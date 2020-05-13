«Я во время войны не жил, но она живет во мне»: как кинозвезды отметили майские праздники

В прошлом году праздник Победы проходил со всеми сопутствующими атрибутами: военным парадом, салютом, массовыми концертами и гуляниями. В этом же весь мир вынужден приспосабливаться к новым обстоятельствам.

А как отметили 9 мая наши звезды? Мы собрали интересные истории!

Эвелина Бледанс: «Наш дух не подорвать»

Теледива Эвелина Бледанс и ее сын Семен подошли к празднованию дня Победы во всеоружии.

На почетное место дружная семья поставила фотографию дедушки и бабушки в красивой рамке. Сема на протяжении нескольких дней носил солдатскую одежду — вживался в роль защитника Родины.

Утром 9 мая Эвелина и Семен посмотрели по телевизору воздушный военный парад.

А затем они сварили «фронтовой» обед – картошку в мундирах с селедкой, с луком и салом. И Семен, конечно, уплетал еду за обе щеки.

«Мы уже все настолько привыкли находиться на самоизоляции, что чувствуем себя прекрасно и без парадов, и салютов. Мы приняли участие в акции «Окна победы», читали военные письма – и своего дедушки, и другие фронтовые письма для одного проекта. Также планируем посадить дерево в честь наших победителей», — говорит Эвелина Бледанс.

— Карантин не подорвал ваш боевой дух?

— Наш дух невозможно подорвать. Если надо сидеть дома – сидим, не надо – выходим на улицу, поэтому у нас все прекрасно.

Оксана Сташенко: «Нельзя предавать память предков»

Актриса Оксана Сташенко и ее муж Владислав поместили на окне фронтовые фотографии родных, распечатанные в хорошем качестве. А за несколько дней до этого записали песню «День победы».

«Можно сказать, что я пела, проговаривая ее. Вообще, эту композицию нельзя исполнять без слез. А еще мы включили песни военных лет, предварительно спросив разрешения у соседей. Они же ответили, что наоборот, рады этим композициям, поскольку также хотят проникнуться атмосферой праздника», — сказала актриса.

В первой половине же 9 мая Оксана и ее супруг успели послушать обращение президента, а затем посмотреть многосерийный фильм «Диверсант».

«Я смотрела этот фильм еще тогда, когда он только вышел на экраны. В тот период мы с исполнителем главной роли Кириллом Плетневым, который также сыграл в сериале «Диверсант», снимались в киноленте «Господа киношники» в Ялте, — сказала артистка. — Помню, как после ужина быстрее бежали в гостиницу, потому что после вечерних новостей показывали новую серию сериала «Диверсант». А мой муж ни разу не видел этот фильм. Поэтому мы были счастливы, что его показали 9 мая».

По мнению Оксаны Сташенко, многосерийный фильм «Диверсант» был снят еще в традициях лучших советских картин. Современные же киноленты о войне изобилуют компьютерной графикой.

К тому же зрителя нередко могут смутить современные типажи актрис, которые совершенно не похожи на девушек того времени. Не случайно, что в Сети много мемов на тему участия в военных лентах красоток с накачанными губами.

Однако вернемся к рассказу Оксаны Сташенко.

«Потом мы вышли во двор – слушать по радио военные песни. Вместе с нами пели соловьи. Особенно было трогательно, когда песни этой птицы совпали со строчками: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», — продолжила она. И вспомнила еще одну трагическую историю.

Во время войны маме актрисы было 8 лет. Оксана хотела записать ее страшные рассказы на видео, поскольку считает, что нет необходимости щадить психику подростков. Они должны знать, что случится, если на нашу Родину придет враг.

Одну такую страшную историю актриса рассказала и нам.

Двоюродный брат мамы Оксаны Сашка был героем-партизаном. И однажды, когда мальчик шел с буханкой хлеба в лес, его поймали фашисты.

«Мама рассказывала, что когда Сашку принесли в избу на какой-то растянутой ткани, его никто не узнал… Он был иссиня-черного цвета, его глаза напоминали маятник, который двигался с бешеной скоростью, а кости были сломаны. Нормально похоронить мальчика не было возможности, поэтому его похоронили под крыльцом дома…», — рассказала Оксана Сташенко.

Также актриса призвала не забывать и о тех, кто во время войны трудился в тылу. Ведь победу ковали не только взрослые, но и дети.

«Нельзя предавать память предков. Когда я слышу или сталкиваюсь с националистическими настроениями, я сразу вспоминаю рассказы мамы. В жизни не бывает ничего страшнее, — говорит Оксана Сташенко. — Если бы не наши герои, мы бы не могли жить той благополучной жизнью, которой живем сейчас: сыграть новую роль, поехать отдохнуть, прочесть новую книгу. Нас бы просто не было. Им было так страшно на войне. Дай Бог, нам этого не узнать и не познать. Мы все в неоплаченном долгу перед ныне живущими ветеранами. Очень правильно, что во время празднования 9 мая для ветеранов организовали поздравления во дворах, где они живут. Но хочется, чтобы перенесенный парад Победы состоялся, как и шествие Бессмертного полка. Мы должны, конечно, брать с ветеранов пример и учиться у них мужеству»

Борис Грачевский: «Отец написал что-то неприличное на Бранденбургских воротах»

Основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский встретил 9 мая за городом. Порадовался, что недавно по телевидению показали фильм «Солдатик» Виктории Фанасютиной, много лет проработавшей в киножурнале.

И конечно, в этот день он вспомнил родных и близких, прошедших то страшное испытание.

«9 мая я достал фото отца. Мой отец фронтовик 1924 года рождения умудрился дойти до Берлина, а потом продолжил воевать в Монголии и Китае. Получил два ранения и контузию. Горел в танке. Стал инвалидом войны, — начал свой рассказ Борис Грачевский. — Я никогда не забываю про этот день. Я во время войны не жил, но она живет во мне. Меня даже назвали в честь дяди – брата моего папы, который погиб в 1942 году. Отец на старости лет говорил: «Да и какая это победа, если было столько жертв». О войне старался не вспоминать. Но рассказывал мне, что написал что-то на Бранденбургских воротах, а что конкретно, так и не сказал. Видимо, что-то неприличное. Я горжусь и отцом, и дядей, и всеми ветеранами, участвующими в Великой Отечественной войне».

Мария Кожевникова: «Мы обещали дедушке, что 9 мая будем приходить на Красную площадь»

Актриса Мария Кожевникова рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, что о подвигах ветеранов в их семье помнят всегда, а не только на День победы.

Дело в том, что дедушка Марии был фронтовиком. Ее средний сын мечтает стать военным: знает фронтовые песни, читает книги о войне, смотрит по телевизору парады Победы.

А в прошлом году семья побывала на репетиции официального военного парада, приуроченного к празднику.