За что Светлана Светличная ненавидит красотку из «Бриллиантовой руки»

Большинству зрителей она запомнилась по роли роковой красотки из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Однако, кроме этого фильма, Светлана Афанасьева снялась и в многих других.

«Почему не вспомниют мою Катюшу Маслову, а вспоминают только «Бриллиантовую руку»?

Об этом журналисты Teleprogramma.pro и решили поговорить с известной актрисой в канун ее юбилея.

— Несмотря на множество сыгранных ролей, большинство зрителей до сих пор воспринимают вас как роковую блондинку Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки»…

— Как же я ненавижу эту Анну Сергеевну… Я очень серьезная актриса. А меня «приклеили» к этой «Бриллиантовой руке»…

— Вы не любите эту роль?

— Я играю классику, и она мне удавалась и удается, а мне все время говорят – «Вы так хорошо сыграли проститутку!»…

Почему никогда не вспоминают Катюшу Маслову? Почему не вспоминают Габи из «Семнадцати мгновений весны»?

Нет – приклеили меня к этой неудачнице, и говорят, что у меня очень хорошая актерская карьера благодаря «Бриллиантовой руке». А на самом деле моя карьера сложилась не благодаря «Бриллиантовой руке», а благодаря моему таланту.

«Я готова носить двойное имя – Светлана-Габи»

— Зритель очень полюбил вашу Габи из «Семнадцати мгновений весны», многим запомнилась ваша Нина из фильма «Им покоряется небо»… Какую из ваших героинь вы можете назвать самой любимой?

— Я очень люблю Габи. Я даже готова носить двойное имя – Светлана-Габи. Мне кажется, что и у Вячеслава Тихонова настолько потрясающим получился Штирлиц, потому что у героя было две героини – немка и русская.

— Вы влюбились в свою героиню, когда прочитали сценарий? Или на стадии съемок? Или еще позднее – когда смотрели кино?

— Когда я поняла, что буду играть с Вячеславом Васильевичем, я поняла, что и ему, и мне повезло. Так и получилось – это стало ясно, когда картина вышла на экраны.

«Мы с Ренатой Литвиновой очень близки по духу»

— Как вам работалось с Ренатой Литвиновой во время съемок фильма «Богиня: как я полюбила»? В этой картине вы сыграли мать героини Литвиновой…

— Я так обрадовалась, когда позвонили с «Мосфильма» и сказали, что меня хочет видеть Рената Литвинова. Я даже не поверила, потому что в тот период вообще никто не снимался, кино медленно умирало. От холода, голода и от ужаса…

Мы с Ренатой Литвиновой, наверное, очень близки по духу. Когда я попала к такой свободолюбивой и такой своеобразной женщине, непохожей ни на кого, и поняла, что я буду играть ее маму, я поняла, что мы даже внешне с Ренатой чуточку похожи.

Это меня очень радовало, и было очень приятно. Это ощущение радости и интереса сохранялось до конца съемок.

Мне казалось, что я обязательно еще буду сниматься у Ренаты Литвиновой. К сожалению, не случилось… Может быть, потому, что Рената увидела – я переиграла ее?

Я ведь все-таки крепкая актриса. Если роль написана хорошо – то я еще добавляю многое, могу даже похудеть специально. В фильме «Богиня: как я полюбила» все получилось, потому что я получала удовольствие. Для меня эта роль была непохожей на все мои остальные, сыгранные прежде.

«Никогда бы не согласилась играть сволочь»

— А сейчас вам предлагают сниматься?

— Меня звали, и не один раз. Но это были не мои роли… И я решила – зачем мне бросаться в огонь, воду и медные трубы? Мне это неинтересно.

Кроме того, чтобы я согласилась сниматься, мне обязательно нужен интересный партнер. Как Тихонов, например. Я бы очень хотела сыграть в картине Никиты Михалкова, и вместе с Михалковым. Всю жизнь хотела! Но он меня так ни разу и не пригласил.

Никогда в жизни я бы не согласилась играть какую-нибудь сволочь. Я по жизни – очень добрый человек. Поэтому люди меня любят.

«Приглашу на юбилей только мужчин!»

— Как будете отмечать свой юбилей?

— Только мужчин приглашу к себе домой. Парней, которых я давно знаю и которые мне очень интересны.

У меня в холодильнике уже лежит икра для торжественного ужина, и я обязательно сама приготовлю что-нибудь вкусное. Наша семья всегда была очень хлебосольной, и дети у меня всегда очень вкусно готовили, и муж Володя потрясающе готовил…

И я тоже умею так приготовить, что все будут спрашивать рецепт. Например, сырые шампиньоны надо тонко нарезать – и потом уже добавлять к ним, кто что хочет. Это блюдо очень любил всегда Жариков – когда приходил к нам в дом, съедал все!

— Какие подарки хотели бы получить?

— Я почему-то люблю сама дарить подарки своим гостям. Да, в свой день рождения! Хочу, чтобы обо мне осталась память.

Любимое кино – «Римские каникулы»

— Как проводите карантин, кто вам помогает?

— Все время убираю квартиру. Часто мою окна. Сейчас все должно быть очень чистым – руки надо мыть почаще…

— Какие фильмы смотрите «для души» — старые или новые?

— До сих пор очень люблю фильм «Римские каникулы» и часто его смотрю. Я считаю, что это моя картина – там я должна была играть! Ну, или в подобном фильме…

Мы от всей души поздравляем Светлану Афанасьевну Светличную с юбилеем и желаем только положительных эмоций – от встреч с интересными людьми, от просмотра любимых фильмов и от каждого дня!