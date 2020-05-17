На что идут звезды, чтобы добиться идеальной улыбки

Свой стоматолог — большая удача, их контакты передают друг другу с неменьшим трепетом, чем телефоны косметологов и пластических хирургов. Изучить улыбки российских знаменитостей нам помогает наш эксперт — доктор стоматологической клиники La Peregrina Наталия КАДЬКАЛОВА.

Железная Паулина

Паулина Андреева не стала скрывать, что носит брекеты: «Мне не кажется, что это антисекс. Наоборот, мне так нравится, что я даже не знаю, как с ними расстанусь». Актриса даже блеснула брекетами на обложке женского журнала.

Н. К.: «Брекеты носили Анджелина Джоли, Бейонсе, Эмма Уотсон, принц Гарри и многие другие. Теперь и наша звезда экрана Паулина Андреева демонстрирует прекрасный пример. Не стоит стесняться брекетов. Эти ортодонтические конструкции предназначены для выравнивания зубных рядов. Специальные замочки крепятся на зубы и связываются между собой дугой. Брекеты отличаются по конструкции, изготавливаются из разных материалов (металлические, керамические, сапфировые), устанавливаются с внешней или внутренней стороны зубов. Помимо брекетов, звезды теперь часто носят прозрачные элайнеры — вспомогательные устройства для выравнивания зубов. Они изготавливаются по индивидуальному оттиску. Это съемная конструкция, абсолютно прозрачная — ее не видно на зубах. Срок лечения с помощью брекетов — от года до трех лет».

Цена вопроса: Стоимость установки брекетов — от 150 000 рублей за одну челюсть и выше.

Блестящий Егор

Егор Крид умеет удивлять переменами во внешнем виде. Музыкант периодически примеряет на себя модные фишки, которыми щеголяют его западные коллеги. Как-то он примерил «золотые зубы».

Н. К.: «У Егора Крида на зубах установлены грилзы. Это такой вид украшений на зубы, который выглядит как накладка. Они бывают самых разнообразных видов — украшенные драгоценными камнями, металлические или отполированные и гладкие. По сути, это съемные протезы, которые фиксируются на зубах. Грилзы изготавливаются по индивидуальному слепку в клинике. Чем они плохи? Во-первых, у пациентов появляются сколы и трещины из-за постоянной травмы эмали. Во-вторых, через некоторое время обостряется чувствительность зубов. В-третьих, они являются местом для скопления вредных микроорганизмов в ротовой полости. Так как грилзы делаются из металла, они могут вызывать у человека аллергические реакции. Еще возможны травмы слизистой оболочки полости рта. Из-за постоянной травмы слизистой может даже возникнуть угроза предрака. Я бы посоветовала Егору Криду убрать с зубов гризлы во избежание травм и различных патологий».

Цена вопроса: Стоимость грилзов — от 10 000 рублей до сотен тысяч в зависимости от металла и украшений.

больше по теме Егор Крид пообещал убедить Нюшу поцеловаться на съемках совместного клипа По словам музыканта, пока певица отказывается.

Фирменная Примадонна

Аллу Пугачеву узнавали по фирменному голосу, а неотъемлемой частью образа были рыжая шевелюра и щербинка между передними зубами. Прошли годы, шатенка стала почти блондинкой, а вместо щербинки у нее — стройный ряд белоснежных зубов.

Н. К.: «Зазор между зубами в народе называют щербинкой, а его медицинское название — диастема. Многие обладатели диастемы считают, что она добавляет шарма и индивидуальности. Стоматологи расценивают ее как дефект строения зубочелюстной системы. Диастема может быть причиной нарушений, связанных с пережевыванием пищи, произнесением отдельных звуков. Эта патология образуется из-за врастания соединительнотканного тяжа между передними резцами, что дает дополнительную нагрузку на зубы, как следствие возникают проблемы с пародонтом (ткани, которые окружают зуб. — Ред.).

Наши зубы растут плотно друг к другу и защищают межзубной сосочек. А когда диастема достигает больших размеров, этот сосочек постоянно травмируется. У ребенка ее устраняют с помощью пластики уздечки, а затем контролируют ортодонтическими конструкциями — это могут быть пластинки, которые сводят зубы. У взрослого человека тоже возможна операция на уздечке, либо щербинку закрывают винирами или реставрацией зубов. Идеальная улыбка Аллы Пугачевой была достигнута с помощью керамических виниров».

Цена вопроса: стоимость реставрации — от 10 000 рублей, пластика уздечки — 5000 рублей.

Белоснежная Алена

15 лет назад в «Доме-2» парни были в восторге от фигуры Алены Водонаевой. А вот улыбалась она тогда иначе, чем сейчас. Судя по видео и фото времен телестройки, зубки у Водонаевой смотрели «в разных направлениях».

Н. К.: «Алена может похвастаться белоснежными ровными зубами. Однако для этого ее стоматологу пришлось потрудиться. Как я могу предположить, ей пришлось носить брекеты для выравнивания зубов, а потом были установлены виниры.

Виниры — это такие пластинки, накладки толщиной всего 0,3 — 0,7 мм, которые устанавливаются на внешней поверхности зубов, корректируя их форму и цвет. Существует три разновидности виниров: керамические, циркониевые и композитные. Судя по фото, предположу, что у Алены Водонаевой стоят именно керамические виниры премиум-класса».

Цена вопроса: стоимость виниров — от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости материала.