«Я видела дефолты и кризисы, и все пережила»: Чехова, Летучая и Солнцев о новом обращении Путина

Владимир Путин в очередной раз обратился к россиянам: рассказал о завершении нерабочих дней, о борьбе с невидимым врагом и льготах, которые положены тем, кому коронавирус изрядно подпортил жизнь.

С 12 мая основные отрасли экономики начнут функционировать, заработают стройки, промышленность, энергетика. Те, кто могут, по-прежнему будут сидеть дома, до 31 мая режим самоизоляции сохранен.

Портал Teleprogramma.pro спросил у российских знаменитостей, как они относятся ко всему

происходящему.

Продукты от волонтеров и настольные игры с друзьями: Анфиса Чехова- о своем опыте самоизоляции

— Как восприняли очередное послание президента?

— Ну, во-первых, я его не слушала. А во-вторых, а как я могу воспринять закон? Смиренно.

— Какие послабления во время изоляции вы себе прощаете?

— Сначала я ходила с маской, а потом поняла, что это бестолковая история. Стараюсь держать социальную дистанцию, когда выезжаю на работу. Иногда отвожу ребенка бабушке и папе, все хотят его увидеть. Порой собираемся с друзьями, чтобы сыграть в настольные игры. Вот, пожалуй, и все.

— После снятия всех ограничений будете жить, как жили или смогли что-то понять, переосмыслить?

— Я занимаюсь переосмыслением уже много лет, и для этого меня не надо было запирать дома. То, о чем люди сейчас говорят, я осознала давно. Надеюсь, что теперь многие люди что-то поймут и станут моими единомышленниками.

Например, поймут, что деньги — это не главное. Многие зациклены на них, а самоизоляция показала, что купить можно только продукты, самое важное не продается.

Есть ценности важнее, чем погоня за деньгами. Ценны семья, любовь, человеческие отношения. У нас утрачено понятие близости, люди строят семьи, являются друзьями, но при этом совсем не понимают друг друга, нет никакой душевности.

Теперь есть надежда, что люди научатся друг друга слышать, понимать. Сидишь дома и начинаешь присматриваться к близким, которые живут с тобой. Подозреваю, что все встанет на круги своя.

Не так важны успех, власть. Ты можешь заработать много денег, купить виллу, 25 гражданств, но ты не можешь никуда выехать, все закрыто. От тебя ничего не зависит, все решают обстоятельства.

— Какие-то льготы, которые анонсирует власть, оказались полезны лично вам?

— Я аполитична, мне никто ничего не предлагает, а я не прошу. А дедушке иногда звоним: «Что привезти?». А ему уже волонтеры все доставили.

И подружка многодетная тоже получала помощь, продукты приносили, наборы простые, но все самое необходимое. И это здорово! Не знаю, кто их организует: добровольцы они или правительство, главное реально помогают.

— Переживаете за то, что происходит с экономикой?

— Нет, а что толку от моих переживаний? Или идите туда, где вы реально можете помочь и повлиять, или прекратите переживать. Я в своей жизни видела и дефолты и кризисы, и все пережила.

Невероятное чувство детской свободы: Елена Летучая о своих выводах, сделанных в самоизоляции

В режиме самоизоляции Елена Летучая с семьей живет с тех пор, как эпидемия захватила Китай. Поднебесная далеко и болезнь в России никто не воспринимал всерьез, а она уже вовсю использовала антисептик и старалась избегать публичных мест.

Новое обращение президента телеведущая не смотрела и не задумывалась о том, что на этот раз

сообщили с голубого экрана.

— Мы живем в загородном поселке и почти ни с кем не контактируем. Единственное – была вынуждена выезжать на работу. В связи с пандемией все мои проекты закрылись, кроме «Танцев со звездами».

Ездила туда, соблюдала все меры безопасности. А потом сломала ребро, и теперь дома, с собакой гуляю.

— Что переосмыслили за время пандемии?

— За экологию я болела и до самоизоляции, а семья для меня всегда была на первом месте. Для меня, как для человека, у которого расписание было составлено до октября, это настоящий подарок.

Сейчас все правильно и гармонично, появилось время почитать, я села заново за этюдник, занимаюсь садом, чувствую себя женщиной у очага. Ощущение из детства, когда выбежал из школы, и все время твое. В целом — невероятное чувство детской свободы.

— То есть все позитивно?

— Я стараюсь принимать все, что дает жизнь и искать в этом плюсы. От негатива появляются морщины на лице. Разлука с родителями – это про переживания. А из глобального — вывод, что мы беспомощные.

Вот переживаем, что нефть упала. А толку? Разве мы можем изменить что-то? Нет. Надо переживать не за нефть, а за голодающие семьи. Я была во всей России, у нас люди живут очень бедно.

Государство воспринимает народ как придаток, которому все время что-то надо. Мы пока можем купить хлеб и колбасу, а многие уже живут в долг.

— Вы какими-то льготами пользуетесь, про которые говорят в правительстве?

— У меня бизнес, и мне снизили арендную плату, но, я полагаю, только потому, что это я — Елена Летучая. Остальным вряд ли.

У мужа сестра ни на день не прекращала ходить на работу. Мы ее ругаем: куда ты идешь? А она: ну а как я буду детей кормить? И ничего не добавишь. Сейчас многие люди вынуждены так жить.

Деньгами «понтуются» слабые люди: Рустам Солнцев указал на проблемы шоу-бизнеса

— Так я не понял: мы свободны в передвижениях или нет? — интересуется у журналиста портала

Teleprogramma.pro участник шоу «Дома 2» Рустам Солнцев.

— Скорее нет, чем да. А вы нарушаете самоизоляцию?

— Да. Я не соблюдал стометровую зону для прогулки с собакой. Это бред, я рискую здоровьем питомца и своим тоже. Мы гуляем по три часа, идем по Садовому и Бульварному кольцу.

Дома сидеть невозможно, хотя у меня большая квартира с красивым видом на Лубянку и Сретенский бульвар. Не представляю, как люди в малых квартирках живут.

— Как думаете, наша жизнь изменится после снятия всех ограничений?

— Есть два сценария. В первом случае люди будут долго бояться массовых мероприятий, не будут ходить на концерты к Киркорову и Бузовой, потому что останется страх заразиться. Это надолго.

А во втором случае, наоборот: люди так соскучились, что будут ходить на все на свете, кайфовать и бежать на эти концерты. Доказать себе: вау, я без маски, я здесь, мне ничего не запрещают. Но думаю, что и маски будут нашей неотъемлемой частью.

— Что лично вы поняли за это время?

— Те, кто понтуются деньгами, на самом деле слабые люди. Мы видим, как они сходят с ума, как Виктория Боня каждый день говорит неадекватные вещи, как Собчак настаивает, что людям не надо помогать деньгами.

Это самопровозглашенные звезды, и ценностей в них нет никаких. Нельзя вставать с Доширака и наряжаться в солдатку.