Невесты на миллион: эффектные и дорогие свадебные платья звезд

Зарегистрировать брак сейчас можно, но в будничном режиме — пришли вдвоем, расписались. Конечно, не всех это устраивает — многие просто отложили свадьбы. Невесты по-прежнему выбирают наряды, карантин ведь не навсегда. В ожидании возобновления пышных мероприятий мы составили рейтинг свадебных платьев наших знаменитостей. Брали в расчет самых модных дизайнеров и самые запоминающиеся образы, которые задают стиль свадеб и обычных граждан. Итак, в чем нынче принято замуж выходить?

От 100 тыс. руб.: платье Edem

Регине Тодоренко бренд Edem сшил свадебное платье с учетом модных европейских тенденций свадебной моды у молодых женщин до 30 лет. Наряд расшит стеклярусом, бисером и пайетками. «Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Это платье буду хранить вечность, а потом и дочку, и внучку заставлю надеть», — говорит Регина, уверенная, что мода циклична: через лет пять такое платье уже не будет актуально, а вот через 25 — вполне.

больше по теме Как тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями карантина Звездам часто приходится расплачиваться за свои необдуманные слова рублем и репутацией.

От 200 тыс. руб.: платье Svetlana Lyalina

Свадьба Анастасии и Александра Овечкиных прогремела на весь мир — жених приглашал спортсменов из разных стран. Невеста сразила всех грацией и красотой. Все полагали, что Настя выберет известный мировой бренд, но она предпочла российского дизайнера, чей модный дом давно уже одевает невест. Скромные наряды бренда стоят чуть дороже 100 тыс. руб., эксклюзивные — более 300 тыс. Овечкина выбрала традиционный наряд: кружево с объемными цветами на нем очень модно до сих пор.

От 300 тыс. руб.: платье Vera Wang

Любая девушка хоть раз в жизни, но мечтала о платье от главного свадебного дизайнера в мире Веры Вонг. Ее платья в фильме «Война невест» носят героини Энн Хэтэуэй и Кейт Хадсон, в них переженился почти весь Голливуд. В России мечту всех девчонок осуществила Елена Летучая. «Я никогда в жизни не мечтала о свадьбе! Поэтому вместо шикарного свадебного платья я купила маленькое белое платьице от Valentino, решив в нем выйти замуж, — рассказала «Телепрограмме» Елена.

— Но тут взбунтовались подруги: настаивали на красивом свадебном платье. И тут произошла невероятная история. Однажды мы сидели на съемке, ждали, когда мне нужно будет зайти в кадр. Подруга в интернете перебирала платья, и я увидела идеальное — от Vera Wang. Я поняла: вот оно! Оказалось, что за три месяца до свадьбы получить платье от этого дизайнера невозможно, его шьют под заказ заранее. Но случилось чудо: моя помощница Наташа по моей просьбе позвонила в салон Vera Wang в Москве и узнала, что накануне им привезли именно это платье и именно моего размера».

От 500 тыс. руб.: платье Galia Lahav

У Ксении Собчак было несколько свадебных платьев. Но самое роскошное от израильского дизайнера Гали Лахав. Кстати, в наряде этой марки выходила замуж Пелагея (жаль, что уже развелась). Бренд входит в парижский синдикат высокой моды, который наряжает главных модниц мира. Платья созданы из полупрозрачной ткани, украшены ручной вышивкой, цветами, у них лаконичный верх и шикарный низ — в общем, все как у Ксюши.

От 1,5 млн руб.: платье Elie Saab

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за Владимира Чопова, топ-менеджера крупного медиахолдинга. Поэтому и платье было роскошное — от ливанского бренда Elie Saab. Покупали наряд в Париже. Клюкина остановила свой выбор на эксклюзивной модели, цена на них начинается от полутора миллионов рублей. Несмотря на то что свадьба Даши случилась в прошлом году, в ее наряде три главных свадебных тренда сезона-2020/2021. Это длинная фата с вышивкой, мягкий корсет и кружево ручной работы, декорированное вышивкой. Кстати, у Клюкиной были туфли-лодочки от любимого бренда невест Jimmy Choo (от 40 тыс. руб.).