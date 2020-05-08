От «Судьбы человека» до «Диверсанта»: какие военные фильмы любят звезды

О своих любимых картинах порталу Teleprogramma.pro рассказали Андрей Чадов, Марина Хлебникова и другие.

Празднование юбилея Великой Победы в 2020 году оказалось сорвано из-за пандемии нового коронавируса. Тем не менее, даже сейчас, сидя дома в самоизоляции и не имея возможности сходить на парад, потомки победителей не забывают о том, какая дата приближается.

Это время вспомнить своих дедушек и бабушек, время пролистать старые семейные альбомы и пересмотреть фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. И самоизоляция не помешает.

Портал Teleprogramma.pro в преддверии праздника решил позвонить известным российским артистам, и спросить, какие фильмы о Великой Отечественной войне дороги им больше всего, и почему.

Андрей Чадов: «Они сражались за родину»

39-летний актер Андрей Чадов, как и многие другие любители кино в нашей стране, предпочитает картины, ставшие классикой.

«Они сражались за Родину» и «В бой идут одни «старики». Из новых фильмов не могу сказать, что какие-то очень понравились, разве что «В августе 44-го».

Модные сейчас фильмы, в которых к событиям военных лет добавляются некие фантастические элементы, вроде «Тумана» или «Мы из будущего», где герои путешествуют во времени, Андрею не по душе.

«Нет, мне такое не нравится. Идея-то хорошая, но я даже сюжет не запомнил. Мне больше нравятся серьезные. Я считаю, что если тема серьезная, то и фильм снимать нужно серьезный».

Камиль Ларин: «В бой идут одни «старики»

Советским фильмам о Великой Отечественной отдает предпочтение и актер Камиль Ларин.

«Мои любимые фильмы о войне — те, что я смотрел еще в детстве. Это «В бой идут одни «старики», «Они сражались за родину». Они были настоящими, потому что их создатели гораздо больше знали о том времени, когда, происходила Великая Отечественная война, и могли передать этот дух. Прошло огромное время – 75 лет со дня Победы. Когда ты сейчас видишь новых актеров, играющих в военных фильмах, то чувствуешь недоверие. Понятно, что все хорошо играют, но в силу обстоятельств немножечко не веришь. Вспомните «В бой идут одни старики». Там было и много юмора, и конечно, Леонид Быков замечательный. Там мы видели другие лица — лица актеров, понимающих, что они играют. Их героям ты сразу веришь, в их лицах видна другая скорбь, другое состояние», — сказал Ларин.

Актер рассказал, что одобряет решение организаторов акции «Бессмертный полк», несмотря на ситуацию с коронавирусом, провести ее хотя бы онлайн. Ведь люди должны помнить героев, подаривших им мирное небо над головой.

«Как и многие другие артисты, я сейчас буду записывать обращение для акции «Бессмертный полк». У меня дед воевал. Пока живет память об этих событиях и об этих людях, которые сражались и на фронте, и в тылу, они будут продолжать жить», — отметил Ларин.

Марина Хлебникова: «Семнадцать мгновений весны»

Певица Марина Хлебникова, блиставшая на российском музыкальном олимпе во второй половине 90-х годов, оказалась заядлой киноманкой и к тому же патриоткой. Ее любимая лента о военном времени — это всем известный сериал Татьяны Лиозновой с Вячеславом Тихоновым в главной роли.

«Из классики для меня лидером является «Семнадцать мгновений весны» — из-за актерского состава и мудрости, заложенной в фильм. Также мне очень нравится «В бой идут одни старики». Кстати, немногие знают, что изначально его снимали как цветной, но пленку проявили как черно-белую и фильм стал черно-белым. Это доказанная история, и она очень интересная. Хочется вспомнить фильмы, которые всегда вызывали у меня удивление. Это «А зори здесь тихие» — тоже классика жанра, из фильмов тех лет. Из новых фильмов мой фаворит — фильм-сериал «Диверсант». Там очень хорошо играют актеры, неделю назад я его с огромным удовольствием пересмотрела».

Любовь к хорошим фильмам о Великой Отечественной Хлебникова прививает и своей дочке Доминике.

«Когда по телевизору перед Днем Победы начинают показывать фильмы о войне, мы с дочкой всегда садились их смотреть. Мы смотрели их все, независимо от того, когда они были сняты. Замечательные фильмы и замечательные песни в них. И когда мы по нарядной праздничной Москве ездили на машине, я ставила диски с песнями из кинофильмов о войне и просто песнями военных лет. Благодаря этому моя дочка знает очень много песен, написанных об этом времени».

С большим сожалением в голосе певица говорит о том, что парад Победы 9 мая в этом году пришлось отменить. По словам Марины, такие мероприятия сейчас особо важны, ведь героев войны остается все меньше и меньше.

«Ветеранов почти не осталось. Даже если мальчишка убежал в 10 лет на войну, то по окончании войны ему было бы 15. И сейчас ему 90 лет. А если он был уже призывного возраста, то посчитайте. Ветеранов осталось совсем мало», — говорит Хлебникова.

Марина выразила надежду на то, что власти все же не оставят граждан страны совсем без праздника и «салют все-таки «долбанут».

Валерий Сюткин: «Диверсант»

Певец и музыкант Валерий Сюткин, говоря о военных фильмах, нашел хорошие как среди советских, так и среди созданных в последние годы.

«У нас замечательная история и о ней сняты замечательные картины. Особенно я люблю такие, как «В бой идут одни старики», где и войны как таковой, батальной, нет, но при этом и весь ужас войны чувствуется, и все величие тех людей, которые сделали Победу, показано как нельзя лучше. «В бой идут одни старики», «Хроники пикирующего бомбардировщика», «Освобождение», «Живые и мертвые», «Холодное лето пятьдесят третьего…» — целая плеяда великолепного кино. Но хочу сказать, что и современные сериалы, такого качества, как «Диверсант», тоже держат все время в напряжении, и невозможно оторваться от экрана. Так что… у нас есть разные, но очень сильные фильмы, и я очень люблю их пересматривать».

А вот откровенные выдумки и попытки вплести в фильмы о войне фантастику Сюткин не одобряет.

«Это к Великой Отечественной никакого отношения не имеет. Больше к экшну. Я все-таки считаю, что хороший вкус – это когда ты ценишь отражение своей культуры. В хорошем фильме, например, «Брестская крепость», в меньшей степени мне интересен акцент на батальные сцены и на «натурализацию» всего ужаса, нежели актерская, человеческая составляющая. Мне кажется, что наша сила именно в этом».

Константин Крюков: «Судьба человека»

Актер Константин Крюков, внук знаменитого советского режиссера, обладателя премии «Оскар» Сергея Бондарчука, рассказал нам, что среди отечественных фильмов о войне самый близкий для него — это фильм «Судьба человека», снятый Бондарчуком в 1959 году.

«Не потому, что это фильм дедушки, а потому что это, правда, любимый фильм. Я его впервые увидел в детстве, и после этого смотрел огромное количество раз. С возрастом отношение к нему немножко меняется, но остается положительным», — сказал Крюков.

Ему также нравится упомянутый нашими предыдущими героями фильм «Они сражались за родину» (1975), а из зарубежных картин — «Список Шиндлера» (1993). Оба они были сняты десятилетия назад, а вот совсем современное кино о Великой Отечественной войне актеру не особо интересно. Впрочем, он сумел-таки вспомнить один стоящий, по его мнению, фильм.

«Это фильм с Юлией Пересильд, где она играет снайпершу. Называется «Битва за Севастополь».

Юлия Пересильд: «Иди и смотри»

Упомянутая Константином актриса Юлия Пересильд с удовольствием смотрит военные фильмы. Но любимых у нее несколько.

«Мне очень нравятся «Иди и смотри» Элема Климова, «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Война Анны».

Актриса также не имеет ничего против военных фильмов с фантастическим сюжетом и спецэффектами .

«Нормально к ним отношусь. Все равно надо в разном формате это делать», — считает Пересильд.

А какие фильмы о Великой Отечественной вы относите к своим самым любимым?