«Займемся путешествиями по России»: как выживают трэвел-блогеры в условиях коронакризиса

Трэвел-блогеры – это люди, которые сделали путешествия своим источником доходов. Но границы сейчас закрыты...

Они ездят по миру, а потом рассказывают о путешествиях в блогах, дополняя рассказы красочными снимками. Некоторые из них сумели набрать огромную армию подписчиков и успешно зарабатывают на рекламе в своем блоге, а это, в свою очередь, дает им возможность еще больше путешествовать.

Но сейчас, в период самоизоляции, и путешествия, и заработок, что называется, «накрылись медным тазом». Мы решили спросить популярных трэвел-блогеров – как они выходят из положения?

Богдан Булычев, путешественник и журналист, автор канала на YouTube «Про путешествия»: «Появилось время, я начал строительство дома»

— Судя по вашему каналу, вы особенно не пострадали от пандемии и связанной с ней самоизоляции: материалов много, вы их регулярно выкладываете…

— Так и есть. Материал мы отсняли еще до начала пандемии. До начала зимы у нас точно контент есть.

Мы были в Арктике – в местах, где не проезжал автомобиль, а путешественники передвигаются только на вездеходе. Местами нам приходилось ехать прямо по льду Северного Ледовитого океана…

Контент получился очень интересным. Мы встречали людей, живущих в юртах. Они носят только свою национальную одежду. У них нет никаких снегоходов, есть только оленьи и собачьи упряжки.

Так что проблем с каналом нет. Появилось свободное время, которое можно уделить семье. Я начал строительство дома.

После пандемии – пересечь Евразию с востока на запад

— Куда поедете после окончания пандемии?

— У нас остался незавершенный проект в рамках нашей экспедиции. Мы должны были первыми в мире доехать до самой восточной точки Евразии с видом на Аляску.

А потом, стартовав оттуда, проехать всю Евразию с востока на запад. Через 24 региона России и 10 стран Европы. И завершить путешествие в Потругалии, в Лиссабоне.

Мы успели добраться до самой восточной точки и выехать оттуда, но из-за пандемии пришлось остановиться в Москве. Так что первым делом мы завершим это путешествие, которое изначально должно было занять 70 дней.

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«Кризис? Надо прятаться от дождя, а не стоять по колено в луже»

— Насколько вы пострадали в финансовом плане из-за пандемии и связанного с ней кризиса?

— Процентов на 50 просели рекламные заказы. Правда, смотря в каких сферах. Например, в сфере производства заказы только увеличились, мы производим запчасти для автомобилей разных марок.

После снятия ограничений мы планируем переводить бизнес в Москву, сейчас он у нас на Дальнем Востоке, и много теряется из-за логистики.

То же я вижу и у моих друзей. У кого-то, например, ресторан «просел», а доставка увеличилась. Те, кто вовремя перестроился, не пострадал. Образно говоря, если ты идешь в шортах и майке и начинается дождь – логично раскрыть зонт или построить шалаш, чтобы спрятаться от дождя, а не стоять по колено в луже.

— Что поменяется в индустрии блогеров-путешественников после пандемии?

— Я думаю, самые продвинутые ребята, которые будут делать онлайн-обзоры, выиграют. Например, если бы я делал обзоры в студии, я воспользовался бы онлайн-гидом от Яндекса или Гугла, 3D-тур, и делал бы обзор по такому туру. Включал бы камеру и говорил – давайте отправимся в Майами…

Большая часть путешественников, я думаю, посмотрит в сторону России, потому что внутренние ограничения будут сняты раньше, чем внешние. Останутся либо самые преданные, либо те, кто сможет перестроиться под новые реалии.

Дмитрий Иуанов, автор проекта «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей»: «После пандемии большим спросом будут пользоваться бюджетные туры выходного дня»

— Меня нельзя, наверное, называть трэвел-блогером – я уже полгода как закрыл свой блог. Почему? Наверное – рассказал уже все, что хотел…

Я немножко переквалифицировался. Раньше рассказывал про путешествия, потом стал организовывать туры, а потом – писать на другие темы, не связанные с путешествиями.

Организацией путешествий тоже сейчас заниматься невозможно – это все равно, что покупать акции компании, которая завтра обанкротится. Думаю, когда все это закончится, — станет популярным туризм внутри страны. Люди будут покупать бюджетные туры.

— Как вы сейчас выходите из положения, когда путешествовать стало невозможно?

— Я просто занимаюсь другим. Каждый, кто ведет блог о путешествиях, может ведь тоже рассказывать в своем блоге о чем-то другом – не о путешествиях. Например – рекламировать бренды.

На чем вообще зарабатывают блогеры? Во-первых, на продаже своих продуктов, а во-вторых, на рекламе. И сейчас можно точно так же зарабатывать на рекламе – только других компаний. Ну и кормить обещаниями – говорить, что завтра-послезавтра откроют границы, и вы наконец-то сможете поехать в мой уникальный тур!

— Что изменится в сфере трэвел-блогеров после окончания пандемии?

— Мне кажется, к обязательному пакету документов для пересечения границ понадобится, условно говоря, еще и справка о том, что вы не больны коронавирусом. Это станет нормой для путешественников.

Потом, будет больше развиваться эконом-сегмент, в приоритете окажется внутренний туризм. И не только в России. Италия вообще вон закрыла границы до 2021 года, поэтому там будет только внутренний туризм, и так везде.

Может быть, приобретут особую популярность туры выходного дня. К тому же многие сейчас отгуляли вынужденно отпуск, так что у них уже не будет возможности поехать куда-то в августе, разве что на выходные.

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Анна Миддэй, блогер и путешественница: «Не хочу прекращать свою работу трэвел-блогера!»

— Анна, чем занимаетесь в условиях самоизоляции?

— Поскольку сейчас нет возможности путешествовать, пытаюсь извлечь из себя другие ресурсы и возможности. Например, я занялась тем, о чем давно мечтала, — записалась на курсы личностного роста, искусствоведения…

Благо, сейчас большое количество информации доступно бесплатно – многие музеи запустили бесплатные онлайн-курсы. Так что я самосовершенствуюсь, и меня это полностью устраивает.

Что же касается путешествий – я не хочу прекращать свою работу трэвел-блогера. В России очень много возможностей для путешествий. Есть множество неисследованных, интересных направлений. Например, существует недорогой вариант поездок на автомобилях с палатками…

В общем, мы не унываем и открываем в себе какие-то новые ресурсы.

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«Фото из путешествий сейчас многих раздражают»

— А свой блог вы сейчас чем заполняете?

— У меня не совсем трэвел-блог… Я пишу обо всем, что мне интересно, — о моде, искусстве, дизайне, архитектуре, так что контента всегда хватает. Когда же хочется опубликовать пост на трэвел-тематику, я публикую фото путешествий из своего архива – их у меня очень много.

— Как воспринимает такие фото ваша аудитория?

— Знаете, из-за того, что в настоящее время невозможно путешествовать, многие воспринимают негативно. Их это раздражает. На некоторое время Instagram даже запретил хэштег «море», чтобы не раздражать людей, у которых срабатывает внутренний психологический барьер.

— А как изменилось в связи с нынешней ситуацией количество подписчиков? Может быть, кто-то стал отписываться?

— В принципе, ничего не изменилось. Я очень давно веду блог, у меня уже сложившаяся аудитория, и новые подписчики, на удивление, приходят регулярно. Я это объясняю тем, что у людей появилось время на соцсети, вообще на интернет. Количество подписчиков, наоборот, растет.

Хорошо, когда трэвел-блогер зарабатывает не только путешествиями

— Как самоизоляция сказалась на доходах трэвел-блогеров?

— Да, доходов стало меньше, но не могу сказать, что критически. Просто потому, что направление трэвел – для меня не единственное, я зарабатываю и на другом.

Рекламирую непродовольственные товары, сотрудничаю с фирмами, работающими в сфере моды, в индустрии красоты. Это все как было, так и осталось. Ведь эта работа не требует моего личного присутствия где-то, не требует поездок.

«После самоизоляции поеду в Финляндию»

— Вы уже сказали, что много возможностей для трэвел-блогеров открывают путешествия по России. А какие еще перспективы вы видите?

— Многие блогеры-путешественники сейчас стали создавать гайды, наборы рекомендаций, пытаясь на этом заработать деньги.

Помимо этого, я думаю, можно развивать такие возможности, как сотрудничество с авиакомпаниями. Я уверена, что рано или поздно мы выберемся из этой ситуации. К концу года все точно начнет восстанавливаться, входить в норму.

В следующем году мы обязательно возобновим наши путешествия. Как мне кажется, спрос на трэвел-блогеров после окончания карантина только возрастет.

— Куда вы в первую очередь поедете, когда завершится режим самоизоляции?

— В первую очередь – навещу своих пожилых родственников, которые тоже находятся на самоизоляции и очень скучают. А потом – обязательно путешествовать!

Скандинавия, Финляндия… Как только насытим свою жажду путешествий по России, — Байкал, Сахалин, Мурманск, — сразу отправимся в Финляндию.

Мы надеемся, опыт наших собеседников будет полезен и другим трэвел-блогерам, которые вынуждены пока обходиться без путешествий.

Может быть, и в самом деле – не стоит ограничиваться заработком только в одном направлении? Безопаснее «складывать яйца в разные корзины».