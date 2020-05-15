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За что Светлана Светличная ненавидит красотку из «Бриллиантовой руки»

15 мая исполняется 80 лет прекрасной актрисе Светлане Светличной. Поздравляем!

За что Светлана Светличная ненавидит красотку из «Бриллиантовой руки»
Актриса Светлана Светличная. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Большинству зрителей она запомнилась по роли роковой красотки из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Однако, кроме этого фильма, Светлана Афанасьева снялась и в многих других.

«Почему не вспомниют мою Катюшу Маслову, а вспоминают только «Бриллиантовую руку»?

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г.
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968 г.

Об этом журналисты Teleprogramma.pro и решили поговорить с известной актрисой в канун ее юбилея.

— Несмотря на множество сыгранных ролей, большинство зрителей до сих пор воспринимают вас как роковую блондинку Анну Сергеевну из «Бриллиантовой руки»…

— Как же я ненавижу эту Анну Сергеевну… Я очень серьезная актриса. А меня «приклеили» к этой «Бриллиантовой руке»…

— Вы не любите эту роль?

— Я играю классику, и она мне удавалась и удается, а мне все время говорят – «Вы так хорошо сыграли проститутку!»…

Почему никогда не вспоминают Катюшу Маслову? Почему не вспоминают Габи из «Семнадцати мгновений весны»?

Нет – приклеили меня к этой неудачнице, и говорят, что у меня очень хорошая актерская карьера благодаря «Бриллиантовой руке». А на самом деле моя карьера сложилась не благодаря «Бриллиантовой руке», а благодаря моему таланту.

«Я готова носить двойное имя – Светлана-Габи»

Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.
Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», 1973 г.

— Зритель очень полюбил вашу Габи из «Семнадцати мгновений весны», многим запомнилась ваша Нина из фильма «Им покоряется небо»… Какую из ваших героинь вы можете назвать самой любимой?

— Я очень люблю Габи. Я даже готова носить двойное имя – Светлана-Габи. Мне кажется, что и у Вячеслава Тихонова настолько потрясающим получился Штирлиц, потому что у героя было две героини – немка и русская.

— Вы влюбились в свою героиню, когда прочитали сценарий? Или на стадии съемок? Или еще позднее – когда смотрели кино?

— Когда я поняла, что буду играть с Вячеславом Васильевичем, я поняла, что и ему, и мне повезло. Так и получилось – это стало ясно, когда картина вышла на экраны.

«Мы с Ренатой Литвиновой очень близки по духу»

Кадр из фильма «Богиня: как я полюбила», 2004 г.
Кадр из фильма «Богиня: как я полюбила», 2004 г.

Как вам работалось с Ренатой Литвиновой во время съемок фильма «Богиня: как я полюбила»? В этой картине вы сыграли мать героини Литвиновой…

— Я так обрадовалась, когда позвонили с «Мосфильма» и сказали, что меня хочет видеть Рената Литвинова. Я даже не поверила, потому что в тот период вообще никто не снимался, кино медленно умирало. От холода, голода и от ужаса…

Мы с Ренатой Литвиновой, наверное, очень близки по духу. Когда я попала к такой свободолюбивой и такой своеобразной женщине, непохожей ни на кого, и поняла, что я буду играть ее маму, я поняла, что мы даже внешне с Ренатой чуточку похожи.

Это меня очень радовало, и было очень приятно. Это ощущение радости и интереса сохранялось до конца съемок.

Мне казалось, что я обязательно еще буду сниматься у Ренаты Литвиновой. К сожалению, не случилось… Может быть, потому, что Рената увидела – я переиграла ее?

Я ведь все-таки крепкая актриса. Если роль написана хорошо – то я еще добавляю многое, могу даже похудеть специально. В фильме «Богиня: как я полюбила» все получилось, потому что я получала удовольствие. Для меня эта роль была непохожей на все мои остальные, сыгранные прежде.

«Никогда бы не согласилась играть сволочь»

Актриса Светлана Светличная. Фото
Актриса Светлана Светличная. Фото: ЭГ/Кудряцева Лариса

— А сейчас вам предлагают сниматься?

— Меня звали, и не один раз. Но это были не мои роли… И я решила – зачем мне бросаться в огонь, воду и медные трубы? Мне это неинтересно.

Кроме того, чтобы я согласилась сниматься, мне обязательно нужен интересный партнер. Как Тихонов, например. Я бы очень хотела сыграть в картине Никиты Михалкова, и вместе с Михалковым. Всю жизнь хотела! Но он меня так ни разу и не пригласил.

Никогда в жизни я бы не согласилась играть какую-нибудь сволочь. Я по жизни – очень добрый человек. Поэтому люди меня любят.

«Приглашу на юбилей только мужчин!»

Актриса Светлана Светличная. Фото
Актриса Светлана Светличная. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

— Как будете отмечать свой юбилей?

— Только мужчин приглашу к себе домой. Парней, которых я давно знаю и которые мне очень интересны.

У меня в холодильнике уже лежит икра для торжественного ужина, и я обязательно сама приготовлю что-нибудь вкусное. Наша семья всегда была очень хлебосольной, и дети у меня всегда очень вкусно готовили, и муж Володя потрясающе готовил…

И я тоже умею так приготовить, что все будут спрашивать рецепт. Например, сырые шампиньоны надо тонко нарезать – и потом уже добавлять к ним, кто что хочет. Это блюдо очень любил всегда Жариков – когда приходил к нам в дом, съедал все!

— Какие подарки хотели бы получить?

— Я почему-то люблю сама дарить подарки своим гостям. Да, в свой день рождения! Хочу, чтобы обо мне осталась память.

Любимое кино – «Римские каникулы»

Актриса Светлана Светличная. Фото
Актриса Светлана Светличная. Фото: КП/Гусева Евгения

— Как проводите карантин, кто вам помогает?

— Все время убираю квартиру. Часто мою окна. Сейчас все должно быть очень чистым – руки надо мыть почаще…

— Какие фильмы смотрите «для души» — старые или новые?

— До сих пор очень люблю фильм «Римские каникулы» и часто его смотрю. Я считаю, что это моя картина – там я должна была играть! Ну, или в подобном фильме…

Мы от всей души поздравляем Светлану Афанасьевну Светличную с юбилеем и желаем только положительных эмоций – от встреч с интересными людьми, от просмотра любимых фильмов и от каждого дня!

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