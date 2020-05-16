Звездные пары, в которых женщины выше своих мужчин

Мужчина – добытчик и воин, он высокий и сильный. Женщина – мать и хранительница очага, она хрупкая и нежная. Но не везде.

Такие стереотипы постепенно вытесняются. Уже давно никого не удивишь парой, в которой дама выше кавалера. Давайте вспомним такие пары знаменитостей.

Михаил Галустян и Виктория Штефанец – 4 сантиметра разницы

Невысокий рост (163 см) никогда не мешал Михаилу Галустяну покорять женские сердца. Искрометное чувство юмора, искренняя улыбка и сумасшедшее обаяние – все это гораздо важнее атлетического сложения.

Вот и красавица актриса Виктория Штефанец (рост – 167 см) не устояла перед натиском симпатичного комика – пусть и ниже ее ростом. В 2007 году они поженились, в семье подрастают две дочери, и, похоже, никакая разница в росте не мешает супружескому счастью.

Александр Цекало и Дарина Эрвин – 6 сантиметров разницы.

Известный актер и продюсер Александр Цекало с юности не испытывал никаких комплексов по поводу своего невысокого роста (167 см). Все его жены были выше его ростом (вспомните хотя бы Лолиту Милявскую, с которой они составили в свое время комический «Кабаре-дуэт «Академия»!).

Виктория Галушка, младшая сестра певицы Веры Брежневой, стала третьей супругой Цекало. Ее рост – 173 см, и несмотря на это, пара смотрелась весьма гармонично.

А в 2019 году стало известно, что Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей стала Дарина Эрвин – модель и актриса казахского происхождения. По традиции, новая жена тоже выше Александра – на 6 сантиметров.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили – все из-за каблуков!

Грузинский мужчина всегда остается настоящим мужчиной, несмотря на рост. Вот и Резо Гигинеишвили просто поражает своим обаянием.

Интересно, что на самом деле Резо (167 см) даже чуть выше Надежды Михалковой (165 см), которая согласилась стать женой Резо в 2011 году. Просто на большинстве совместных фото Надежда – на высоких каблуках, поэтому кажется, что она выше своего спутника.

В семье родились дочь Нина и сын Иван, но, к сожалению, осенью 2017 года Надежда и Резо развелись.

Тем не менее, их совместные фото всегда выглядели эффектно. Несмотря даже на Надины каблуки.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин – 6 сантиметров разницы

Известный актер Евгений Стычкин никогда не комплексовал по поводу своего роста (162 см), наоборот – удачно обыграл эту особенность, снявшись в комедии «От 180 и выше».

Уверенность в себе и мужская харизма – постоянные спутники Евгения, именно они, надо полагать, помогли ему встретить свое счастье – актрису Ольгу Сутулову, рост которой составляет 168 см.

Тимати и Анастасия Решетова –8 сантиметров разницы

Рэпера Тимати нельзя назвать низкорослым – 170 см – средний рост для мужчины. Правда, его спутница жизни – Анастасия Решетова – на 8 см выше. И предыдущая девушка Тимати – Алена Шишкова – тоже была моделью высокого роста – 176 см.

Разница в росте вовсе не препятствует развитию нежных отношений. Осенью прошлого года пара Тимати-Анастасия сообщила о рождении у них сына, которого назвали Ратмиром.

Валентин и Марина Юдашкины – 8 сантиметров разницы

Знаменитый российский кутюрье Валентин Юдашкин (167 см) на 8 см ниже своей супруги Марины (175 см). Тем не менее, пара вместе уже более 30 лет. Валентин и Марина вырастили прекрасную дочь Галину, которая подарила им двоих внуков.

Модельер по праву гордится своей красавицей женой, с удовольствием фотографируясь рядом с ней. А Марина, что вполне естественно, гордится талантливым мужем, — это видно невооруженным глазом.

больше по теме Валентин Юдашкин представил новую коллекцию одежды на Неделе моды в Париже Модельер и его близкие впечатлили гостей изысканными образами и утонченным стилем.

Кстати

Один из богатейших людей планеты, греческий миллиардер Аристотель Онассис, тоже был намного ниже своей блистательной супруги Жаклин Кеннеди-Бувье. Когда ее спрашивали – как она чувствует себя рядом с мужем-коротышкой, она спокойно отвечала: «Когда Аристотель Онассис встает на свой кошелек – он делается выше всех мужчин на Земле».

А как вы думаете – действительно ли этих женщин вовсе не заботит разница в росте со своими мужьями?