«Морозко»: Стас Пьеха прочитал сказку, которую любит с детства

Послушайте русскую народную сказку «Морозко» в исполнении Стаса Пьехи.

Свой «Морозко» — у каждого восточноевропейского народа

Всем, кто живет в нашей стране (и не только!) хорошо известна эта сказка, экранизированная в 1964 году режиссером Александром Роу. А многие ли помнят ее первоначальный вариант?

Сюжет «Морозко» берет свое начало в восточноевропейских народных сказках. В некоторых сборниках сказка называется «Мачеха и падчерица», и события там происходят, в общем, одни и те же.

Мачеха выгоняет из дома падчерицу и велит мужу отвезти ее в зимний лес и оставить там. Девушке помогает Морозко (в украинских сказках его роль выполняет… «кобылячья голова», в сказках других народов это может быть Баба-Яга или Леший). Добрый лесной волшебник щедро награждает добрую девушку.

А когда вместо нее приезжает в лес за богатыми подарками родная дочь мачехи – ленивая и злая, — то получает не награду, а что-нибудь негодное (в некоторых вариантах она и вовсе погибает из-за своей жадности).

Мотивы сказки о падчерице и мачехе прослеживаются также в чешской сказке «Двенадцать месяцев», известной нашим читателям по книге Самуила Маршака.

А вообще только русских вариантов этой сказки насчитывается – ни много ни мало – 40! Украинских – 30. А белорусских – 11. Эту сказку включил в свой сборник Александр Афанасьев – известный собиратель фольклора.

Вариант «Морозко», рассказанный сказительницей из села Михайловское, попал в сборник «Сказки и легенды Пушкинских мест».

И «Госпожа Метелица», и «Мороз Иванович»…

Не остался в стороне от этого сюжета и известный писатель Владимир Одоевский, создавший сказку «Мороз Иванович» — главный герой, седой старик, живущий в ледяном дворце, преподносит Рукодельнице «брильянтик» и полное ведро серебряных пятачков. Ленивица же получает от него лишь сосульку.

А есть еще «Госпожа Метелица» братьев Гримм… Словом, многие моменты в сказке варьируются, неизменным остается лишь справедливость – добрая и трудолюбивая падчерица получает заслуженную награду, а ленивая и спесивая ее сводная сестра остается ни с чем.

Послушав эту сказку, прочитанную Стасом Пьехой, ребятишки обязательно запомнят: хорошие, добрые люди обязательно пройдут через все невзгоды и будут награждены, а вот лень, злоба, жадность – все эти качества отталкивают окружающих.