущей и бизнесмена нет.

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Виктория и Азамат Мусагалиевы – семья шутников

Похоже, в семейной жизни популярного актера, КВН-щика и телеведущего Азамата Мусагалиева (сериал «Интерны», проекты «Однажды в России», «Где логика?») царит полная гармония. Азамат и Виктория вместе уже 11 лет.

Виктория нередко делится с фанатами трогательными семейными фото с двумя дочерями, публикуя их в Instagram, а Азамат уже не раз признавался в любви своей жене прямо со сцены.

Актер утверждает, что все свои шутки сначала «пробует» на жене: если Виктория смеется, значит, и у публики будет успех.

А вы знали прежде о «тех, кто в тени», — вторых половинках знаменитых ведущих?