Почему запрещали «День Победы» и кто против «Бессмертного полка»: как звезды необычно праздновали 9 мая

День Победы – один из главных праздников в нашей стране. В этом году он пройдет в необычном формате - в условиях самоизоляции.

Мы решили узнать у звезд — возможно, они вспомнят случаи, когда празднование Дня Победы проходило нестандартно, с какими-то необычными случаями, форс-мажорными обстоятельствами?

Лев Лещенко: «День Победы» я впервые исполнил в Алма-Ате и сразу понял: это великая песня»

— Когда Давидом Тухмановым на стихи Владимира Харитонова была написала песня «День Победы», на худсовете ее неожиданно не приняли. И Евгений Широков, он возглавлял радиостанцию «Юность», решил записать ее на радио. Он позвонил мне и сказал: «Есть песня, фонограмма к ней тоже есть, неплохо было бы ее записать».

Мне тогда предстояло ехать в Алма-Ату, на гастроли, и мы договорились, что, вернувшись, я обязательно запишу эту песню. А пока я две недели гастролировал, я выучил песню, и впервые вышел с ней на сцену в Алма-Ате.

Это было в конце апреля, я поздравил всех с наступающими праздниками — Первым мая и Днем Победы, и начал петь.

И тут стало происходить нечто особенное. Уже на втором куплете зал начал вставать. А ничего подобного прежде в Советском Союзе не происходило – могли встать только после окончания концерта, аплодируя. А тут – две с половиной тысячи зрителей слушали «День Победы» стоя.

Потом, когда я допел, была какая-то секундная пауза, а затем послышались крики «Браво», я увидел слезы на глазах людей… Вот тогда я и понял: это великая песня.

Я позвонил Давиду Тухманову и сказал, что обязательно запишу эту песню. Он ответил: «Я не против, но уже решено, что в праздничном концерте ко Дню Победы на телевидении ее исполнит Леонид Сметанников». Решили, что ничего страшного – Сметанников будет петь на телевидении, я – на радио.

Но после первого исполнения на ТВ начался второй виток «наездов» на песню. И ее закрыли на радио. Не давали ее петь до 1975 года. Только тогда, 10 ноября, на день милиции, мне удалось ее исполнить на концерте в Колонном зале, который показали по ТВ, в прямом эфире.

И песня взбудоражила сознание буквально каждого, кто ее слышал. Люди начали писать, звонить – почему такую песню не разрешают петь, как это можно? Писали: «Наконец-то мы дождались настоящую песню о войне!». Мне кажется, именно тот момент и можно назвать рождением песни.

Прошло уже 45 лет. Я пою эту песню каждый год на День Победы – с большим желанием и большим успехом, в память о тех, кто не дожил, и как поклонение тем, кто еще жив сегодня.

Марина Хлебникова: «Отмена «Бессмертного полка» — это очень плохо!»

— В этом году не состоится уже привычное шествие «Бессмертного полка» — оно будет проходить онлайн из-за пандемии коронавируса…

— Это очень плохо, на мой взгляд! Ветеранов-то практически не осталось… Но пусть хотя бы онлайн пройдет «Бессмертный полк», раз иначе нельзя.

Мне кажется, телеканал «Звезда» мог бы устроить какой-то патриотический марафон к этому празднику, было бы очень хорошо. Показать фотографии, рассказать истории ветеранов… Но, конечно, это все равно не то же самое, что торжественное шествие «Бессмертного полка». В голове не укладывается – такой великий праздник, а мы все будем сидеть дома…

Пусть хотя бы армия вовремя салют запустит! А вообще – раз решили переносить все торжества, связанные с праздником, то и шествие «Бессмертного полка» надо переносить. Нужно, чтобы шли люди, несли портреты своих героев. Люди – это самое главное.

— Как вы будете праздновать День Победы?

— Планируем провести телемарафон. Договариваемся с одной площадкой, которая обеспечит вход с одной стороны, а выход с другой. Это будет «Дискотека СССР» ко Дню Победы.

Звезды 90-х решили выходить на сцену по одному, через паузу, чтобы порадовать и поддержать зрителей в это нелегкое время. Этот марафон можно будет посмотреть «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Как зрители спасались от грозы в машине Хлебниковой

— Расскажите о самом запомнившемся Дне Победы.

— В прошлом году у меня был такой интересный День Победы! Мы вышли на сцену, под навес. Со мной еще «Дискотека «Авария» выступала. Только настроили инструменты — и вдруг как даст град! Такая гроза началась! Слетела крыша, слетала боковая стенка, сгорел электронный задник, залило всю аппаратуру… В аварийном режиме пришлось восстанавливать сцену.

Мы прятались в машине, и одна девочка с нами из зрителей, звонит маме и говорит – мама, я в машине у Марины Хлебниковой, не волнуйся. Потом она привела своих подружек, и эти девчонки в центре площади на концерте «зажигали».

Запоминающийся концерт получился, авральный такой.

А в другой раз во время концерта на Поклонной горе в День Победы начался такой ураган, что куском крыши капот машины помяло… Надеюсь, что в этом году хотя бы будет хорошая погода.

Аркадий Укупник: «Записываем флеш-моб, поем «Катюшу»

— Самое необычное происходит сейчас. Ко мне обратился Сергей Светлаков, он записывает флешмоб с разными известными личностями и, по-моему, с хором, и я для него вместе с ребенком вчера весь день записывал песню «Катюша». \

Мне кажется, получилось весело. Суть флешмоба в том, что разные люди – известные и не очень – поют для ветеранов песню «Катюша».

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Наталья Сенчукова: «Я против «Бессмертного полка»

— Для нас Новый год и День Победы – самые лучшие праздники, поэтому 9 мая мы выступаем всегда с удовольствием. В этом году мы сняли песню для одного из телеканалов – дома снимали, это песня-поздравление.

Смотрим фильмы про войну, «28 панфиловцев» вот уже в который раз посмотрели, Виктор очень любит военные фильмы, а я всегда очень переживаю, когда их смотрю.

И современные фильмы смотрим – мне кажется, в наших людях говорит генетическая память, потому что самые лучшие фильмы у нас снимают про войну.

В этом году – да, ситуация очень необычная. Могу сказать, что в сложившейся ситуации я против шествия «Бессмертного полка», это точно. Здоровье важнее.

Вирус рядом ходит, наши друзья недавно переболели… Всем – здоровья и хорошего настроения, несмотря ни на что.

Мы строго соблюдаем режим самоизоляции, в магазин раз в три дня выходим по очереди, обязательно носим маски и перчатки. За месяц всего два раза съездили на телевидение. Все остальное – онлайн. У нас дома оборудован небольшой концертный зал, показываем концерты онлайн.

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Иосиф Пригожин: «Парад меня очень вдохновил»

— Я нечасто бывал на Красной площади в День Победы, но когда в позапрошлом году смотрел парад – получил огромное впечатление. Все красиво, масштабно, и авиация, и наземный парад… Меня это очень сильно вдохновило.

В этот День Победы мы должны были выступать в Самаре, но, поскольку все перенесли – поедем туда выступать, видимо, осенью.

Прохор Шаляпин: «В детстве в Волгограде находили останки людей»

— Всегда работал на День Победы, выступал в концертах, этот год – единственный, когда не работаю. Хорошо помню празднование 50-летия Победы в Волгограде, мне тогда было 11 лет.

Был большой парад, танки ехали по Второй Продольной, мимо Мамаева кургана. Я чувствовал гордость – нам много рассказывали о Сталинградской битве.

А в детстве помню специалисты часто находили в нашем городе останки людей. Тогда строилось много новых домов, девятиэтажек. И мы там поблизости бегали и видели, как строители, которые рыли котлованы, просто складывали вместе найденные косточки… Чьи – не знаю: наших, немцев, военнопленных…

Гильзы часто находили. Ничего удивительного – недаром Волгоград – город воинской славы, там шла самая страшная битва за всю историю Великой Отечественной войны.

Мы поздравляем всех с Днем Победы и желаем, конечно же, мирного неба над головой!